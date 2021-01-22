Справа "діамантових прокурорів": обвинувачення заявляє про судовий саботаж

Процес у справі "діамантових прокурорів" затягується через відмову українських судів розглядати цю справу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це виданню "РБК-Україна" сказав прокурор Яніс Симонов, який працює у цій справі.

Він зазначив, що рік тому справу проти ексзаступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця було передано з Голосіївського в Оболонський районний суд. Але за рік цей суд не приступив до розгляду, а 21 січня і зовсім передав справу в Київський апеляційний суд. Там повинні розглянути питання об'єднання справи "діамантових прокурорів" та іншого процесу - проти Корнійця і його сестри за звинуваченням у незаконному заволодінні сміттєпереробної компанії.

"На нашу думку, це затягування судового розгляду і спроба скинути з себе справу. Це різні справи", - зазначив Симонов.

На думку прокуратури, об'єднання цих справ призведе до "руйнування" обох процесів.

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Крім того, є загроза, що через пару років закінчаться строки притягнення до відповідальності Шапакіна і Корнійця і вони не отримають покарання.

"Перекидання справи з одного до іншого суду нічого доброго не несе, тому що через 2-3 роки закінчаться строки притягнення до відповідальності за "діамантову справу". І тоді і діаманти, і гроші доведеться повертати цим особам", - сказав прокурор.

Також він уточнив, що позови про відновлення в Генпрокуратурі, які подали Шапакіна і Корнієць, поки що не розглянуті.

Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.



Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.