Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну, який сьогодні завершився.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент повідомив про введення 14 тис. додаткових ліжок у лікарнях, а також анонсував початок вакцинації проти COVID-19 вже наступного місяця.