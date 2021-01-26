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269 населенных пунктов в 12 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

269 населенных пунктов в 12 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) по состоянию на утро вторника обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Полтавская - 77, Житомирская - 40, Киевская - 37, Львовская - 37, Черниговская - 24 Винницкая - 13 Черкасская - 13, Днепропетровская - 8, Волынская - 8, Закарпатская - 6, Кировоградская - 4 и Херсонская - 2. ", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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