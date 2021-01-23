"Енергоатом" та "зелені" електростанції отримали окремі джерела погашення боргів, - нардепка "СН" Буймістер
Державна компанія "Енергоатом" та підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів, що допоможе подолати кризу неплатежів на ринку електроенергії.
Про це написала народна депутатка Людмила Буймістер у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, криза неплатежів на ринку електроенергії може бути вирішена вже найближчим часом, оскільки 22 січня нардепи зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн.
"Йому, як і виробникам ВДЕ, "Гарантований покупець" винен багато грошей. Питання боргів ДП "Гарантований Покупець" вже перезріло і потребує негайного вирішення", - написала Буймістер.
Вона нагадала, що останні тижні спостерігалась ситуація, коли з використанням Кабміну та НКРЕКП, цільові кредитні кошти для зеленої енергетики намагалися нашвидкоруч розподілити ще й на "Енергоатом".
Нардеп також додала, що нардепи хочуть уникнути не цільового та незаконного розподілу коштів в "зеленій" енергетиці, тому запропонували визначити окремі джерела погашення боргів для кожного напрямку енергетики.
"Для інвесторів у ВДЕ - це кредити держбанків, для "Енергоатому" - держоблігації", - пояснила нардеп.
Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.
Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.
Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.
16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".
На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.
При цьому ЄБРР, один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в Україні, звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.
Будь ласка, зачекайте...
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Ляльководи ЗЄлі, Шмаркаля, СБУ, МВС, з середовища "колормойських-ахмєтових" - оволоділи нею до рівня абсолютної віртуозності.
Але згадані "піраміди" - завжди і у всіх країнах - кримінальні.
І розпізнати їх (особливо на початкових стадіях) можуть лише висококваліфіковані фахівці. Тому Зєля, щоб не робили його заплечні майстри, насміхаючись каже - в Україні немає фахівців...
Саме тому Янукович-Потрох запрошували, а запрошує висококласних зарубіжних фахіваців Зєля.... Але запрошує маститих шахраїв, на посади в так звані "НАГЛЯДОВІ РАДИ" (члени яких - високооплачувані, але не несуть абсолютно жодної відповідальності і не несуть ні перед ким, ні за які "штучки" в фірмах, що розкрадаються і потім - банкрутують).
Але жоден з президентів України не запрошував високо професійних слідчих, прокурорів суддів, митників. Тому й не формуються з них Антимонопольний Комітет, НКРЕУ, Генпрокуратура, суди митниці, податкова служба, фінінспекція та інші контролюючі інстанції . Не запрошує Зєля саме тому, що не бажає зупинити корупцію, розкрадання активів держави і населення, НЕ запрошує щоб вони не розпізнавали і не ліквідовували в зародку "піраміди" фіктивно створюваних заборгованостей!
Вже класичними стали піраміди зросту заборгованостей в енергетичній, комунальних сферах через механізми завищення тарифів, запровадження субсидій, списання заборгованостей з олігархів, відшкодування олігархам державою ПДВ за фіктивний експорт та ін....
Або. коли Ахмєтов набирає сотні мільйонів кредитів у державних банках, а потім примудряється їх не сплатити через рішення судів, а потім держава вливає кошти в ці банки для реструктуризації боргів, або зросту своєї частки в їх статутному капіталі... і не знаходить винних, НІКОГО не садить..."! Невже ви думаєте що в Ощадбанку, Ексімбанку за 30 років не з'явилося висококласні фахівці, здатних скласти кредитний договір з Ахмєтовим (Коломойським) так, щоб він не вивернувся від невідворотності сплати взятих ним кредитів? А чому наглядові ради не перевіряють умови багатосот -мільйонних кредитів? Не бажають? Тупі?, тоді за що отримують зарплату в десятки тисяч долярів в місяць у тих же банках, за якими наглядають? Ні, не тупі - криміналізовані, Тому в "наглядачі" й набрані , Такі же, як і керівництво банків - виключні шахраї! А чому бюджет повинен розплачуватися з вкладниками через ФГВФО, а не банкіри власним майном?А чому й не садять керівництво збанкрутілих банків? А чому не спрацьовує банківський
від нагляд НБУ? Бо і там - шахраї ... з тієї ж обойми. Думаєте, що вони "не в курсі? І в Курсі і в Долі...
То не правда, що Україна не здатна розвиватися високими темпами, то неправда, що народ не зможе мінімум в два рази жити краще!
Але правда те, що влада- мафіозне ОЗУ, правда що нинішня влада ніколи не забезпечить високі темпи розвитку, бо в ній шахраї і корупціонери і там ..."рука-руку миє"...
Правдою є й те, що в більшості народу України відсутня відповідальність не лише за державу, а й за свою власну долю та перспективу своїх дітей... І проявляється вона на виборах і на неучасті в мітингах чи страйках, в слабому опорі безчинствам влади.
Правда й те, що частина людей солідаризується з владною бандою і шляхом колаборації з ними, чи сплачуючи їй хабарі - теж криміналізується, але виживає.
Але й правдою є те, що частина людей відстоює державу як на фронті, так і в тилу. І саме на цю категорію людей - надія України!
Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины 45,24 евро/МВт-ч) превышает цену в Норвегии (41,19 евро/МВт-ч) на 9%, в Швеции (41,49 евро/МВт-ч) - на 8,3%, в Дании (42,02 евро/МВт-ч) - на 7,1%.
При этом в Германии цена на электроэнергию (48,15 евро/МВт-ч) на 6,4% выше, чем в Украине, во Франции (67,69 евро/МВт-ч) - на 49,6% и в Австрии (52,90 евро/МВт-ч) - на 16,9%.
Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 2,8%, или на 1,45 евро/МВт-ч до 52,90 евро/МВт-ч (1 846,69 гривны/МВт-ч согласно курсу НБУ на 4 января).
Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ https://ukranews.com/news/699927-zelenaya-***************-podorozhala-v-3-raza увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.
СТОИМОСТЬ 1 квт купленной на АЄС!!!!! составляет 50 копеек!!!!!Но .несколько энергоблоков атомных станций (а именно АЭС дают самую дешевую электроэнергию) ставят на "стоп". Всего планируется вывести в резерв три энергоблока - №2 и №6 на Запорожской атомной электростанции и №3 на Ривненской АЭС. Еще несколько блоков (на Запорожской, Ривненской, Южноукраинской, Хмельницкой электростанциях) будут работать на сниженных мощностях.График прописан в письме "Энергоатома" к "Укрэнерго", который обнародовал в своем Telegram- канале экс-нардеп. Они пишет, что за счет уменьшение доли атома поднимутся тепловая и зеленая генерация. По действующему закону который утвердилов Брюсселе !!!!! МВФ и ЕС , государство УКРАИНА должно выкупать 100% электроэнергии с возобновляемых источников энергии (солнечные и ветро- электростанции) и оплачивать ее по достаточно высокому "зеленому тарифу" - до 5 гривен за киловатт. Зелёный тариф у нас 5 грн кило и это будет в 2022 г по данным СМИ общенациональный тариф !!!!!!! а вот смотри сюда цена э\энергии ДАНИЯ =3,11 евр =108 грн НО -Латвия 1,2 евр =4,2 грн Болгария 095 евр=3,грн Б осния 0,69 евр= 2,4 грн Армения 0,53 евр 1,8 грн Казахстан и РФ 0,5 евр =1,7 грн Белоруссия0,29 евр= 1,01 грн
з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року 1015,38 коп/кВт·год
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року 567,15 коп/кВт·год
з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року 538,18 коп/кВт·год
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року 512,26 коп/кВт·год
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року 460,43 коп/кВт·год
з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року 1015,38 коп/кВт·год
з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року 567,15 коп/кВт·год
з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року 538,18 коп/кВт·год
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року 512,26 коп/кВт·год
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року 460,43 коп/кВт·год
февраль 2014 ---- 15462.32 млн.дол
февраль 2015 ------ 5625.31 млн.дол
https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/nbu_international_reserve
Минус 18 лярдов )) януколюб
сколько там Украина была должна после пети 50 лярдов зеленых и это лучше чем 38 лярдов после рыг, ах да петя тоже к рыгам относится только лицемерить и брехать хорошо может
https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/dinamika-yedinogo-kaznachejskogo-rahunku
По его словам, во время правления Януковича внешний долг Украины вырос со 100 млрд до 140 млрд долларов США. Когда он пришел к власти, запасы золотовалютных резервов Украины составляли порядка 35 млрд долларов, а после него осталось 20 млрд долларов.
Прикольно, да вата, профукать золотовалютный резерв и отпугнуть инвесторов, увеличвюив внешний долг зато доллар по 8 приревльной стоимости 12-14 грн тогда)повесь себе в урочное место портрет овоща и сними напряжение вручную)
Ну и еще за счет повышения тарифов.
Экономика / Мнения 24-янв, 00:219 343 0
Чисто случайно наткнулась на новость, что в нашем "Центрэнерго" внИзапно закончился уголь. Ну вот так - был-был и весь закончился. А зима, мороз…
А знаете почему кончился? Я вам сейчас подробно расскажу.
Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго". И раньше, при Порошенко, это была довольно успешная компания, приносящая даже прибыль. Она не всегда такая была, но ведь у Петра Алексеевича всё рано или чуть позже начинает приносить прибыль.
При Зеленском "Центрэнерго" сначала прибыль приносить перестала. В казну перестала, потому что ИгорьВалерич свой карман от казны не отличал.
А потом и вовсе в минуса ушла. Потому что прокормить ИгорьВалерича - задача не из простых. Зато попала в ТОП-3 госкомпаний, которые показали самые большие убытки в 2019 году. Два с половиной миллиарда гривен, на минуточку. В минус. И всё это после смены руководства.
В 2020 году компания тоже была в убытках, но уже не в таких впечатляющих. 163 миллиона за 3 квартала. А сейчас так вообще старается потихоньку выруливать, видимо ИгорьВалерич не так активно доит, переключившись на другие объекты.
"Центрэнерго" тем временем потихоньку скидывает с баланса непрофильные активы: гостиницы, общежития, столовые, спорткомплексы, в общем всё, что построено в качестве инфраструктуры рядом с ТЭЦ. Копейка к копейке.
А ещё "Центрэнерго" придумало неплохую схемку, которая позволяет заработать, но не для бюджета:
- Продаёт по двусторонним договорам и на рынке на сутки вперёд большой объём электроэнергии по цене ниже себестоимости. Такая цена позволяет "Центрэнерго" продать весь заявленный объём и закрыть большую часть спроса.
- По этой причине ГП "Энергоатом" и ГП " Гарантированный покупатель" не могут продать на рынке весь объём электроэнергии, которая будет произведена в заявленном объёме.
- Когда наступает время поставки электроэнергии, государственная НЭК Укрэнерго видит риск дисбаланса - перевыработка электроэнергии, которую не используют.
- Но остановить атомные энергоблоки "Энергоатома" в оперативном режиме невозможно. А тепловые станции "Центрэнерго" - без проблем. И Укрэнерго просит "Центрэнерго" не вырабатывать заявленные ранее объёмы электроэнергии.
- "Центрэнерго" соглашается, но с условием, что ему продадут электроэнергию со скидкой для обеспечения уже заключённых договоров.
- Чтобы обеспечить использование энергии "Энергоатома", Укрэнерго продаёт "Центрэнерго" необходимый объём со скидкой, покупая его у "Энергоатома" и " Гарантированного покупателя".
Профит.
"Центрэнерго", ничего не делая, получает электроэнергию для продажи практически в два раза дешевле рыночной цены. А "Энергоатом", который потратился и произвёл, сосёт писю.
Что там слышно про Роттердам+? Га?
И вот это "Центрэнерго" так увлеклось схематозом и рубиловом бабла, что забыло закупить достаточное количество угля. Потому что схемка-то работает. Чего париться? Зачем тот уголь ваще?
А тем временем "Энергоатом" на своих атомных станциях остановил часть блоков на ремонт, который не проводился планово, потому что денег нет. (3,14дец, да? Понимаете? АЭС не ремонтировали из-за отсутствия финансирования… Навыбирали).
И что? И то. Нужно теперь самой "Центрэнерго" электричество вырабатывать, потому что схемка поломалась. А угля нет. Забыли купить.
Вот и вся страна нынче так. В творческом процессе.
Елена Подгорная