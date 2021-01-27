При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк
Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
"Членство в НАТО - это историческая миссия, которой мы можем достичь. Есть шанс сделать это с новой администрацией США. Мы потеряли такую возможность в 2008. Давайте сейчас используем шанс вступить в НАТО, чтобы Украина получила план действий по членству в Альянсе", - отметил Яценюк.
По словам экс-премьера, новая администрация США будет защищать и поддерживать Украину, как это происходило во времена администрации Обамы-Байдена. Он процитировал историческую речь тогда еще вице-президента Байдена в Верховной Раде 2015 года, когда он сказал, что США не признает сферы влияния ни за одной страной, а суверенные государства имеют право на собственные решения и на выбор союзов.
"Убежден, что это очень четкий знак, что Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО", - подчеркнул Яценюк.
Кроме того, на повестке дня двусторонних отношений Украины и США в первую очередь должно стоять восстановление территориальной целостности и независимости Украины.
Также он выразил надежду на поддержку экономических реформ в Украине со стороны новой администрации США.
Еще один вопрос на повестке дня - это поддержка украинского войска, подчеркнул Яценюк: "Мы убеждены, что новая администрация поможет украинской армии стать более мощной и предоставит ей летальное оборонительное оружие".
"Ожидаем, что администрация восстановит прочный альянс между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Ведь это была цель России - подорвать единство между США и ЕС и так победить в битве против демократии в Европе и Штатах ", - подчеркнул он.
Еще одним вызовом для Украины Яценюк назвал коррупцию: "Правительство и президент Украины должны быть решительными во внедрении реформ и восстановлении программы с МВФ. Несмотря на то, что это очень болезненный путь, но нам надо его пройти".
Яценюк подчеркнул, что "очень оптимистичен" относительно будущего двусторонних отношений: "США прошли тест на демократию. После всего, что случилось, США стали даже сильнее. Соединенные Штаты были, есть и будут образцом реальной демократии. А чем сильнее Америка, тем сильнее Украина, и наоборот. Поэтому должны объединить усилия и сделать США и Украину более процветающими. И мы имеем возможность этого добиться с новой администрацией и новым президентом США"
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Лучший премьер Украины....
Написано: "Пахнет новым деребаном"
Але вкраїнці вирішили інакше. Тому маємо те, що маємо..
Алеж .....не зійшлося .От і що тепер робити?
Поэтому народ платит вам взаимностью.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141124_ru_s_poroshenko_nato_referrendum
Референдум не потрібен.
Тепер він потрібен тільки тим, хто хоче зупинити вступ в НАТО.
НАХІБА ?
Зачем им референдум?
Страны Балтии референдумы по вступлению в НАТО не проводили.
А референдум для других вопросов применить хотят .Я примерно догадываюсь для каких НО считаю что и для них тоже Референдум не нужен .Референдум провели на Майдане в 2014 году .И точка .
Но только что я прочитала, что из рядов слуг принесли новость, они собираются не размениваться по мелочам, а решить все одним махом, принять на зеленом "референдуме" новую конституцию.
Оттуда выбросят все лишнее для них.
Подтверждает эту информацию появление статеек о новой конституции. Например, такой себе Гена Друзенко, уже накрапал такую, она находится на главной странице Цензора в разделе Блоги.
Вице спикер допускает референдум ? А один целый Президент , правда экс, когда то допустил что мы станем ,,второй Францией ,, и что ? Кто то когда то ему это припомнил или что то ему предъявил на сей счет кроме шуток ?
Что такое Конституция любой страны? Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ договор народа, с теми представителями власти, которым они передают функции управления страной.
Если кто либо, вынеся на Референдум новую Конституцию, начнёт баловаться, то консенсуса не выйдет и народ ТАКОЙ договор не воспримет.
Но Конституцию нельзя выносить на Референдум с бухты-барахты, сначала живейшее общественное обсуждение.
И никто их не сможет проверить, что-то доказать. "Считать", рисовать голоса они будут сами.
Не забыли, не забыли, не волнуйся!
Вот только для этого много всяких системных вещей нужно сделать, а это, увы, нынче проблематично...
Куда ни шло, Ляшко - смешное трепло.
Но почему Ахмитка так усиленно пиарит Яйценюка?
Кто в курсе?
"лица щурореформаторской национальности"
Тольку дурак еще не заметил, что какое-либо движение в сторону НАТО или Евросоюза при Зеленском полностью остановилось. Под предлогом "не будем злить Россию, чтобы с ней договориться" Украина просто стоит на месте, как стояла с 1991 по 2014г. Уверен, в этом и заключается цель проекта "Зеленский". Тот у кого есть клепка в голове понимает, что такое "стояние Зои" не может продолжаться вечно. Если Украина не будет продвигаться в сторону ЕС и НАТО, рано или поздно она упадет в руки России.