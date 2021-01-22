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Новости Дело "бриллиантовых прокуроров"
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Дело "бриллиантовых прокуроров": обвинение заявляет о судебном саботаже

Дело

Процесс по делу "бриллиантовых прокуроров" затягивается из-за отказа украинских судов рассматривать это дело.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "РБК-Украина" сказал прокурор Янис Симонов, работающий по данному делу.

Он отметил, что год назад дело против экс-замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца было передано из Голосеевского в Оболонский районный суд Киева. Однако за прошедший год этот суд не приступил к рассмотрению дела, 21 января передав его в Киевский апелляционный суд.

По словам Симонова, там должны рассмотреть вопрос объединения дела "бриллиантовых прокуроров" и другого процесса - против Корнийца и его сестры по обвинению в незаконном завладении мусороперерабатывающей компанией.

"По нашему мнению, это затягивание судебного рассмотрения и попытка сбросить с себя дело. Это разные дела", - подчеркнул Симонов.

В прокуратуре считают, что объединение этих дел приведет к "разрушению" обоих процессов.

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Помимо того, существует угроза, что через несколько лет истекут сроки привлечения к ответственности Шапакина и Корнийца, и они не понесут наказания.

"Перебрасывание дела из одного в другой суд ничего хорошего не несет, потому что через два–три года закончатся сроки привлечения к ответственности по "бриллиантовому делу". И тогда и бриллианты, и деньги придется возвращать этим лицам", - сказал Симонов.

Также он уточнил, что иски о восстановлении в Генпрокуратуре, которые подали Шапакин и Корниец, пока что не рассмотрены.

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Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.

суд (25081) Корниец Александр (146) Шапакин Владимир (90)


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Топ комментарии
+12
5! лет суды перекидывают как в пинг-понг дело "бриллиантовых" гавнопрокуроров... А зарплата идёт, стаж капает, пенсия не за горами, дела решаются. Вот это "работа"
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22.01.2021 17:18
+9
Какой спрос с "зелебобиков"? Ты серьезно? С клоуна? А вот у Пэти я бы спросил. Дело-то 2015 года ...
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22.01.2021 17:32
+8
Это уже третья весна, а зелебобики всё никак. Рукожопый зелебобик рукожопый во всём
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22.01.2021 17:16
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Это уже третья весна, а зелебобики всё никак. Рукожопый зелебобик рукожопый во всём
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22.01.2021 17:16 Ответить
Какой спрос с "зелебобиков"? Ты серьезно? С клоуна? А вот у Пэти я бы спросил. Дело-то 2015 года ...
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22.01.2021 17:32 Ответить
Так зелебобики как раз и втирали оленям, что "у Пети спросят".
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22.01.2021 17:35 Ответить
Суддів які саботують розгляд справи потрібно негайно позбавляти статусу суддів та пенсії!
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22.01.2021 17:47 Ответить
какой же ты ущербный!)))
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22.01.2021 18:19 Ответить
Не комплексуй. В следующий раз вас будут крутить на то, что Петю посадит ОПЗЖ.
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22.01.2021 18:24 Ответить
в огороді бузина, а в Києві дядько
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22.01.2021 18:26 Ответить
То, что ты дезориентирован - естественно. На такую аудиторию с рассеянным сознанием эта технология "зеленого оленизма" и рассчитана.
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22.01.2021 18:28 Ответить
могу только добавить что ты не просто ущербный, а ущербный долбо*б, типичный представитель кацапской манипулятивной аудитории
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22.01.2021 18:41 Ответить
Хе-хе. олень разбушевался
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22.01.2021 20:04 Ответить
Статьи такой нет "за ничего не делание". Особо-то и не спросишь. Только на выборах "нах" послать. Что, в общем-то, народ и сделал. К сожалению, это привело к власти клоуна-марионетку Бени.
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22.01.2021 20:41 Ответить
А типа до выборов было не ясно, что потерпевший клоун без мозгов и марионетка бени олени сами себе в штаны наср@ли "на зло Пете"
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22.01.2021 21:18 Ответить
К сожалению, таких как ты мега-аналитиков, нострадамусов и провидцев, среди обычных граждан - единицы. Вот и ошиблись.
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23.01.2021 07:34 Ответить
Это не аналитика и не предвиденье. Это было видно сразу и всем, у кого есть зрение.
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23.01.2021 10:09 Ответить
А по каким, конкретно, признакам "было видно"?
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23.01.2021 10:50 Ответить
По внешним. Если ты их не видишь, значит ты слепой.
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23.01.2021 10:58 Ответить
Что и требовалось доказать. Как только от словесного поноса перешли к конкретике - сразу слив.
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23.01.2021 11:14 Ответить
Вот кстати, словесный понос - один из этих внешних признаков, о которых ты спрашивал. потерпевший вiслюк заученный текст произносит с трудом, читает с запинками, а самостоятельно не может договорить до конца ни одного предложения.
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23.01.2021 11:18 Ответить
Все что ты перечислил, с большой натяжкой, можно отнести к периоду, когда Зе стал президентом. ДО его избрания, этого не было и быть не могло, т.к. его профессия - мастер ***********-развлекательного жанра. Так что - мимо. Еще аргументы имеются?.
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23.01.2021 11:26 Ответить
Это было очевидно всем, кто не такой же, как этот кривляющийся даун. "мастером" его может назвать существо полностью лишенное не только вкуса, но вообще не способное к эстетическому восприятию. Вы проголосовали за подобного себе.
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23.01.2021 11:32 Ответить
Блин, все время забываю, что ты провидец и нострадамус и на 100% знаешь кто за кого голосовал. А то, что все твои предположения "мимо кассы" ... ну то такое - тебя это не интересует. "Было очевидно всем" - это не аргумент. Это съезд с темы, когда нет аргументов. В, принципе, мне с тобой все понятно. Не забудь высрать в конце ура-патриотический лозунг и оскорбить меня. Не сделаешь так - могут исключить из секты упоротых.
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23.01.2021 11:57 Ответить
Ты себя оскорбил, выбрав это чмо А теперь выпрашиваешь, чтоб перед тобой еще и бисер пометали
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23.01.2021 12:04 Ответить
зеля бил членом по роялю, когда страной катилась "судебная реформа" а ля порошенко. "взяли" прокуроров честные прокуроры(грузинский десант) и честные СБУшники(и такие бывают) и передали дело в петины "реформированные" "суды" и так уже по кругу пять(!) лет!!!!!
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22.01.2021 17:46 Ответить
Алмазы уже поделили. Всё в порядке! Никто и не собирается в судах приступать к делу. Часть диамантов уже у них.
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22.01.2021 17:16 Ответить
5! лет суды перекидывают как в пинг-понг дело "бриллиантовых" гавнопрокуроров... А зарплата идёт, стаж капает, пенсия не за горами, дела решаются. Вот это "работа"
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22.01.2021 17:18 Ответить
А средняя пенсия судьи - 67 тыс. грн..
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22.01.2021 17:39 Ответить
"Девочек" брильянтовых уже давно на ЗОНЕ ждут
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22.01.2021 17:20 Ответить
а если бы прокуроры были не брилиантовые а к примеру...макаронные? дело наверно решили бы на Раз - два?
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22.01.2021 17:22 Ответить
Обменяли макароны на золото и поделились. Золото правильней чем бриллианты. Переплавил и новьё. Бриллианты от куда и как попали, всё скажут, цена покупки в 6 раз меньше цены продажи, честным их нет никакого смысла собирать. Хранят бриллианты только краденые, ворьё без вариантов.
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22.01.2021 17:50 Ответить
а вы хотите чтоб судья посадил прокуроров? а хрен Вам...
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22.01.2021 17:23 Ответить
А судьи кто?
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22.01.2021 17:28 Ответить
Кумовья прокуроров.
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22.01.2021 17:42 Ответить
Хто б сумнівався)

Одне без другого жити не можуть!

Вбий суддю, прокуророві урветься фінансова річка, ну і навпаки!
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22.01.2021 17:34 Ответить
За шоколадного справу затягнули, за зебіла скоріше всього просто закриють.
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22.01.2021 17:36 Ответить
Діаманти добувають в Кімберлі ПАР, а знайшли їх в кабінеті прокурорів в Києві. Немає за що зачепитись.
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22.01.2021 19:14 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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22.01.2021 19:48 Ответить
Вам же вказали,посадки весною..
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22.01.2021 20:39 Ответить
круговая порука коррумпированих судов!!! ВСЕХ судей менять нахер, адекватных им зарплаты и контролирующие опции, иначе кто судья тому все похеру... они и быкуют прикрываясь лозунгами... суки... годами растягивая дела которые решать можно в разы быстрее
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23.01.2021 17:01 Ответить
Як та можна?- там всі свої!
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23.01.2021 19:02 Ответить
Хіба можна своїх зачепати? "ПОНЯТИЕ"!!!
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25.01.2021 08:28 Ответить
 
 