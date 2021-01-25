Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию от COVID-19, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мероприятий во время локдауна, который сегодня завершился.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня мы вышли из локдауна, и я хотел бы поблагодарить каждого. Вспышки инфекции не произошло, более того - выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел.

В это время мы тщательно готовились - ввели 14 тыс. дополнительных койкомест, и теперь их почти 70 тыс.. И 70% из них - свободны. А более 80% обеспечены кислородом.

И еще одна хорошая новость - вакцинация начнется уже в феврале. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время ", - сообщил Зеленский.

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"В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - подчеркнул президент.