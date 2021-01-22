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Новини Справа "діамантових прокурорів"
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Справа "діамантових прокурорів": обвинувачення заявляє про судовий саботаж

Справа

Процес у справі "діамантових прокурорів" затягується через відмову українських судів розглядати цю справу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це виданню "РБК-Україна" сказав прокурор Яніс Симонов, який працює у цій справі.

Він зазначив, що рік тому справу проти ексзаступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця було передано з Голосіївського в Оболонський районний суд. Але за рік цей суд не приступив до розгляду, а 21 січня і зовсім передав справу в Київський апеляційний суд. Там повинні розглянути питання об'єднання справи "діамантових прокурорів" та іншого процесу - проти Корнійця і його сестри за звинуваченням у незаконному заволодінні сміттєпереробної компанії.

"На нашу думку, це затягування судового розгляду і спроба скинути з себе справу. Це різні справи", - зазначив Симонов.

На думку прокуратури, об'єднання цих справ призведе до "руйнування" обох процесів.

Також читайте: ВАКС повернув справу "діамантових прокурорів" у Голосіївський райсуд Києва, обвинувальний акт почнуть розглядати заново

Крім того, є загроза, що через пару років закінчаться строки притягнення до відповідальності Шапакіна і Корнійця і вони не отримають покарання.

"Перекидання справи з одного до іншого суду нічого доброго не несе, тому що через 2-3 роки закінчаться строки притягнення до відповідальності за "діамантову справу". І тоді і діаманти, і гроші доведеться повертати цим особам", - сказав прокурор.

Також він уточнив, що позови про відновлення в Генпрокуратурі, які подали Шапакіна і Корнієць, поки що не розглянуті.

Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.

Автор: 

суд (11660) Корнієць Олександр (63) Шапакін (42)


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Топ коментарі
+12
5! лет суды перекидывают как в пинг-понг дело "бриллиантовых" гавнопрокуроров... А зарплата идёт, стаж капает, пенсия не за горами, дела решаются. Вот это "работа"
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22.01.2021 17:18
+9
Какой спрос с "зелебобиков"? Ты серьезно? С клоуна? А вот у Пэти я бы спросил. Дело-то 2015 года ...
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22.01.2021 17:32
+8
Это уже третья весна, а зелебобики всё никак. Рукожопый зелебобик рукожопый во всём
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22.01.2021 17:16
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Это уже третья весна, а зелебобики всё никак. Рукожопый зелебобик рукожопый во всём
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22.01.2021 17:16 Відповісти
Какой спрос с "зелебобиков"? Ты серьезно? С клоуна? А вот у Пэти я бы спросил. Дело-то 2015 года ...
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22.01.2021 17:32 Відповісти
Так зелебобики как раз и втирали оленям, что "у Пети спросят".
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22.01.2021 17:35 Відповісти
Суддів які саботують розгляд справи потрібно негайно позбавляти статусу суддів та пенсії!
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22.01.2021 17:47 Відповісти
какой же ты ущербный!)))
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22.01.2021 18:19 Відповісти
Не комплексуй. В следующий раз вас будут крутить на то, что Петю посадит ОПЗЖ.
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22.01.2021 18:24 Відповісти
в огороді бузина, а в Києві дядько
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22.01.2021 18:26 Відповісти
То, что ты дезориентирован - естественно. На такую аудиторию с рассеянным сознанием эта технология "зеленого оленизма" и рассчитана.
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22.01.2021 18:28 Відповісти
могу только добавить что ты не просто ущербный, а ущербный долбо*б, типичный представитель кацапской манипулятивной аудитории
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22.01.2021 18:41 Відповісти
Хе-хе. олень разбушевался
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22.01.2021 20:04 Відповісти
Статьи такой нет "за ничего не делание". Особо-то и не спросишь. Только на выборах "нах" послать. Что, в общем-то, народ и сделал. К сожалению, это привело к власти клоуна-марионетку Бени.
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22.01.2021 20:41 Відповісти
А типа до выборов было не ясно, что потерпевший клоун без мозгов и марионетка бени олени сами себе в штаны наср@ли "на зло Пете"
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22.01.2021 21:18 Відповісти
К сожалению, таких как ты мега-аналитиков, нострадамусов и провидцев, среди обычных граждан - единицы. Вот и ошиблись.
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23.01.2021 07:34 Відповісти
Это не аналитика и не предвиденье. Это было видно сразу и всем, у кого есть зрение.
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23.01.2021 10:09 Відповісти
А по каким, конкретно, признакам "было видно"?
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23.01.2021 10:50 Відповісти
По внешним. Если ты их не видишь, значит ты слепой.
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23.01.2021 10:58 Відповісти
Что и требовалось доказать. Как только от словесного поноса перешли к конкретике - сразу слив.
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23.01.2021 11:14 Відповісти
Вот кстати, словесный понос - один из этих внешних признаков, о которых ты спрашивал. потерпевший вiслюк заученный текст произносит с трудом, читает с запинками, а самостоятельно не может договорить до конца ни одного предложения.
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23.01.2021 11:18 Відповісти
Все что ты перечислил, с большой натяжкой, можно отнести к периоду, когда Зе стал президентом. ДО его избрания, этого не было и быть не могло, т.к. его профессия - мастер ***********-развлекательного жанра. Так что - мимо. Еще аргументы имеются?.
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23.01.2021 11:26 Відповісти
Это было очевидно всем, кто не такой же, как этот кривляющийся даун. "мастером" его может назвать существо полностью лишенное не только вкуса, но вообще не способное к эстетическому восприятию. Вы проголосовали за подобного себе.
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23.01.2021 11:32 Відповісти
Блин, все время забываю, что ты провидец и нострадамус и на 100% знаешь кто за кого голосовал. А то, что все твои предположения "мимо кассы" ... ну то такое - тебя это не интересует. "Было очевидно всем" - это не аргумент. Это съезд с темы, когда нет аргументов. В, принципе, мне с тобой все понятно. Не забудь высрать в конце ура-патриотический лозунг и оскорбить меня. Не сделаешь так - могут исключить из секты упоротых.
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23.01.2021 11:57 Відповісти
Ты себя оскорбил, выбрав это чмо А теперь выпрашиваешь, чтоб перед тобой еще и бисер пометали
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23.01.2021 12:04 Відповісти
зеля бил членом по роялю, когда страной катилась "судебная реформа" а ля порошенко. "взяли" прокуроров честные прокуроры(грузинский десант) и честные СБУшники(и такие бывают) и передали дело в петины "реформированные" "суды" и так уже по кругу пять(!) лет!!!!!
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22.01.2021 17:46 Відповісти
Алмазы уже поделили. Всё в порядке! Никто и не собирается в судах приступать к делу. Часть диамантов уже у них.
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22.01.2021 17:16 Відповісти
5! лет суды перекидывают как в пинг-понг дело "бриллиантовых" гавнопрокуроров... А зарплата идёт, стаж капает, пенсия не за горами, дела решаются. Вот это "работа"
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22.01.2021 17:18 Відповісти
А средняя пенсия судьи - 67 тыс. грн..
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22.01.2021 17:39 Відповісти
"Девочек" брильянтовых уже давно на ЗОНЕ ждут
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22.01.2021 17:20 Відповісти
а если бы прокуроры были не брилиантовые а к примеру...макаронные? дело наверно решили бы на Раз - два?
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22.01.2021 17:22 Відповісти
Обменяли макароны на золото и поделились. Золото правильней чем бриллианты. Переплавил и новьё. Бриллианты от куда и как попали, всё скажут, цена покупки в 6 раз меньше цены продажи, честным их нет никакого смысла собирать. Хранят бриллианты только краденые, ворьё без вариантов.
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22.01.2021 17:50 Відповісти
а вы хотите чтоб судья посадил прокуроров? а хрен Вам...
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22.01.2021 17:23 Відповісти
А судьи кто?
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22.01.2021 17:28 Відповісти
Кумовья прокуроров.
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22.01.2021 17:42 Відповісти
Хто б сумнівався)

Одне без другого жити не можуть!

Вбий суддю, прокуророві урветься фінансова річка, ну і навпаки!
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22.01.2021 17:34 Відповісти
За шоколадного справу затягнули, за зебіла скоріше всього просто закриють.
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22.01.2021 17:36 Відповісти
Діаманти добувають в Кімберлі ПАР, а знайшли їх в кабінеті прокурорів в Києві. Немає за що зачепитись.
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22.01.2021 19:14 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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22.01.2021 19:48 Відповісти
Вам же вказали,посадки весною..
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22.01.2021 20:39 Відповісти
круговая порука коррумпированих судов!!! ВСЕХ судей менять нахер, адекватных им зарплаты и контролирующие опции, иначе кто судья тому все похеру... они и быкуют прикрываясь лозунгами... суки... годами растягивая дела которые решать можно в разы быстрее
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23.01.2021 17:01 Відповісти
Як та можна?- там всі свої!
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23.01.2021 19:02 Відповісти
Хіба можна своїх зачепати? "ПОНЯТИЕ"!!!
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25.01.2021 08:28 Відповісти
 
 