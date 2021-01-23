Жена Навального задержана на акции в Москве. ВИДЕО

Жена российского оппозиционера Юлия Навальная задержана в Москве на улице Большая Дмитровка.

Об этом сообщил ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Пархоменко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Супруга политика пришла на акцию в Москве в поддержку своего мужа Алексея Навального.

Факт задержания Навальной подтверждает и московский штаб Навального в Твиттере.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

О своем задержании сообщила и сама Юлия Навальная в Instagram.

Ранее сегодня на Пушкинской площади была задержана соратница политика Любовь Соболь. По оценке МВД, на Пушкинской площади 4 тысячи протестующих. По данным наших корреспондентов, десятки тысяч. По подсчетам портала ОВД-Инфо, в Москве задержан 191 человек, по всей России – 863.

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