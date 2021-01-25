Лерос: Для поздравления Зеленского подключены ботофермы из Азии и Африки. СКРИНШОТ

"Лайки" под постом советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка о дне рождения президента Владимира Зеленского оставили пользователи из Порту-Алегри, Аннабы, Каракаса, Боготы, Эр-Рияда, Андижана, Маракайбо и Идлиба, утверждает нардеп Гео Лерос.

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По заявлению Офиса Президента, международные лидеры начали поздравлять Володимир Зеленський с Днём рождения.

К ним присоединись лайкать международные боты на странице под поздравлением Подоляка.

"Если Подоляк покупает лайки под своим постом-поздравлением Зеленского в Камбодже, то кто из них больше лох? Тот, кто так по-лоховски позорится или тот, кто взял этого неотесанного колхозника в варенках на должность главного коммуникационного менеджера офиса Президента?" - пишет Лерос.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленскому в день рождения принесли под ОП рояль: "Занимайтесь тем, что у вас выходит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его данным, "лайки" под постом Подоляка оставили пользователи из Тулы, Порту-Алегри, Аннабы, Каракаса, Боготы, Кишинева, Эр-Рияд, Барисала, Нукуса, Андижана, Янгона, Самары, Братска, Маракайбо, Волгограда, Идлиба, Бишкека, Лима, Хома, Уфы, Парижа, Машехра и других городов.



