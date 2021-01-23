Дружину Навального затримали на акції в Москві. ВIДЕО
Дружину російського опозиціонера Юлію Навальну затримано в Москві на вулиці Велика Дмитрівка.
Про це повідомив ведучий радіостанції "Ехо Москви" Сергій Пархоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".
Дружина політика прийшла в Москві на акцію підтримати свого чоловіка Олексія Навального.
Факт затримання Навальної підтверджує і московський штаб Навального в твіттері.
Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021
Про своє затримання повідомила і сама Юлія Навальна в Instagram.
Раніше сьогодні на Пушкінській площі було затримано соратницю політика Любов Соболь. За оцінкою МВС, на Пушкінській площі 4 тисячі протестувальників. За даними наших кореспондентів, десятки тисяч. За підрахунками порталу ОВС-Інфо, в Москві затримано 191 особу, у всій Росії - 863.
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С тем, что навальный путинское *****, спорить не буду.
Ибо этот поп гапон-плоть от плоти, кровь от гнилой крови кремлевыродков.
Креатура Володина, им вскормленная-вспоенная, с правильной тёлкой, чекистской дочуркой, спаренная.
Её папашка ему 2 года в школе СВР обеспечил.
Кто устроил шабаш?
а местная ботва вместе с пригожинскими хорош пищит про её шутку "водочки принеси".
Приличному человеку было бы стыдно проводить параллели с фильмом "Брат"...
А местные боты всё про её шутку про "водочку". Тю...