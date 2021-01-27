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Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк

Сполучені Штати за адміністрації Байдена зроблять все можливе, щоб Україна отримала план дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Членство в НАТО - це історична місія, якої ми можемо досягти. Є шанс зробити це з новою адміністрацією США. Ми втратили таку можливість 2008-го. Давайте зараз використаємо шанс долучитися до НАТО, аби Україна отримала план дій щодо членства в Альянсі", - зазначив Яценюк.

За словами експрем'єра, нова адміністрація США захищатиме і підтримуватиме Україну, як це відбувалося за часів адміністрації Обами-Байдена. Він процитував історичну промову тоді віце-президента Байдена у Верховній Раді 2015 року, коли той сказав, що США не визнаватиме сфери впливу за жодною країною, а суверенні держави мають право на власні рішення і на вибір союзів.

"Переконаний, що це дуже чіткий знак, що Сполучені Штати за адміністрації Байдена зроблять все можливе, аби Україна отримала план дій щодо членства в НАТО", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Окрім того, він висловив сподівання на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.

Також він висловив надію на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.

Ще одне питання на порядку денному - це підтримка українського війська, підкреслив Голова КБФ: "Ми переконані, що нова адміністрація допоможе українській армії стати більш потужною і надасть їй летальну оборонювальну зброю".

"Очікуємо, що адміністрація відновить міцний альянс між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Адже це була ціль Росії - підірвати єдність між США та ЄС і так перемогти в битві проти демократії в Європі та Штатах", - наголосив він.

Ще одним викликом для України Арсеній Яценюк назвав корупцію: "Уряд і президент України мають бути рішучими у впровадженні реформ і відновленні програми з МВФ. Незважаючи на те, що це дуже болючий шлях, але нам треба його пройти".

Яценюк підкреслив, що "дуже оптимістичний" щодо майбутнього двосторонніх відносин: "США пройшли тест на демократію. Після усього, що трапилося, США стали навіть сильнішими. Сполучені Штати були, є і будуть взірцем реальної демократії. А що сильніша Америка, то сильніша Україна, і навпаки. Тож маємо об’єднати зусилля і зробити США та Україну більш процвітаючими. І ми маємо можливість цього досягти з новою адміністрацією і новим президентом США".

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Топ коментарі
+10
Арсений, тут есть маленькая проблемка... Эта проблемка на банковой сидит...
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27.01.2021 15:49
+10
ну был 5 лет...и шо?
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27.01.2021 15:54
+9
Опа, "Европейский Вал" откопался.....Пахнет новым деребаном...
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27.01.2021 15:48
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Опа, "Европейский Вал" откопался.....Пахнет новым деребаном...
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27.01.2021 15:48 Відповісти
а чо он раздерибанил?ну,кроме пресловутой стены,на которую и деньги то не выделялись,просто она хорошо зраде зашла При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8426.
пруфы можешь оставить под моим постом
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27.01.2021 15:52 Відповісти
А где написано что он что то раздеребанил?
Лучший премьер Украины....
Написано: "Пахнет новым деребаном"
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27.01.2021 16:00 Відповісти
У хорошого господаря вольєр для собаки кращий
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27.01.2021 16:20 Відповісти
Краще взагалі ніякого кордону з Росією не мати, ніж отакий?
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27.01.2021 16:24 Відповісти
Від чого така "стіна" може захистити?
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27.01.2021 17:55 Відповісти
сколько ещё нам эту мантру будут впаривать....? Сеня проснулся...
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27.01.2021 15:48 Відповісти
....и тут откуда не возьмись......, появился Сеня .., слушаем , молча убирая лапшу с ушей !!) Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9205
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27.01.2021 21:36 Відповісти
При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, и не только.... США могут сделать Украину главным союзником вне НАТО. как Японию , Израиль, Австралия, Южная Корея, Египет.. нужна политическая воля только властей Украины, ну США само собой.
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28.01.2021 02:54 Відповісти
Арсений, тут есть маленькая проблемка... Эта проблемка на банковой сидит...
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27.01.2021 15:49 Відповісти
Звісно. Ця ж "проблемка" і референдум захоче з цього питання проводити і іще раз в очі путєну подивитися При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6242
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27.01.2021 15:53 Відповісти
Якби президентом був Порошенко - тоді так.
Але вкраїнці вирішили інакше. Тому маємо те, що маємо..
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27.01.2021 15:51 Відповісти
ну был 5 лет...и шо?
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27.01.2021 15:54 Відповісти
И все
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27.01.2021 16:01 Відповісти
От якбиж той Порошенко був твоїм чоловіком !!!
Алеж .....не зійшлося .От і що тепер робити?
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27.01.2021 16:31 Відповісти
Не надо нам ваша НАТА! Дешевый газ наше фсе!
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27.01.2021 16:05 Відповісти
Не любите вы свой народ...
Поэтому народ платит вам взаимностью.
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27.01.2021 16:10 Відповісти
Угу. Если зеленые в случке с мертветчуком не замутят референдум о вступлении, а вернее, о не вступлении в НАТО.
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27.01.2021 15:52 Відповісти
При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7257 Мені сподобався Ваш опис відносин зелених з ОПЗЖ
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27.01.2021 15:58 Відповісти
Про мутки з референдумом вступу до НАТО
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141124_ru_s_poroshenko_nato_referrendum
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27.01.2021 16:05 Відповісти
А потім взяв і вніс це в Конституцію.
Референдум не потрібен.
Тепер він потрібен тільки тим, хто хоче зупинити вступ в НАТО.
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27.01.2021 16:13 Відповісти
У нас в Конституції є багато чого корисного та позитивного, але зазвичай єю крутять як циган сонцем.
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27.01.2021 16:17 Відповісти
То нехай зелені не крутять, а виконують, в тому числі, і по вступу в НАТО.
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27.01.2021 16:20 Відповісти
Не факт, що хтось наважиться це зараз виносити на референдум. Та нас туди особливо і не запрошують.😒
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27.01.2021 16:26 Відповісти
В серпні минулого року Стефанчук заявляв, що можуть винести.
НАХІБА ?
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27.01.2021 16:32 Відповісти
На тлі економічного колапсу та політичного безладу тема вступу до альянсу буде ще довго не особливо актуальною.
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27.01.2021 16:45 Відповісти
То немає чого витрачати мільярди на мутні референдуми.
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27.01.2021 16:48 Відповісти
Так наче і не збираються. Час покаже.
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27.01.2021 16:59 Відповісти
Проблема не в Комике .Проблема осталась еще с 2008 года .Да еще и усугубилась с 2014 года стараниями орды . Проблема в том что старые европейские простигосподи -Германия и Франция освоили потоки и присосались к нефтегазовой соске х.йла .Это главные противники вступления Украины в НАТО а иже с ними так в довесок ..... Греция , Болгария , Чехия , Венгрия (одним щедро заплатила орда , другие сами имеют плохо скрытые территориальные претензии )
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27.01.2021 16:39 Відповісти
И в комике со всей его камарильей.
Зачем им референдум?
Страны Балтии референдумы по вступлению в НАТО не проводили.
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27.01.2021 16:45 Відповісти
И у нас НЕ будут . По поводу НАТО . Потому что внешняя политика страны не определяется на референдуме . Это прерогатива Президента и ВР . На Референдуме решают вопросы исключительно внутренней политики страны , то есть советуются с Народом по каким то спорным вопросам . Вопрос вступления в НАТО не является предметом для дискуссий . Есть факты нарушения Будапештского меморандума одним из его подписантов и гарантии безопасности для Украины потеряли актуальность .Значит нужны новые гарантии безопасности для Украины . Одним из самых очевидных является членство в НАТО . Хотя я склоняюсь к членству и параллельно восстановлению ЯР щита страны .
А референдум для других вопросов применить хотят .Я примерно догадываюсь для каких НО считаю что и для них тоже Референдум не нужен .Референдум провели на Майдане в 2014 году .И точка .
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27.01.2021 17:02 Відповісти
Выше я уже напомнила, что в августе прошлого года не какой-то подзаборный бомж, а зеленый вице-спикер Стефанчук заявил, что допускает проведение референдума по НАТО.
Но только что я прочитала, что из рядов слуг принесли новость, они собираются не размениваться по мелочам, а решить все одним махом, принять на зеленом "референдуме" новую конституцию.
Оттуда выбросят все лишнее для них.

Подтверждает эту информацию появление статеек о новой конституции. Например, такой себе Гена Друзенко, уже накрапал такую, она находится на главной странице Цензора в разделе Блоги.
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27.01.2021 17:20 Відповісти
И шо с того ! А некий Ваня дворник в отставке по алкоголизму накарябает на заборе что он Наполеон .И я должен ему в это верить ?
Вице спикер допускает референдум ? А один целый Президент , правда экс, когда то допустил что мы станем ,,второй Францией ,, и что ? Кто то когда то ему это припомнил или что то ему предъявил на сей счет кроме шуток ?
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27.01.2021 17:43 Відповісти
Як ви ставитесь до ідеї прийняття нової конституції не референдумі?
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27.01.2021 17:55 Відповісти
Дуже незручне питання? Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5328
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27.01.2021 19:13 Відповісти
Отрицательно! Зачем новая Конституция ? Шо за бред . Если можно вносить правки в старую .Спросите у американцев .Их Конституции 200 лет и более того , но она актуальна и по сей день. А поправки в нее вносят когда надо
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27.01.2021 21:57 Відповісти
Сподіваюсь, ви будете так само рішуче та емоційно виступати проти цього, коли Зєля вийде з такою ініціативою.
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27.01.2021 22:19 Відповісти
Вот как раз на всеукраинском референдуме её и надо принимать, ибо те, кто нынче при власти, просто так за новую не проголосуют, их и нынешняя вполне кормит.
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27.01.2021 23:39 Відповісти
Вот как раз на всеукраинском референдуме её и надо принимать, ибо те, кто нынче при власти, просто так за новую не проголосуют, их и нынешняя вполне кормит.
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27.01.2021 23:39 Відповісти
Маючи тотальну владу, зелені протягнуть свою конституцію, а не те, що ви собі намріяли.
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28.01.2021 08:52 Відповісти
Это если на референдуме Слуги сделают массовые фальсификации волеизъявления народа.

Что такое Конституция любой страны? Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ договор народа, с теми представителями власти, которым они передают функции управления страной.

Если кто либо, вынеся на Референдум новую Конституцию, начнёт баловаться, то консенсуса не выйдет и народ ТАКОЙ договор не воспримет.
Но Конституцию нельзя выносить на Референдум с бухты-барахты, сначала живейшее общественное обсуждение.
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28.01.2021 10:21 Відповісти
Естественно, сделают фальсификацию.
И никто их не сможет проверить, что-то доказать. "Считать", рисовать голоса они будут сами.
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28.01.2021 10:27 Відповісти
Сторонникам Порошенко это известно не из рассказов, а из собственного опыта.
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28.01.2021 21:54 Відповісти
Какого именно? Примеры?
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29.01.2021 08:55 Відповісти
Нам треба винуватити і самих себе. Після грузинської війни багатьом було очевидно, що ми наступні. І що,хтось зробив висновки? Ні. А, наприклад, кацапські ВПС з 2008 року отримали близько 500(!) нових літаків різного типу...
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27.01.2021 17:34 Відповісти
В 2008 году кандидат в вице Президенты США губернатор Аляски С. Пэйлин заявила что Украина вскоре подвергнется атаке рф . В Украине над ее словами или смеялись или даже пытались приписывать ей неадекватность , а она оказалась права, НО готовы были согласиться с ней тогда очень мало людей у нас и я к сожалению не был в их числе .Хотя и понимал что против суверенного государства была совершена агрессия с целью аннексии ее территорий за желание этого государства стать частью Запада
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27.01.2021 17:49 Відповісти
Один проукраїнські налаштований луганчанин мені розповідав доволі показовий випадок літа 2014. Наші сепарню притисли до річки, що була вже кордоном з ордою. Ще трохи і пісець колорадам. Але кацапи піднімають пару ударних гелікоптерів які навіть не перетинаючи кордону знищують український підрозділ...
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27.01.2021 18:02 Відповісти
До чого це я. Ми традиційно маємо мабуть одну з найкращих у Європі інфантерій, але ******* війна це вже не піхотно-танкова заруба а-ля друга світова бійня.
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27.01.2021 21:56 Відповісти
Ну я в этом и не сомневался .А если они использовали вертолеты то где были наши ,,Иглы,, ? ПВО? А если этого не было тогда , то что было сделано чтобы исправить ситуацию за 7 предыдущих лет ?
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27.01.2021 22:02 Відповісти
Нажаль...Колись був час і натхнення. Вирішив поблукати по відкритих джерелах на предмет співвідношення тих самих ударних. Якщо вірити джерелам (та моїй пам'яті) то приблизно 1 до 17. ☹
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27.01.2021 22:08 Відповісти
Всё предельно просто. Янукович и его Министры обороны убрали с востока страны все воинские части, а на полуострове расформировали целый военный корпус. Нечем тогда ТАМ было.
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28.01.2021 10:26 Відповісти
И их истребители способны сбивать своими ракетами наши истребители, прямо со своей территории. Потому я в 2014-м и возмущался решением Порошенко отжать всё до самой границы. Я предупреждал, что ближе 30 км подходить нельзя, что собственно и произошло - не только вертолетами, но и Градами и гаубицами гатили по нашим войскам.
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28.01.2021 10:24 Відповісти
Я читав звіт комісії ради по іловайський трагедії. Там про "гради" та арту не мало сказано☹
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28.01.2021 13:03 Відповісти
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Кулявлоба коррупционное вылезло...Все всё помнят.
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27.01.2021 15:53 Відповісти
При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1298 Що Ви там пам"ятаєте? "Святкування першого міліарда" чи "24 вілли у Майямі", чи усе разом?
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27.01.2021 15:56 Відповісти
к сожалению, не все.
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27.01.2021 16:06 Відповісти
Оно вылазит раз в три месяца в Украину тут по ипалу виртуально получает и опять на маями к с3.147зженным деньгам.
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27.01.2021 17:10 Відповісти
Что ты идиот?
Не забыли, не забыли, не волнуйся!
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27.01.2021 16:07 Відповісти
И о Зеленском РФ тоже когда нибудь напишет/ Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: " он является опасным убийцей "/ Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/ "Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха.
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27.01.2021 16:04 Відповісти
это Карпюк так над российскими следователями прикалывался.
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27.01.2021 16:07 Відповісти
это Карпюк так над российскими следователями прикалывался./ Тоже приколисты.В Госдуме считают выгодным для России назначение Гройсмана на пост премьер-министра Украины 13.04.16./ Медведчук назвал Яценюка предводителем "пятой колонны США" в Украине. 28.11.18
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27.01.2021 16:28 Відповісти
При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2022
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27.01.2021 16:09 Відповісти
Сеня - молодец!
Вот только для этого много всяких системных вещей нужно сделать, а это, увы, нынче проблематично...
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27.01.2021 16:09 Відповісти
Ти це Єрдогану скажи,так не виключено,що отримаєш в чайник...за те.що без ЕС і НАТО не потрібне
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27.01.2021 17:01 Відповісти
Ахметка пиарил Ляшка...
Куда ни шло, Ляшко - смешное трепло.
Но почему Ахмитка так усиленно пиарит Яйценюка?
Кто в курсе?
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27.01.2021 16:13 Відповісти
НАРОД ГОТОВ СЛОМАТЬ ТЫСЯЧИ ПРОРОССИЙСКИХ ШЕЙ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО !!!
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27.01.2021 16:17 Відповісти
А я ему верю... Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9803

Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1775
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27.01.2021 16:19 Відповісти
Вікіпедія - ГромадянствоІз підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1060 СРСРІз підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1060 УкраїнаНаціональністьукраїнець[1][2]ОсвітаКНТЕУ (2001) і Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаПолітична партіяНародний фронтБатькоЯценюк Петро ІвановичМатиЯценюк Марія Григорівна - а де написано, що він єврей?
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27.01.2021 16:28 Відповісти
Ты один из немногих идиотов, которые читают нашу вікі_педію.
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27.01.2021 16:33 Відповісти
Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4022
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27.01.2021 16:38 Відповісти
віктор федорович 31ee1569 На пискуІз підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1305
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27.01.2021 16:38 Відповісти
Єврея видно не по документам а по фейсу
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27.01.2021 17:58 Відповісти
а де написано, що він єврей?/ Из Украины на историческую родину добежавшие и не добежавшие, в хренландиях побогаче осевшие, Яценюка клеймили , проклинали и на него злобствовали. На как бы обрезанного-есть у 95 квартала такая хохма. А о Гройсмане -всегда тишина, никаких гневных разоблачений.То же и с Порошенко, как бы Вальцманом, и Коломойским-Зеленским.
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27.01.2021 19:44 Відповісти
А чего вы на Сеню Морковкина все так накинулись ?? Он шо первый и последний аид в украинской политике ? У нас и наступник и папередник тоже ....одной с ними рожи ? Однако ..Вика.. говорит шо они принципиально потомки древних казацких кровей .Но здесь эту тему будоражить не приветствуется .Поэтому оставим этот вопрос пока в покое Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3606
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27.01.2021 16:50 Відповісти
уже давно придумано :
"лица щурореформаторской национальности"
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27.01.2021 23:57 Відповісти
"зе - " влада докладає максимум рашистсько- бабломойского зусилля,щоби цього не выдбулося
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27.01.2021 16:58 Відповісти
И шо мы там будем робыты? Воевать нельзя, НАТО с российкой не воюет и не будет. Бредовые идеи о Третьей мировой? Вопрос, пацанята, изчерпан.
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27.01.2021 17:10 Відповісти
Не при этой власти.
Тольку дурак еще не заметил, что какое-либо движение в сторону НАТО или Евросоюза при Зеленском полностью остановилось. Под предлогом "не будем злить Россию, чтобы с ней договориться" Украина просто стоит на месте, как стояла с 1991 по 2014г. Уверен, в этом и заключается цель проекта "Зеленский". Тот у кого есть клепка в голове понимает, что такое "стояние Зои" не может продолжаться вечно. Если Украина не будет продвигаться в сторону ЕС и НАТО, рано или поздно она упадет в руки России.
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27.01.2021 18:12 Відповісти
ШО, АПЯТЬ ?
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27.01.2021 20:54 Відповісти
Сеня Кролик!!!!
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27.01.2021 21:26 Відповісти
ТАК А ТРЕТИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В МИРЕ ЭТО ЛИ НЕ 2/3 НАТО !!!???
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28.01.2021 01:51 Відповісти
 
 