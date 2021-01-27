117 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) станом на ранок середи знеструмлено 117 населених пунктів у п'яти областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07:00 27 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 79, Київська – 13, Одеська – 13, Чернігівська – 11 та Запорізька – 1", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в середу.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що 26 січня у зв’язку із сніговими переметами спричиненими поривчастим вітром на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори. У ДСНС зазначили, що для забезпечення роботи снігоочисної техніки вводилось обмеження руху для великогабаритного транспорту на ділянці траси Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області та тимчасово було призупинено рух великогабаритного транспорту на двох проблемних ділянках в Рівненській області (об’їзна дорога м. Рівне та траса Рівне-Луцьк в районі с. Броники).

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"Затори ліквідовано, рух відновлено", - зазначили у відомстві.

За інформацією рятувальників, всього підрозділами ДСНС протягом доби проведено буксирування 82 од. автотранспортних засобів (надано допомогу 255 громадянам). Від ДСНС залучалось 203 рятувальників о/с та 54 од. техніки.

Крім того зазначається, що станом на 7:00 27 січня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху не має.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 812 од. тех. та 995 працівників.