Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк
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Сполучені Штати за адміністрації Байдена зроблять все можливе, щоб Україна отримала план дій щодо членства в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
"Членство в НАТО - це історична місія, якої ми можемо досягти. Є шанс зробити це з новою адміністрацією США. Ми втратили таку можливість 2008-го. Давайте зараз використаємо шанс долучитися до НАТО, аби Україна отримала план дій щодо членства в Альянсі", - зазначив Яценюк.
За словами експрем'єра, нова адміністрація США захищатиме і підтримуватиме Україну, як це відбувалося за часів адміністрації Обами-Байдена. Він процитував історичну промову тоді віце-президента Байдена у Верховній Раді 2015 року, коли той сказав, що США не визнаватиме сфери впливу за жодною країною, а суверенні держави мають право на власні рішення і на вибір союзів.
"Переконаний, що це дуже чіткий знак, що Сполучені Штати за адміністрації Байдена зроблять все можливе, аби Україна отримала план дій щодо членства в НАТО", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Окрім того, він висловив сподівання на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.
Також він висловив надію на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.
Ще одне питання на порядку денному - це підтримка українського війська, підкреслив Голова КБФ: "Ми переконані, що нова адміністрація допоможе українській армії стати більш потужною і надасть їй летальну оборонювальну зброю".
"Очікуємо, що адміністрація відновить міцний альянс між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Адже це була ціль Росії - підірвати єдність між США та ЄС і так перемогти в битві проти демократії в Європі та Штатах", - наголосив він.
Ще одним викликом для України Арсеній Яценюк назвав корупцію: "Уряд і президент України мають бути рішучими у впровадженні реформ і відновленні програми з МВФ. Незважаючи на те, що це дуже болючий шлях, але нам треба його пройти".
Яценюк підкреслив, що "дуже оптимістичний" щодо майбутнього двосторонніх відносин: "США пройшли тест на демократію. Після усього, що трапилося, США стали навіть сильнішими. Сполучені Штати були, є і будуть взірцем реальної демократії. А що сильніша Америка, то сильніша Україна, і навпаки. Тож маємо об’єднати зусилля і зробити США та Україну більш процвітаючими. І ми маємо можливість цього досягти з новою адміністрацією і новим президентом США".
Будь ласка, зачекайте...
пруфы можешь оставить под моим постом
Лучший премьер Украины....
Написано: "Пахнет новым деребаном"
Але вкраїнці вирішили інакше. Тому маємо те, що маємо..
Алеж .....не зійшлося .От і що тепер робити?
Поэтому народ платит вам взаимностью.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141124_ru_s_poroshenko_nato_referrendum
Референдум не потрібен.
Тепер він потрібен тільки тим, хто хоче зупинити вступ в НАТО.
НАХІБА ?
Зачем им референдум?
Страны Балтии референдумы по вступлению в НАТО не проводили.
А референдум для других вопросов применить хотят .Я примерно догадываюсь для каких НО считаю что и для них тоже Референдум не нужен .Референдум провели на Майдане в 2014 году .И точка .
Но только что я прочитала, что из рядов слуг принесли новость, они собираются не размениваться по мелочам, а решить все одним махом, принять на зеленом "референдуме" новую конституцию.
Оттуда выбросят все лишнее для них.
Подтверждает эту информацию появление статеек о новой конституции. Например, такой себе Гена Друзенко, уже накрапал такую, она находится на главной странице Цензора в разделе Блоги.
Вице спикер допускает референдум ? А один целый Президент , правда экс, когда то допустил что мы станем ,,второй Францией ,, и что ? Кто то когда то ему это припомнил или что то ему предъявил на сей счет кроме шуток ?
Что такое Конституция любой страны? Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ договор народа, с теми представителями власти, которым они передают функции управления страной.
Если кто либо, вынеся на Референдум новую Конституцию, начнёт баловаться, то консенсуса не выйдет и народ ТАКОЙ договор не воспримет.
Но Конституцию нельзя выносить на Референдум с бухты-барахты, сначала живейшее общественное обсуждение.
И никто их не сможет проверить, что-то доказать. "Считать", рисовать голоса они будут сами.
Не забыли, не забыли, не волнуйся!
Вот только для этого много всяких системных вещей нужно сделать, а это, увы, нынче проблематично...
Куда ни шло, Ляшко - смешное трепло.
Но почему Ахмитка так усиленно пиарит Яйценюка?
Кто в курсе?
"лица щурореформаторской национальности"
Тольку дурак еще не заметил, что какое-либо движение в сторону НАТО или Евросоюза при Зеленском полностью остановилось. Под предлогом "не будем злить Россию, чтобы с ней договориться" Украина просто стоит на месте, как стояла с 1991 по 2014г. Уверен, в этом и заключается цель проекта "Зеленский". Тот у кого есть клепка в голове понимает, что такое "стояние Зои" не может продолжаться вечно. Если Украина не будет продвигаться в сторону ЕС и НАТО, рано или поздно она упадет в руки России.