Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию от COVID-19, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мероприятий во время локдауна, который сегодня завершился.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Сегодня мы вышли из локдауна, и я хотел бы поблагодарить каждого. Вспышки инфекции не произошло, более того - выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел.
В это время мы тщательно готовились - ввели 14 тыс. дополнительных койкомест, и теперь их почти 70 тыс.. И 70% из них - свободны. А более 80% обеспечены кислородом.
И еще одна хорошая новость - вакцинация начнется уже в феврале. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время ", - сообщил Зеленский.
"В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - подчеркнул президент.
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Якою вакциною???
В нас вдома три літніх людини є, за 80 років, інваліди. Тіки сьодні спілкувались з сімейним лікарем - ніякої інформації нема...
Про що 3,14здить цей недоумок???
так сьогодні соцмережі вітали Зеоманського з днем народження😄
Зеоманский в 7 утра всем напомнил,что закомплексованное Чмо и ему 43 годика , а ума нет и никогда не будет 🤣
Сумніваюсь, що черга вистроїться.
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