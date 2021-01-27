Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк

Сполучені Штати за адміністрації Байдена зроблять все можливе, щоб Україна отримала план дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Членство в НАТО - це історична місія, якої ми можемо досягти. Є шанс зробити це з новою адміністрацією США. Ми втратили таку можливість 2008-го. Давайте зараз використаємо шанс долучитися до НАТО, аби Україна отримала план дій щодо членства в Альянсі", - зазначив Яценюк.

За словами експрем'єра, нова адміністрація США захищатиме і підтримуватиме Україну, як це відбувалося за часів адміністрації Обами-Байдена. Він процитував історичну промову тоді віце-президента Байдена у Верховній Раді 2015 року, коли той сказав, що США не визнаватиме сфери впливу за жодною країною, а суверенні держави мають право на власні рішення і на вибір союзів.

"Переконаний, що це дуже чіткий знак, що Сполучені Штати за адміністрації Байдена зроблять все можливе, аби Україна отримала план дій щодо членства в НАТО", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Окрім того, він висловив сподівання на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.

Також він висловив надію на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.

Ще одне питання на порядку денному - це підтримка українського війська, підкреслив Голова КБФ: "Ми переконані, що нова адміністрація допоможе українській армії стати більш потужною і надасть їй летальну оборонювальну зброю".

"Очікуємо, що адміністрація відновить міцний альянс між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Адже це була ціль Росії - підірвати єдність між США та ЄС і так перемогти в битві проти демократії в Європі та Штатах", - наголосив він.

Ще одним викликом для України Арсеній Яценюк назвав корупцію: "Уряд і президент України мають бути рішучими у впровадженні реформ і відновленні програми з МВФ. Незважаючи на те, що це дуже болючий шлях, але нам треба його пройти".

Яценюк підкреслив, що "дуже оптимістичний" щодо майбутнього двосторонніх відносин: "США пройшли тест на демократію. Після усього, що трапилося, США стали навіть сильнішими. Сполучені Штати були, є і будуть взірцем реальної демократії. А що сильніша Америка, то сильніша Україна, і навпаки. Тож маємо об’єднати зусилля і зробити США та Україну більш процвітаючими. І ми маємо можливість цього досягти з новою адміністрацією і новим президентом США".