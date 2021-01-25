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Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки. СКРИНШОТ

Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки. СКРИНШОТ

"Лайки" під постом радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про день народження президента Володимира Зеленського залишили користувачі з Порту-Алегрі, Аннаба, Каракаса, Боготи, Ер-Ріяда, Андижана, Маракайбо і Ідліб, стверджує нардеп Гео Лерос.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За заявою Офісу президента, міжнародні лідери почали вітати Володимира Зеленського з Днем народження.

До них приєдналися лайкати міжнародні боти на сторінці під поздоровленням Подоляка.

"Якщо Подоляк купує лайки під своїм постом-поздоровленням Зеленського в Камбоджі, то хто з них більший лох? Той, хто так ганьбиться чи той, хто взяв цього неотесаного колгоспника у варьонках на посаду головного комунікаційного менеджера офісу президента?" - пише Лерос.

За його даними, "лайки" під постом Подоляка залишили користувачі з Тули, Порту-Алегрі, Аннаба, Каракаса, Боготи, Кишинева, Ер-Ріяда, Барісана, Нукуса, Андижана, Янгона, Самари, Братська, Маракайбо, Волгограда, Ідліба, Бішкека, Ліма, Хома, Уфи, Парижа, Машехра та інших міст.

Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки 01Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки 02
Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки 03

Автор: 

Facebook (725) день народження (119) Зеленський Володимир (23754) боти (97) Лерос Гео (383) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+78
Лерос: Для поздравления Зеленского подключены ботофермы из Азии и Африки - Цензор.НЕТ 3873
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25.01.2021 22:45
+57
Лерос: Для поздравления Зеленского подключены ботофермы из Азии и Африки - Цензор.НЕТ 4075
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25.01.2021 23:02
+54
Вєсь в бінтах, мєндєль фукає на нього
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25.01.2021 22:43
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Сторінка 2 з 2
Сидить актриса в гримерці, після бенефісу, і лається. Її питають:
- Що сталося? Чим ти не задоволена? Глянь, скільки букетів!
- Бачу! Сорок сім! Але ж я заплатила за п"ятдесят!!!...
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25.01.2021 23:03 Відповісти
Наконец-то все узнали, где еще популярен преЗЕдент...правда, гордиться нечем, но жители Камбоджи могут думать иначе...
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25.01.2021 23:04 Відповісти
Лерос: Для поздравления Зеленского подключены ботофермы из Азии и Африки - Цензор.НЕТ 5065
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25.01.2021 23:05 Відповісти
Подоляк - "Особенно для страны, в которой всегда считалась изысканной.......обмануть при любой возможности. Хоть на немножко. Просто потому, что так принято...... ноющие.......... хуторяне"



Это так падло Подоляк по случаю дня рождения зеЛенина про Украинцев, от души?!?!? Ну. ни#уя себе!!!!! После такого он должен потерять работу раз и навсегда!
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25.01.2021 23:05 Відповісти
Не думаю, що Бубочка на то піде. Точніше, переконаний, що не піде.
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26.01.2021 01:19 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=-]C%2CP-R Юрій Бутусов
поделился воспоминанием.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5195160650524189?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Очень мудрая и пророческая песня - поздравление с Днем рождения одного известного актера.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=-UC%2CPH-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3658902627483340?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=%2CO%2CPH-R 25 января 2020 г. ·

"Больше, больше руки грей,

Ежли в силе!
Влез на стул для царей
Простофиля -
Ду-ра-чи-на!

Сразу руки потянулися к печати,

Сразу топать стал ногами и кричати:
- Будь ты князь, будь ты хоть
сам господь! -
Вот возьму и прикажу запороть!

Если б люди в сей момент

Рядом были,
Не сказали б комплимент
Простофиле -
Ду-ра-чи-не...

Но был добрый этот самый простофиля:

Захотел издать указ про изобилье.
Только стул подобных дел
не терпел:
Как тряхнет - и, ясно, тот не усидел.

И очнулся добрый малый

Простофиля,
У себя на сеновале -
В чем родили...
Ду-ра-чи-на!"

Владимир Семенович Высоцкий, сегодня 82 года со дня рождения великого поэта и артиста.

Дед и бабушка Высоцкого с 20-х годов 20-го века жили в Киеве, в доме на бульваре Шевченко, 46, квартира 15, дом стоит до сих пор, бабушка Высоцкого в Киеве прожила всю жизнь и здесь похоронена.
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25.01.2021 23:05 Відповісти
ода ))) как бы))) (дочитайте до последних двух строк)))))))
Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки - Цензор.НЕТ 3528

...
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25.01.2021 23:09 Відповісти
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26.01.2021 07:43 Відповісти
Сидить актриса в гримерці, після бенефісу, і лається. Її питають:
- Що сталося? Чим ти не задоволена? Глянь, скільки букетів!
- Бачу! Сорок сім! Але ж я заплатила за п"ятдесят!!!...
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25.01.2021 23:11 Відповісти
ні ну якщо б з Боготи не привітали постійного клієнта , я б здивувався !
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25.01.2021 23:12 Відповісти
Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки - Цензор.НЕТ 9348
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25.01.2021 23:17 Відповісти
Хоча там начебто ґарґентинський продукт...
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25.01.2021 23:47 Відповісти
поздравляю Гаранта с Днем Варенья, желаю ему душевного равновесия.
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25.01.2021 23:12 Відповісти
Тобто щоб нормально висів і не дуже гойдався? Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки - Цензор.НЕТ 7464
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25.01.2021 23:49 Відповісти
И умственного развития
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26.01.2021 10:16 Відповісти
"Лайки" под постом советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка о дне рождения президента Владимира Зеленского оставили пользователи из Порту-Алегри, Аннабы, Каракаса, Боготы, Эр-Рияда, Андижана, Маракайбо и Идлиба, Источник: https://censor.net/ru/n3243998

Так тут ничего непонятного нет: Каракас, Богота, Порту-Алегри и Маракайбо это центры наркотрафика Бразилии, Колумбии и Венесуэлы.
Просто местные наркодиллеры поздравили оптовика!
Это же закон коммерции!
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25.01.2021 23:15 Відповісти
Значит в этих странах тоже есть Украинцы или переживающие за нее. "Весь мир в вами". Кстати и я присоединился там к поздравлению.
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25.01.2021 23:25 Відповісти
Боже как трогательно!
Кучка ботов, за пару монет поставила лайк и это уже "весь мир" и "украинцы и переживающие за Украину"...
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25.01.2021 23:36 Відповісти
еще один ботик ! заблудился?
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26.01.2021 03:44 Відповісти
А що це за вікно в камері для ув'язнених, куди дивиться пан Володимир? Дивне якесь. Решітки зовсім нема
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25.01.2021 23:24 Відповісти
Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки - Цензор.НЕТ 2359
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25.01.2021 23:28 Відповісти
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26.01.2021 08:35 Відповісти
ТАК ВОТ В ХАЛАТІ ВЖЕ ))) ВОНИ Ж ТВАРІ БЕЗПРИНЦИПНІ !!!
Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки - Цензор.НЕТ 872
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27.01.2021 01:35 Відповісти
АХахаха)))) Нєлох ботофєрмний)))
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25.01.2021 23:28 Відповісти
«Обмануть при любий возможності» - це про кацапів, а не про українців. Хоча саме це совкова пропаганда багато років вбивала людям у голову, а ще про жадних хохлів. Падлоляк десь у совку залишився, скотиняка. Тільки уявіть, що така кацапська мерзота - це радник головнокомандуючого.
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25.01.2021 23:34 Відповісти
Зелёные слизняки и ничтожества.
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25.01.2021 23:46 Відповісти
а цьому подоляку,що так закоханий в ЗеЛупу та хоче від неї дитину, пику не потрібно начистити за наклеп та дурне узагальнення про українців?

це лайно само себе ким вважає?
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25.01.2021 23:48 Відповісти
А ФОТО ВООБЩЕ КЛАСС !!! ЛЕТИТ И СЦЫТ )))
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25.01.2021 23:49 Відповісти
Перед очами пролітає все його життя?
Дебіл. Навіщо він туди поліз.
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26.01.2021 00:14 Відповісти
БО ЖАБА !!!!! ЙОГО БІЗНЕС В РАШКЄ !)
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27.01.2021 01:28 Відповісти
Никак не пойму, то ли этот Миша дурак, то ли он засланный козачок,работающий на своего бывшего шефа Лёвочкина.
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26.01.2021 00:02 Відповісти
А чого це не може бути два в одному? Фішка така від маркетингу
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26.01.2021 00:10 Відповісти
Тот же Левочкин при Яныке был троянским конем. Так что все может быть.
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26.01.2021 00:39 Відповісти
Зеле больше не придёт повестка в армию...43 года .. юх-хууууууууууу... ох он нажрётся с горя...
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26.01.2021 00:11 Відповісти
Подоляк - "Быть лидером, которого никогда не было в современной Украине и который не про свой карман и не про обман. С днём рождения, мой Президент!"

Що воно меле........
Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки - Цензор.НЕТ 6074
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26.01.2021 00:12 Відповісти
Подоляк вдало довів Янека до вигнанця з власної країни, а тепер працює над Зєлєю. Гірше для Зєлі, що у нього життєвий досвід набагато меньший, ніж у Янека. Подоляк трохи схожий на карпатську Мавку. Мавку, яка зовнішньо перетворюється на ту, хто може задовольнити всі бажання і завести в Рай. А насправді всередині порожня і веде до прірви
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26.01.2021 00:25 Відповісти
Але на кожного подоляка є свій Чугайстер!!!
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26.01.2021 01:03 Відповісти
Що вміє то і меле, а вміє небагато ......
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26.01.2021 00:37 Відповісти
Зеленский самый лучший президент!Он патриот Украины и никогда не предаст Украину и Украинцев!Не то,что Петя,котрый предал наших воинов в Илловайске и Дэбальцево....Зеленский не сдал ни одного интереса страны и ни одного метра земли.А перемирие ,которое организовал Зеленский,приведет к мирумна Донбассе и глубокой заморозке конфликта.Главное,чтобы наши воины не гибли на Донбасссе.Слава Украине!
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26.01.2021 00:20 Відповісти
Подоляк! Перелогінься!
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26.01.2021 00:57 Відповісти
Та що ж ти робиш? Не так глибоко - мова застрягне!
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26.01.2021 01:06 Відповісти
Зате направду весело буде. Буде багато оплесків, може й овацій, за якими клован,безумовно, встиг скучити.
Уявіть: іде, такий, клован, а вслід за ним, такий, на четвереньках подоляк. З мовою в клованській дупі.
Це шедеврально!
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26.01.2021 02:49 Відповісти
А де кокшайск з пропойском (малою батьківщиною Дерипаски), а саратов (за жванецьким) ще не очухався. А бувших не буває, як мишко звик "з ізощренним цинизмом гадити" так і гадить, зараз вже зеленському, приклад арестовича на очах.
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26.01.2021 00:22 Відповісти
У нас такий видатний президент і лідер нації - що закінчив епоху бідності у всьому світі. От вдячні жителі планети і вітають його.
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26.01.2021 00:32 Відповісти
КЛОУНА З ЦИРКА МОЖНА ВИВЕСТИ, А ЦИРК З КЛОУНА НІКОЛИ
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26.01.2021 00:36 Відповісти
а Байден лайконув? Га, подляк?, признайся!
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26.01.2021 00:36 Відповісти
Сраное позорище. ЗЕ и СН - сборище закомплексованых ананистов-самолайкеров.
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26.01.2021 00:36 Відповісти
ТРОЛЛЯМ НУЖНО ПОВЫСИТЬ ПЛАН, ТАК КАК НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ.
Набираем запрос и смотрим репортаж из фабрики троллей.
"Наша норма - 120 комментов в день". Жизнь кремлевского тролля
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26.01.2021 00:43 Відповісти
А из Омана, похоже, не было поздравлений? Зря катался. И ***** продинамил, зараза...
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26.01.2021 01:10 Відповісти
Абсолютно очевидно, що Майдан проти Зеленського неминучий. Він і мафія за його спиною діють з такою зневагою до закону, що іншого шляху у народу не залишиться. Окрім цього Зеленський особисто повісив на себе вже стільки чисто кримінальних епізодів, що у випадку зміни влади він гарантовано відправляється на нари, а в гіршому сценарії навіть повторює долю румунського колеги на стадіоні. Справи проти нього навіть простіші, ніж у Януковича з його листом.
Саме тому Зеленський сам не піде. Його оточення вже давно це йому пояснило і змусить тепер його іти на будь-який злочин, але владу не віддати.
Та в якийсь момент вони зрозуміють, що втриматися не вдається. Жодний диктатор в Україні не зможе втриматися проти народу. В цей момент вони увімкнуть план Б, який в них вже теж заготовлений: вони кинуть Зеленського на розтерзання публіки.
Льоні Голубкову в МММ завжди заготовлена одна участь: з самого початку марнославство актера більш хитрі організатори використовують, щоб він торгував таблом, записував роліки, відволікав увагу на себе, але в кінці його кидають обкраденому натовпу.
За задумом замовників козел відпущення випускає пар в свисток, розгніваний натовп розходиться, замовники залишаються при своєму. Та найважливіший момент: зникає ключовий свідок, який в курсі всіх схем ОПГ.
Ось саме тому ми зобов'язані не допустити знищення Зеленського руками якихось боцманів. Після зміни влади Україна буде зобов'язана перемогти кримінально-олігархічні клани медведчуків-коломойських-пінчуків. Знищити їх раз і назавжди. З гарантією. В іншому випадку революція не має сенсу. Тому ми зобов'язані конфіскувати майно мафії, позбавити мафію медійних і фінансових ресурсів, а самих хрещених батьків і їхніх шісток садити.
Зеленський в цій історії - ключовий свідок.
Цей ключовий свідок має потрапити у руки нашого правосуддя і дати свідчення в нашому суді. І ми зобов'язані не допустити його втечі, або знищення його у революційному угарі.
Ось саме це і є те єдине, чого я хочу побажати Зеленському до Дня народження.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2580338358929900
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26.01.2021 01:18 Відповісти
Зеленський не є" ключовим свідком". Він буде головним обвінуваченним.Як свідок, він достатньо слабий,тому що його не посвячують в схеми ,Він занадто дурненький, щоб в цих схемах розібратися. Да він і не хоче, він тільки грає роль президента, Йому потрібні аплодисменти, лайки, лестиві слова і фотки поряд з визнаними лідерами.
ЗЕ -це Фунт "зицпредседатель" контори "Рога и копыта", в яку перетворено всі гілки зеленої влади.
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26.01.2021 08:53 Відповісти
Якщо Петро очолить протести проти Зєлі, то Зєлє нічого не загрожує. У Петра сьогодні підтримка меньша, ніж колись в його політичному житті і під його знамена люди просто не стануть. А Петро і не хоче Зєлю геть. Ботоферма Петра хоче всім довести, що 73% - зебіли і мають жерти це зелене лайно до кінця його президентського терміну, щоб усвідомити свою помилку. Але, якщо б тоді у другий тур президентських вийшов Петро і табуретка, а не Зєля, то за табуретку б проголосував би ще більший відсоток!!!!
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26.01.2021 08:54 Відповісти
І Петро це добре розуміє. Тому Петра влаштовує тільки хаос в Україні. Тоді в мутній воді Петро уникає відповідальності, а Україна, як держава, зникає з мапи Світу. Що, доречі, цілком влаштовує і Петра, і Зєлю, і їх шоблу кобалєвих, і Рашу, і колективний захід, який втомивсь від України, як від хворої корови, яка постійно потребує уваги і ресурсів, але ніякого молока не виробляє, тільки займає теріторію, на яку вже ділки поклали око. Залишились українці. Яким Україна потрібна, але українці нікому не потрібні. І тут ділема - що з українцями робити?
_____________
Українці нікому не потрібні, окрім самих-себе. Тому доля українців залежить від них самих. І пасивна та ковбасна позиція - тарифи, МАФи, євробляхи - лише прискорює цей процес, що вказаний вище. Нам треба займати активну ПОЛІТИЧНУ позицію. А саме домогатись відставки Зєлі і повне перезавантаження перевиборами. Можливо в нас ще є на це шанс і ми, нарешті, оберем нормальну владу.
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26.01.2021 09:12 Відповісти
Во первых бред-мы за полгода по 10% набираем, как раз выплюнули юлю из политики -кому кому,а ей уже точно ничего не светит...И у нас есть Байден,который по щелчку пальцев устроил веселуху тем,что зелю даже Польша с Молдовой в игнор отправили,за Западную Европу с Канадой уже молчу)так что то ли еще будет
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26.01.2021 12:41 Відповісти
Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки - Цензор.НЕТ 6340
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26.01.2021 01:38 Відповісти
это делается так: сначала кто-то типа лероса подкупает ботоферму, а потом сам визжит -
"глядите, голосует ботоферма!".
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26.01.2021 06:17 Відповісти
Судя по фоткам вполне реальные люди. Он вообще понимает что означает слово бот?
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26.01.2021 06:38 Відповісти
Так Ви абсолютно праві..."Он абсолютно другой"....Такого (вирізано цензурою) ще треба пошукати, просто (вирізано цензурою).

PS...(вирізано цензурою)
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26.01.2021 09:02 Відповісти
Его на помойке нашли. а он фигвамы рисует....
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26.01.2021 09:56 Відповісти
Его на помойке нашли. а он фигвамы рисует....
*********
То ти стверджуєш, що з Володимиром Олександровичем погоджуються працювати тільки бомжі з помойок?
Гарний комплімент гаранту, - нічого не скажеш!
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26.01.2021 11:35 Відповісти
Это ты так, решил гавкнуть издалёка?
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26.01.2021 12:25 Відповісти
У тебя получается, пиндоПЕС!
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26.01.2021 15:59 Відповісти
я думаю там все же один реальный должен быть-из оффшора Омана...)))
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26.01.2021 09:59 Відповісти
Ой, а я помню!
В школе, на 23 февраля было очень важно, какая из девочек напишет тебе открытку с поздравлением!
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26.01.2021 16:16 Відповісти
И тут как всегда Ермак облизал лучше всех!! хе-хе
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26.01.2021 20:25 Відповісти
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