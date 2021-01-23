Жена Навального задержана на акции в Москве. ВИДЕО
Жена российского оппозиционера Юлия Навальная задержана в Москве на улице Большая Дмитровка.
Об этом сообщил ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Пархоменко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".
Супруга политика пришла на акцию в Москве в поддержку своего мужа Алексея Навального.
Факт задержания Навальной подтверждает и московский штаб Навального в Твиттере.
Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021
О своем задержании сообщила и сама Юлия Навальная в Instagram.
Ранее сегодня на Пушкинской площади была задержана соратница политика Любовь Соболь. По оценке МВД, на Пушкинской площади 4 тысячи протестующих. По данным наших корреспондентов, десятки тысяч. По подсчетам портала ОВД-Инфо, в Москве задержан 191 человек, по всей России – 863.
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С тем, что навальный путинское *****, спорить не буду.
Ибо этот поп гапон-плоть от плоти, кровь от гнилой крови кремлевыродков.
Креатура Володина, им вскормленная-вспоенная, с правильной тёлкой, чекистской дочуркой, спаренная.
Её папашка ему 2 года в школе СВР обеспечил.
Кто устроил шабаш?
а местная ботва вместе с пригожинскими хорош пищит про её шутку "водочки принеси".
Приличному человеку было бы стыдно проводить параллели с фильмом "Брат"...
А местные боты всё про её шутку про "водочку". Тю...