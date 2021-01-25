Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки. СКРИНШОТ

"Лайки" під постом радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про день народження президента Володимира Зеленського залишили користувачі з Порту-Алегрі, Аннаба, Каракаса, Боготи, Ер-Ріяда, Андижана, Маракайбо і Ідліб, стверджує нардеп Гео Лерос.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За заявою Офісу президента, міжнародні лідери почали вітати Володимира Зеленського з Днем народження.

До них приєдналися лайкати міжнародні боти на сторінці під поздоровленням Подоляка.

"Якщо Подоляк купує лайки під своїм постом-поздоровленням Зеленського в Камбоджі, то хто з них більший лох? Той, хто так ганьбиться чи той, хто взяв цього неотесаного колгоспника у варьонках на посаду головного комунікаційного менеджера офісу президента?" - пише Лерос.

За його даними, "лайки" під постом Подоляка залишили користувачі з Тули, Порту-Алегрі, Аннаба, Каракаса, Боготи, Кишинева, Ер-Ріяда, Барісана, Нукуса, Андижана, Янгона, Самари, Братська, Маракайбо, Волгограда, Ідліба, Бішкека, Ліма, Хома, Уфи, Парижа, Машехра та інших міст.



