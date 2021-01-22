Дело "бриллиантовых прокуроров": обвинение заявляет о судебном саботаже

Процесс по делу "бриллиантовых прокуроров" затягивается из-за отказа украинских судов рассматривать это дело.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "РБК-Украина" сказал прокурор Янис Симонов, работающий по данному делу.



Он отметил, что год назад дело против экс-замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца было передано из Голосеевского в Оболонский районный суд Киева. Однако за прошедший год этот суд не приступил к рассмотрению дела, 21 января передав его в Киевский апелляционный суд.



По словам Симонова, там должны рассмотреть вопрос объединения дела "бриллиантовых прокуроров" и другого процесса - против Корнийца и его сестры по обвинению в незаконном завладении мусороперерабатывающей компанией.



"По нашему мнению, это затягивание судебного рассмотрения и попытка сбросить с себя дело. Это разные дела", - подчеркнул Симонов.



В прокуратуре считают, что объединение этих дел приведет к "разрушению" обоих процессов.

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Помимо того, существует угроза, что через несколько лет истекут сроки привлечения к ответственности Шапакина и Корнийца, и они не понесут наказания.



"Перебрасывание дела из одного в другой суд ничего хорошего не несет, потому что через два–три года закончатся сроки привлечения к ответственности по "бриллиантовому делу". И тогда и бриллианты, и деньги придется возвращать этим лицам", - сказал Симонов.



Также он уточнил, что иски о восстановлении в Генпрокуратуре, которые подали Шапакин и Корниец, пока что не рассмотрены.

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Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.