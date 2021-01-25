Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки. СКРИНШОТ
"Лайки" під постом радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про день народження президента Володимира Зеленського залишили користувачі з Порту-Алегрі, Аннаба, Каракаса, Боготи, Ер-Ріяда, Андижана, Маракайбо і Ідліб, стверджує нардеп Гео Лерос.
Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За заявою Офісу президента, міжнародні лідери почали вітати Володимира Зеленського з Днем народження.
До них приєдналися лайкати міжнародні боти на сторінці під поздоровленням Подоляка.
"Якщо Подоляк купує лайки під своїм постом-поздоровленням Зеленського в Камбоджі, то хто з них більший лох? Той, хто так ганьбиться чи той, хто взяв цього неотесаного колгоспника у варьонках на посаду головного комунікаційного менеджера офісу президента?" - пише Лерос.
За його даними, "лайки" під постом Подоляка залишили користувачі з Тули, Порту-Алегрі, Аннаба, Каракаса, Боготи, Кишинева, Ер-Ріяда, Барісана, Нукуса, Андижана, Янгона, Самари, Братська, Маракайбо, Волгограда, Ідліба, Бішкека, Ліма, Хома, Уфи, Парижа, Машехра та інших міст.
Будь ласка, зачекайте...
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- Що сталося? Чим ти не задоволена? Глянь, скільки букетів!
- Бачу! Сорок сім! Але ж я заплатила за п"ятдесят!!!...
Это так падло Подоляк по случаю дня рождения зеЛенина про Украинцев, от души?!?!? Ну. ни#уя себе!!!!! После такого он должен потерять работу раз и навсегда!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=-]C%2CP-R Юрій Бутусов
поделился воспоминанием.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5195160650524189?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Очень мудрая и пророческая песня - поздравление с Днем рождения одного известного актера.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=-UC%2CPH-R Юрій Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3658902627483340?__cft__[0]=AZXRHZZZWX97vyX_xHhuSl5_8YACTFBMHz7TThhUldzQdru6IfZKaCAI-4OyQA38KZrSPrRtPZXSneIrtb7vBydXvtfqTrl4DdflJ0ioBuaGRFl677rOIlrTFdCp5owGEJqp8KQUI8LwlvPLbK3BkXdT&__tn__=%2CO%2CPH-R 25 января 2020 г. ·
"Больше, больше руки грей,
Ежли в силе!
Влез на стул для царей
Простофиля -
Ду-ра-чи-на!
Сразу руки потянулися к печати,
Сразу топать стал ногами и кричати:
- Будь ты князь, будь ты хоть
сам господь! -
Вот возьму и прикажу запороть!
Если б люди в сей момент
Рядом были,
Не сказали б комплимент
Простофиле -
Ду-ра-чи-не...
Но был добрый этот самый простофиля:
Захотел издать указ про изобилье.
Только стул подобных дел
не терпел:
Как тряхнет - и, ясно, тот не усидел.
И очнулся добрый малый
Простофиля,
У себя на сеновале -
В чем родили...
Ду-ра-чи-на!"
Владимир Семенович Высоцкий, сегодня 82 года со дня рождения великого поэта и артиста.
Дед и бабушка Высоцкого с 20-х годов 20-го века жили в Киеве, в доме на бульваре Шевченко, 46, квартира 15, дом стоит до сих пор, бабушка Высоцкого в Киеве прожила всю жизнь и здесь похоронена.
...
- Що сталося? Чим ти не задоволена? Глянь, скільки букетів!
- Бачу! Сорок сім! Але ж я заплатила за п"ятдесят!!!...
Так тут ничего непонятного нет: Каракас, Богота, Порту-Алегри и Маракайбо это центры наркотрафика Бразилии, Колумбии и Венесуэлы.
Просто местные наркодиллеры поздравили оптовика!
Это же закон коммерции!
Кучка ботов, за пару монет поставила лайк и это уже "весь мир" и "украинцы и переживающие за Украину"...
це лайно само себе ким вважає?
Дебіл. Навіщо він туди поліз.
Що воно меле........
Уявіть: іде, такий, клован, а вслід за ним, такий, на четвереньках подоляк. З мовою в клованській дупі.
Це шедеврально!
Набираем запрос и смотрим репортаж из фабрики троллей.
"Наша норма - 120 комментов в день". Жизнь кремлевского тролля
Саме тому Зеленський сам не піде. Його оточення вже давно це йому пояснило і змусить тепер його іти на будь-який злочин, але владу не віддати.
Та в якийсь момент вони зрозуміють, що втриматися не вдається. Жодний диктатор в Україні не зможе втриматися проти народу. В цей момент вони увімкнуть план Б, який в них вже теж заготовлений: вони кинуть Зеленського на розтерзання публіки.
Льоні Голубкову в МММ завжди заготовлена одна участь: з самого початку марнославство актера більш хитрі організатори використовують, щоб він торгував таблом, записував роліки, відволікав увагу на себе, але в кінці його кидають обкраденому натовпу.
За задумом замовників козел відпущення випускає пар в свисток, розгніваний натовп розходиться, замовники залишаються при своєму. Та найважливіший момент: зникає ключовий свідок, який в курсі всіх схем ОПГ.
Ось саме тому ми зобов'язані не допустити знищення Зеленського руками якихось боцманів. Після зміни влади Україна буде зобов'язана перемогти кримінально-олігархічні клани медведчуків-коломойських-пінчуків. Знищити їх раз і назавжди. З гарантією. В іншому випадку революція не має сенсу. Тому ми зобов'язані конфіскувати майно мафії, позбавити мафію медійних і фінансових ресурсів, а самих хрещених батьків і їхніх шісток садити.
Зеленський в цій історії - ключовий свідок.
Цей ключовий свідок має потрапити у руки нашого правосуддя і дати свідчення в нашому суді. І ми зобов'язані не допустити його втечі, або знищення його у революційному угарі.
Ось саме це і є те єдине, чого я хочу побажати Зеленському до Дня народження.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2580338358929900
ЗЕ -це Фунт "зицпредседатель" контори "Рога и копыта", в яку перетворено всі гілки зеленої влади.
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Українці нікому не потрібні, окрім самих-себе. Тому доля українців залежить від них самих. І пасивна та ковбасна позиція - тарифи, МАФи, євробляхи - лише прискорює цей процес, що вказаний вище. Нам треба займати активну ПОЛІТИЧНУ позицію. А саме домогатись відставки Зєлі і повне перезавантаження перевиборами. Можливо в нас ще є на це шанс і ми, нарешті, оберем нормальну владу.
"глядите, голосует ботоферма!".
PS...(вирізано цензурою)
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То ти стверджуєш, що з Володимиром Олександровичем погоджуються працювати тільки бомжі з помойок?
Гарний комплімент гаранту, - нічого не скажеш!
В школе, на 23 февраля было очень важно, какая из девочек напишет тебе открытку с поздравлением!