При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк

Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

"Членство в НАТО - это историческая миссия, которой мы можем достичь. Есть шанс сделать это с новой администрацией США. Мы потеряли такую возможность в 2008. Давайте сейчас используем шанс вступить в НАТО, чтобы Украина получила план действий по членству в Альянсе", - отметил Яценюк.

По словам экс-премьера, новая администрация США будет защищать и поддерживать Украину, как это происходило во времена администрации Обамы-Байдена. Он процитировал историческую речь тогда еще вице-президента Байдена в Верховной Раде 2015 года, когда он сказал, что США не признает сферы влияния ни за одной страной, а суверенные государства имеют право на собственные решения и на выбор союзов.

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"Убежден, что это очень четкий знак, что Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО", - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, на повестке дня двусторонних отношений Украины и США в первую очередь должно стоять восстановление территориальной целостности и независимости Украины.

Также он выразил надежду на поддержку экономических реформ в Украине со стороны новой администрации США.

Еще один вопрос на повестке дня - это поддержка украинского войска, подчеркнул Яценюк: "Мы убеждены, что новая администрация поможет украинской армии стать более мощной и предоставит ей летальное оборонительное оружие".

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"Ожидаем, что администрация восстановит прочный альянс между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Ведь это была цель России - подорвать единство между США и ЕС и так победить в битве против демократии в Европе и Штатах ", - подчеркнул он.

Еще одним вызовом для Украины Яценюк назвал коррупцию: "Правительство и президент Украины должны быть решительными во внедрении реформ и восстановлении программы с МВФ. Несмотря на то, что это очень болезненный путь, но нам надо его пройти".

Яценюк подчеркнул, что "очень оптимистичен" относительно будущего двусторонних отношений: "США прошли тест на демократию. После всего, что случилось, США стали даже сильнее. Соединенные Штаты были, есть и будут образцом реальной демократии. А чем сильнее Америка, тем сильнее Украина, и наоборот. Поэтому должны объединить усилия и сделать США и Украину более процветающими. И мы имеем возможность этого добиться с новой администрацией и новым президентом США"

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