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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию от COVID-19, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мероприятий во время локдауна, который сегодня завершился.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня мы вышли из локдауна, и я хотел бы поблагодарить каждого. Вспышки инфекции не произошло, более того - выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел.

В это время мы тщательно готовились - ввели 14 тыс. дополнительных койкомест, и теперь их почти 70 тыс.. И 70% из них - свободны. А более 80% обеспечены кислородом.

И еще одна хорошая новость - вакцинация начнется уже в феврале. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время ", - сообщил Зеленский.

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"В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - подчеркнул президент.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20290) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+31
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3858
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25.01.2021 19:51
+22
Аминь...
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 570
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25.01.2021 19:55
+16
Тестирование практически остановилось на уровне до октября.
Смертность растет, а заболеваемость нет. Вот просто так люди мрут себе почему-то.

Вот локдаун особенно в этом помог. Как только люди перестали покупать носки и туалетную бумагу, так сразу стало понятно, что это вовсе не из-за тестирования, а из-за носков и туалетной бумаги люди болели.

Теперь фокус-покус битый крокус - получите по цене дороже Пфайзера китайский компот.
А сам Пфайзер пойдет на вес золота потому, что всего 200 тыс доз. на всю Украину.
Бо ЗЕманде деньги очень нужны, а вы со своими тарифами мелочитесь, как жлобье последнее.
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25.01.2021 19:54
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Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9389
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25.01.2021 20:03 Ответить
За яким планом відбудеться вакцинація???
Якою вакциною???
В нас вдома три літніх людини є, за 80 років, інваліди. Тіки сьодні спілкувались з сімейним лікарем - ніякої інформації нема...
Про що 3,14здить цей недоумок???
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25.01.2021 20:03 Ответить
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6589
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25.01.2021 20:04 Ответить
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 944
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25.01.2021 20:11 Ответить
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5710
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25.01.2021 20:04 Ответить
за газ платьожка?
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25.01.2021 20:10 Ответить
Смутная надежда, что обходной лист, ишь какой обрадованый.
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26.01.2021 06:51 Ответить
"Локдаун скінчився - нелох народився": 🤣😂
так сьогодні соцмережі вітали Зеоманського з днем народження😄
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25.01.2021 20:05 Ответить
зесрань,а почему зелю даже Польша не поздравила?...
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25.01.2021 20:05 Ответить
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 566
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25.01.2021 20:07 Ответить
Это же надо!
Зеоманский в 7 утра всем напомнил,что закомплексованное Чмо и ему 43 годика , а ума нет и никогда не будет 🤣
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25.01.2021 20:16 Ответить
А з якої країни вакцини ?
Сумніваюсь, що черга вистроїться.
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25.01.2021 20:10 Ответить
доктор зеленский?
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25.01.2021 20:20 Ответить
Депутатам и министрам можно спутник 5 привить.
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25.01.2021 20:20 Ответить
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1014
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25.01.2021 20:30 Ответить
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 531
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25.01.2021 20:39 Ответить
Я думаю , что нужно сначала провести тесты тех людей , что думают , что уже переболели ковидом . На этом можно много сэкономить . ))
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25.01.2021 20:41 Ответить
Президент недорозумение
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25.01.2021 20:44 Ответить
Це йому сказав Шмигаль, сидячи біля теплої ванни.
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25.01.2021 20:45 Ответить
вова, іді нх.
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25.01.2021 21:04 Ответить
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Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1505
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25.01.2021 23:14 Ответить
Какого года?
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25.01.2021 21:33 Ответить
Две тысячи волохатого.
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26.01.2021 06:41 Ответить
Локдаун себе виправдав, у лютому починаємо вакцинацію проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7182
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25.01.2021 21:40 Ответить
Зеля хватит рожей торговать. Ты сделал свое грязное дело в 2019, даже большинство зебилов прозрели.
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25.01.2021 21:59 Ответить
слов нет, малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Чепушило!!!
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25.01.2021 22:02 Ответить
Локдаун себя оправдал, в феврале начинаем вакцинацию - кому в зад отоплением а кому и электричеством ну на худой ЗЕконец водой охладить зубы. Ну он же не ЛОХ - это мы лохи что выбрали клопа. Как раньше гоаорили - МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧ
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25.01.2021 22:03 Ответить
Боже...Почему все так волнуются ..ЕСЛИ КОВИД ТАК ЛЕГКО ЛЕЧИТСЯ??????Вы не знаете???
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25.01.2021 23:07 Ответить
чмо,мля,кацапское.
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25.01.2021 22:39 Ответить
Зеля, пихуй на вакцинацию, вызывай Радуцкого, пусть нашу вакцину в Индию продаст, там купят, там как раз завод по изготовлению вакцин сгорел. И денежку заработаете, и Индусов спасете, и нас порадуете.
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25.01.2021 23:07 Ответить
Чекаєм на наступну серію слуха народу!
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26.01.2021 00:12 Ответить
Хорошо провёл не-лох - лохдаун в Буковеле .... похорошел прям ... гарний писок має.
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26.01.2021 02:27 Ответить
Себя первого ..да
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26.01.2021 05:54 Ответить
через лыжу буковельскую..о нас считают за полных идиотофф зато табуретки милиард налоговых поступлений выделено..а где твои обещяния ровесник
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26.01.2021 05:57 Ответить
Шо, опять "мы начинаем КВН"?
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26.01.2021 06:39 Ответить
З днём ражденья Шоптысдод)))
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26.01.2021 07:03 Ответить
конечно дал.еще пару сотен тысяч остались без работы и средств к существованию.
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26.01.2021 09:58 Ответить
На сколько меньше людей протеститровали чтобы "лох-даун себя оправдал"? Как на фронте, когда мы делаем вид что потерь от снайперского огня нет?
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26.01.2021 10:38 Ответить
выступал главврач больницы...
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26.01.2021 10:49 Ответить
"ОслаБлять или не Ослаблять Локдаун"? - Мендель в курсе мыслей шефа!
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26.01.2021 16:52 Ответить
ЛОХиДУАН себя оправдал
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26.01.2021 22:08 Ответить
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