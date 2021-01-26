269 ​​населених пунктів у 12 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях України.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 26 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях, а саме: Полтавська – 77, Житомирська – 40, Київська – 37, Львівська – 37, Чернігівська – 24, Вінницька – 13, Черкаська – 13, Дніпропетровська – 8, Волинська – 8, Закарпатська – 6, Кіровоградська – 4 та Херсонська – 2", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На українських ТЕС залишилося мінімум вугілля. Далі потрібно буде або спалювати газ, або відключати споживачів, - головний диспетчер "Укренерго" Зайченко

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.