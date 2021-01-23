"Енергоатом" та "зелені" електростанції отримали окремі джерела погашення боргів, - нардепка "СН" Буймістер

Державна компанія "Енергоатом" та підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів, що допоможе подолати кризу неплатежів на ринку електроенергії.

Про це написала народна депутатка Людмила Буймістер у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, криза неплатежів на ринку електроенергії може бути вирішена вже найближчим часом, оскільки 22 січня нардепи зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн.

"Йому, як і виробникам ВДЕ, "Гарантований покупець" винен багато грошей. Питання боргів ДП "Гарантований Покупець" вже перезріло і потребує негайного вирішення", - написала Буймістер.

Вона нагадала, що останні тижні спостерігалась ситуація, коли з використанням Кабміну та НКРЕКП, цільові кредитні кошти для зеленої енергетики намагалися нашвидкоруч розподілити ще й на "Енергоатом".

Нардеп також додала, що нардепи хочуть уникнути не цільового та незаконного розподілу коштів в "зеленій" енергетиці, тому запропонували визначити окремі джерела погашення боргів для кожного напрямку енергетики.

"Для інвесторів у ВДЕ - це кредити держбанків, для "Енергоатому" - держоблігації", - пояснила нардеп.

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Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

При цьому ЄБРР, один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в Україні, звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.