Дружину Навального затримали на акції в Москві. ВIДЕО

Дружину російського опозиціонера Юлію Навальну затримано в Москві на вулиці Велика Дмитрівка.

Про це повідомив ведучий радіостанції "Ехо Москви" Сергій Пархоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

Дружина політика прийшла в Москві на акцію підтримати свого чоловіка Олексія Навального.

Факт затримання Навальної підтверджує і московський штаб Навального в твіттері.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Про своє затримання повідомила і сама Юлія Навальна в Instagram.

Раніше сьогодні на Пушкінській площі було затримано соратницю політика Любов Соболь. За оцінкою МВС, на Пушкінській площі 4 тисячі протестувальників. За даними наших кореспондентів, десятки тисяч. За підрахунками порталу ОВС-Інфо, в Москві затримано 191 особу, у всій Росії - 863.

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