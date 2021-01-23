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Дружину Навального затримали на акції в Москві. ВIДЕО

Дружину Навального затримали на акції в Москві. ВIДЕО

Дружину російського опозиціонера Юлію Навальну затримано в Москві на вулиці Велика Дмитрівка.

Про це повідомив ведучий радіостанції "Ехо Москви" Сергій Пархоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Дружина політика прийшла в Москві на акцію підтримати свого чоловіка Олексія Навального.

Факт затримання Навальної підтверджує і московський штаб Навального в твіттері.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3

— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Про своє затримання повідомила і сама Юлія Навальна в Instagram.

Дружину Навального затримали на акції в Москві 01

Раніше сьогодні на Пушкінській площі було затримано соратницю політика Любов Соболь. За оцінкою МВС, на Пушкінській площі 4 тисячі протестувальників. За даними наших кореспондентів, десятки тисяч. За підрахунками порталу ОВС-Інфо, в Москві затримано 191 особу, у всій Росії - 863.

Також дивіться: "Долой царя!" - студенти на акції за Навального в Петербурзі повторюють слова, яким понад століття. ВIДЕО

акція (1452) затримання (4337) москва (1244) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+39
Мальчик водочки принесет?
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23.01.2021 14:49
+22
мы все помним: "дави её, бл!" и Крым не бутерброд"(с)..
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23.01.2021 14:51
+15
Зараз мальчік дасть їй водочкі!
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23.01.2021 14:51
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Мальчик водочки принесет?
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23.01.2021 14:49 Відповісти
Удар по почкам заменяет рюмку водки. Сейчас в СИЗО набухается!
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23.01.2021 14:53 Відповісти
там сразу декалитр примет. Шо не удалось новичку , то сделается при помощи старого провереного метода. АШО ДЕЛАТЬ... хоть круть-верт, хоть верть-круть, а дальше шило на мыло нафига напрягаться .
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23.01.2021 15:24 Відповісти
минет в камере, промеждупрочим пока ни кто не отменял
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23.01.2021 16:07 Відповісти
Та і ***** на них всіх!
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23.01.2021 14:50 Відповісти
Цирк на дроті.
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23.01.2021 14:51 Відповісти
мы все помним: "дави её, бл!" и Крым не бутерброд"(с)..
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23.01.2021 14:51 Відповісти
Зараз мальчік дасть їй водочкі!
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23.01.2021 14:51 Відповісти
Вот теперь ей мальчик принесет водочки.
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23.01.2021 14:51 Відповісти
сабалезную аленям.............
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23.01.2021 16:08 Відповісти
1905
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23.01.2021 14:52 Відповісти
не, тогда тыщи три самодержавных баранов постреляли (официально 300).
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23.01.2021 16:47 Відповісти
Kurwa, водочки она от мальчика в самолёте требовала, мусора теперь ей водочки принесут)))
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23.01.2021 14:52 Відповісти
Это же пиар, рассчитанный на рядовых раисян. Хочешь чтобы она на камеру вискарь требовала?
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23.01.2021 14:55 Відповісти
"Декабристка" !
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23.01.2021 14:53 Відповісти
попросите ей поставить высокохудожественный фильм про то ли брата-1, то ли сестру-2 (женщина в курсе). А если серьезно, то задрали эти "новостя" из мордора про спасителя скрепной нации навального
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23.01.2021 14:53 Відповісти
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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23.01.2021 14:57 Відповісти
Вот нафиг оно нам нужно,пишите когда зажмурят москаля якогось
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23.01.2021 15:01 Відповісти
Оця гнида нам пхала засрузький мир --вже здохло https://news.dn.ua/news/10546pod-sankt-peterburgom-naideno-telo-byvshego-razvedchika-dnr.html?utm_source=smi.biz.ua&utm_medium=kyyiv.info&utm_campaign=23&utm_content=623
Дружину Навального затримали на акції в Москві - Цензор.НЕТ 8866
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23.01.2021 16:12 Відповісти
На живця брали ?
Жена Навального задержана на акции в Москве - Цензор.НЕТ 4113
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23.01.2021 15:03 Відповісти
Ага, у вас удмуртов всегда жиды или хохлы виноваты, а сами по уши в говне
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23.01.2021 15:24 Відповісти
Не у Вас татар, а у Них или тебя в школе мало учили роциюшку любить, ну так научат.)) А у нас своя страна пока что слава богу. Уж какая ни есть но своя. )
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23.01.2021 15:34 Відповісти
Мы знаем какие языки у вас официальные)) и как это происходит
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23.01.2021 15:44 Відповісти
А ни кто и не сомневается, что без славянского населения Украины,, население России преобразуется в Азиатскую страну. Из Орды вышли,в неё и вернётесь
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23.01.2021 16:04 Відповісти
В крыму 3? Че ты тут втираешь болезный, есть ли хоть один документ, хоть один ресурс на Украинском или Татарском? Если ты феерический *******, не ровняй себя с другими
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23.01.2021 16:49 Відповісти
Ишь как росийскую вату возбудило упоминание о водочке, в субботу только одно желание - набухаться вусмерть до понедельничеого утра.
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23.01.2021 15:03 Відповісти
аж 4000 бунтующих на 13 млн онную москву это сильно пуйло точно уйдет вернее они даже этого не требовали ну может признает вором себя
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23.01.2021 15:04 Відповісти
та да...скрепный бунт -это когда на коленях...или на бутылке.ну,ты фкурседела
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23.01.2021 15:39 Відповісти
Откуда вы взяли такую цифру? Визуально , гораздо больше
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23.01.2021 15:39 Відповісти
Принесите ей водочки...а или как там. Любишь сахарок, люби и холодок. Там тоже такое было)
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23.01.2021 15:32 Відповісти
Обезглавливают демонстрацию. Теперь очень важно, сможет ли штаб Навального работать , если арестуют всех приближенных к Навальному. Для нас важно, чтобы протест не заканчивался
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23.01.2021 15:38 Відповісти
та ну...какая ж она голова?она просто плакат,фетиш
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23.01.2021 15:40 Відповісти
При тихановскую тоже так думали, но протестующим нужно на кого-то опереться. Это может быть временно жена
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23.01.2021 17:35 Відповісти
давай уже ты возглавь там протест - ведь жену задержали...!
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23.01.2021 18:21 Відповісти
не может, она замужем...
Хотя...
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23.01.2021 21:53 Відповісти
Для вас - це для кого? Ти чиїх будеш?
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24.01.2021 20:07 Відповісти
А де мадам Тіхановськая, пішла б підтримати протестантів. Привезла б в Москву Белаз пляшок з бензином і розчиненим в них полістролом.
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23.01.2021 15:41 Відповісти
Де наші старі плакати Юлі волю!????Передайте москалям)))))))
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23.01.2021 16:06 Відповісти
...сервіс в кацапстані на рівні, щас мальчікі зроблять - водочную клізьму))))
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23.01.2021 16:26 Відповісти
Ну все, капец! Теперь еще и детей отберут, и родительских прав лишат
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23.01.2021 16:48 Відповісти
Полицаи на улице просто хватают женщину и тащат ее в автозак. Некоторые украинцы здесь по такому случаю радостно гогочут и обмениваются квартальными шуточками, спеша таким образом всем сообщить, что они шибкие революционеры и охеренные патриоты. Интересно, что точно так ведет себя за поребриком *********.
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23.01.2021 17:18 Відповісти
мальчики, налейте ей водочки, она домой едет!
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23.01.2021 17:56 Відповісти
https://twitter.com/zabugina
https://twitter.com/zabugina @zabugina

С тем, что навальный путинское *****, спорить не буду.
Ибо этот поп гапон-плоть от плоти, кровь от гнилой крови кремлевыродков.
Креатура Володина, им вскормленная-вспоенная, с правильной тёлкой, чекистской дочуркой, спаренная.
Её папашка ему 2 года в школе СВР обеспечил.


Кто устроил шабаш?
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23.01.2021 19:03 Відповісти
Ну вот, водочки ей принесут.
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23.01.2021 19:20 Відповісти
молодчина, отважная женщина.
а местная ботва вместе с пригожинскими хорош пищит про её шутку "водочки принеси".
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23.01.2021 21:44 Відповісти
ее кровавая гэбня заставила про "водочки принеси" пошутить?
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23.01.2021 23:08 Відповісти
Это была не "шутка", а способ однять градус пиара вокруг Навального.
Приличному человеку было бы стыдно проводить параллели с фильмом "Брат"...
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24.01.2021 01:15 Відповісти
бунтуют, аж колени в штанах протерли до дыр
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23.01.2021 21:51 Відповісти
Навальный разводит лохов, а наивных людей будут калечить в полиции на полном серьёзе.
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24.01.2021 01:16 Відповісти
Водочки и селёдочки этой даме,да побыстрей..из полей доносится "налей"
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24.01.2021 02:10 Відповісти
Юлия Навальная - храбрая и достойная женщина.

А местные боты всё про её шутку про "водочку". Тю...
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24.01.2021 04:14 Відповісти
У расєї кожна друга навальная хоробра і достойная))) ось на крим як навалились, за месячишку стал расєйськім...
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24.01.2021 13:25 Відповісти
тебе виднее, что там у вас на расее.
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24.01.2021 18:52 Відповісти
Тобі хлопчик навальної теж водочкі принёс...?))))
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24.01.2021 19:36 Відповісти
хорошо ты само себе о себе написало: "Тобі хлопчик навальної теж водочкі принёс...?))))"
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24.01.2021 21:38 Відповісти
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24.01.2021 22:04 Відповісти
Мозги - не брови. Если нет, не нарисуешь!..
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24.01.2021 09:08 Відповісти
Як і з хером...)))
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24.01.2021 13:26 Відповісти
Мерелін?
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24.01.2021 20:09 Відповісти
Водки ей принесите в камеру, чтобы ощутила настоящий уют. Она же дома!
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25.01.2021 09:30 Відповісти
 
 