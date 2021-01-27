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При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк

При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк

Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

"Членство в НАТО - это историческая миссия, которой мы можем достичь. Есть шанс сделать это с новой администрацией США. Мы потеряли такую возможность в 2008. Давайте сейчас используем шанс вступить в НАТО, чтобы Украина получила план действий по членству в Альянсе", - отметил Яценюк.

По словам экс-премьера, новая администрация США будет защищать и поддерживать Украину, как это происходило во времена администрации Обамы-Байдена. Он процитировал историческую речь тогда еще вице-президента Байдена в Верховной Раде 2015 года, когда он сказал, что США не признает сферы влияния ни за одной страной, а суверенные государства имеют право на собственные решения и на выбор союзов.

Читайте также: Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк

"Убежден, что это очень четкий знак, что Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО", - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, на повестке дня двусторонних отношений Украины и США в первую очередь должно стоять восстановление территориальной целостности и независимости Украины.

Также он выразил надежду на поддержку экономических реформ в Украине со стороны новой администрации США.

Еще один вопрос на повестке дня - это поддержка украинского войска, подчеркнул Яценюк: "Мы убеждены, что новая администрация поможет украинской армии стать более мощной и предоставит ей летальное оборонительное оружие".

Читайте: США должны стать частью переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, - Яценюк

"Ожидаем, что администрация восстановит прочный альянс между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Ведь это была цель России - подорвать единство между США и ЕС и так победить в битве против демократии в Европе и Штатах ", - подчеркнул он.

Еще одним вызовом для Украины Яценюк назвал коррупцию: "Правительство и президент Украины должны быть решительными во внедрении реформ и восстановлении программы с МВФ. Несмотря на то, что это очень болезненный путь, но нам надо его пройти".

Яценюк подчеркнул, что "очень оптимистичен" относительно будущего двусторонних отношений: "США прошли тест на демократию. После всего, что случилось, США стали даже сильнее. Соединенные Штаты были, есть и будут образцом реальной демократии. А чем сильнее Америка, тем сильнее Украина, и наоборот. Поэтому должны объединить усилия и сделать США и Украину более процветающими. И мы имеем возможность этого добиться с новой администрацией и новым президентом США"

Читайте также: "Власть, возвращаясь к российскому газу, вновь садит всю страну на газовую иглу России", - Яценюк

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Автор: 

НАТО (9934) США (26336) членство в НАТО (1503) Яценюк (8006)


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Топ комментарии
+10
Арсений, тут есть маленькая проблемка... Эта проблемка на банковой сидит...
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27.01.2021 15:49
+10
ну был 5 лет...и шо?
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27.01.2021 15:54
+9
Опа, "Европейский Вал" откопался.....Пахнет новым деребаном...
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27.01.2021 15:48
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Правила форума Совет форумчан
Опа, "Европейский Вал" откопался.....Пахнет новым деребаном...
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27.01.2021 15:48 Ответить
а чо он раздерибанил?ну,кроме пресловутой стены,на которую и деньги то не выделялись,просто она хорошо зраде зашла .
пруфы можешь оставить под моим постом
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27.01.2021 15:52 Ответить
А где написано что он что то раздеребанил?
Лучший премьер Украины....
Написано: "Пахнет новым деребаном"
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27.01.2021 16:00 Ответить
У хорошого господаря вольєр для собаки кращий
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27.01.2021 16:20 Ответить
Краще взагалі ніякого кордону з Росією не мати, ніж отакий?
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27.01.2021 16:24 Ответить
Від чого така "стіна" може захистити?
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27.01.2021 17:55 Ответить
сколько ещё нам эту мантру будут впаривать....? Сеня проснулся...
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27.01.2021 15:48 Ответить
....и тут откуда не возьмись......, появился Сеня .., слушаем , молча убирая лапшу с ушей !!)
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27.01.2021 21:36 Ответить
При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, и не только.... США могут сделать Украину главным союзником вне НАТО. как Японию , Израиль, Австралия, Южная Корея, Египет.. нужна политическая воля только властей Украины, ну США само собой.
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28.01.2021 02:54 Ответить
Арсений, тут есть маленькая проблемка... Эта проблемка на банковой сидит...
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27.01.2021 15:49 Ответить
Звісно. Ця ж "проблемка" і референдум захоче з цього питання проводити і іще раз в очі путєну подивитися
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27.01.2021 15:53 Ответить
Якби президентом був Порошенко - тоді так.
Але вкраїнці вирішили інакше. Тому маємо те, що маємо..
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27.01.2021 15:51 Ответить
ну был 5 лет...и шо?
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27.01.2021 15:54 Ответить
И все
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27.01.2021 16:01 Ответить
От якбиж той Порошенко був твоїм чоловіком !!!
Алеж .....не зійшлося .От і що тепер робити?
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27.01.2021 16:31 Ответить
Не надо нам ваша НАТА! Дешевый газ наше фсе!
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27.01.2021 16:05 Ответить
Не любите вы свой народ...
Поэтому народ платит вам взаимностью.
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27.01.2021 16:10 Ответить
Угу. Если зеленые в случке с мертветчуком не замутят референдум о вступлении, а вернее, о не вступлении в НАТО.
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27.01.2021 15:52 Ответить
Мені сподобався Ваш опис відносин зелених з ОПЗЖ
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27.01.2021 15:58 Ответить
Про мутки з референдумом вступу до НАТО
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141124_ru_s_poroshenko_nato_referrendum
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27.01.2021 16:05 Ответить
А потім взяв і вніс це в Конституцію.
Референдум не потрібен.
Тепер він потрібен тільки тим, хто хоче зупинити вступ в НАТО.
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27.01.2021 16:13 Ответить
У нас в Конституції є багато чого корисного та позитивного, але зазвичай єю крутять як циган сонцем.
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27.01.2021 16:17 Ответить
То нехай зелені не крутять, а виконують, в тому числі, і по вступу в НАТО.
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27.01.2021 16:20 Ответить
Не факт, що хтось наважиться це зараз виносити на референдум. Та нас туди особливо і не запрошують.😒
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27.01.2021 16:26 Ответить
В серпні минулого року Стефанчук заявляв, що можуть винести.
НАХІБА ?
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27.01.2021 16:32 Ответить
На тлі економічного колапсу та політичного безладу тема вступу до альянсу буде ще довго не особливо актуальною.
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27.01.2021 16:45 Ответить
То немає чого витрачати мільярди на мутні референдуми.
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27.01.2021 16:48 Ответить
Так наче і не збираються. Час покаже.
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27.01.2021 16:59 Ответить
Проблема не в Комике .Проблема осталась еще с 2008 года .Да еще и усугубилась с 2014 года стараниями орды . Проблема в том что старые европейские простигосподи -Германия и Франция освоили потоки и присосались к нефтегазовой соске х.йла .Это главные противники вступления Украины в НАТО а иже с ними так в довесок ..... Греция , Болгария , Чехия , Венгрия (одним щедро заплатила орда , другие сами имеют плохо скрытые территориальные претензии )
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27.01.2021 16:39 Ответить
И в комике со всей его камарильей.
Зачем им референдум?
Страны Балтии референдумы по вступлению в НАТО не проводили.
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27.01.2021 16:45 Ответить
И у нас НЕ будут . По поводу НАТО . Потому что внешняя политика страны не определяется на референдуме . Это прерогатива Президента и ВР . На Референдуме решают вопросы исключительно внутренней политики страны , то есть советуются с Народом по каким то спорным вопросам . Вопрос вступления в НАТО не является предметом для дискуссий . Есть факты нарушения Будапештского меморандума одним из его подписантов и гарантии безопасности для Украины потеряли актуальность .Значит нужны новые гарантии безопасности для Украины . Одним из самых очевидных является членство в НАТО . Хотя я склоняюсь к членству и параллельно восстановлению ЯР щита страны .
А референдум для других вопросов применить хотят .Я примерно догадываюсь для каких НО считаю что и для них тоже Референдум не нужен .Референдум провели на Майдане в 2014 году .И точка .
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27.01.2021 17:02 Ответить
Выше я уже напомнила, что в августе прошлого года не какой-то подзаборный бомж, а зеленый вице-спикер Стефанчук заявил, что допускает проведение референдума по НАТО.
Но только что я прочитала, что из рядов слуг принесли новость, они собираются не размениваться по мелочам, а решить все одним махом, принять на зеленом "референдуме" новую конституцию.
Оттуда выбросят все лишнее для них.

Подтверждает эту информацию появление статеек о новой конституции. Например, такой себе Гена Друзенко, уже накрапал такую, она находится на главной странице Цензора в разделе Блоги.
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27.01.2021 17:20 Ответить
И шо с того ! А некий Ваня дворник в отставке по алкоголизму накарябает на заборе что он Наполеон .И я должен ему в это верить ?
Вице спикер допускает референдум ? А один целый Президент , правда экс, когда то допустил что мы станем ,,второй Францией ,, и что ? Кто то когда то ему это припомнил или что то ему предъявил на сей счет кроме шуток ?
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27.01.2021 17:43 Ответить
Як ви ставитесь до ідеї прийняття нової конституції не референдумі?
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27.01.2021 17:55 Ответить
Дуже незручне питання?
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27.01.2021 19:13 Ответить
Отрицательно! Зачем новая Конституция ? Шо за бред . Если можно вносить правки в старую .Спросите у американцев .Их Конституции 200 лет и более того , но она актуальна и по сей день. А поправки в нее вносят когда надо
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27.01.2021 21:57 Ответить
Сподіваюсь, ви будете так само рішуче та емоційно виступати проти цього, коли Зєля вийде з такою ініціативою.
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27.01.2021 22:19 Ответить
Вот как раз на всеукраинском референдуме её и надо принимать, ибо те, кто нынче при власти, просто так за новую не проголосуют, их и нынешняя вполне кормит.
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27.01.2021 23:39 Ответить
Вот как раз на всеукраинском референдуме её и надо принимать, ибо те, кто нынче при власти, просто так за новую не проголосуют, их и нынешняя вполне кормит.
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27.01.2021 23:39 Ответить
Маючи тотальну владу, зелені протягнуть свою конституцію, а не те, що ви собі намріяли.
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28.01.2021 08:52 Ответить
Это если на референдуме Слуги сделают массовые фальсификации волеизъявления народа.

Что такое Конституция любой страны? Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ договор народа, с теми представителями власти, которым они передают функции управления страной.

Если кто либо, вынеся на Референдум новую Конституцию, начнёт баловаться, то консенсуса не выйдет и народ ТАКОЙ договор не воспримет.
Но Конституцию нельзя выносить на Референдум с бухты-барахты, сначала живейшее общественное обсуждение.
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28.01.2021 10:21 Ответить
Естественно, сделают фальсификацию.
И никто их не сможет проверить, что-то доказать. "Считать", рисовать голоса они будут сами.
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28.01.2021 10:27 Ответить
Сторонникам Порошенко это известно не из рассказов, а из собственного опыта.
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28.01.2021 21:54 Ответить
Какого именно? Примеры?
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29.01.2021 08:55 Ответить
Нам треба винуватити і самих себе. Після грузинської війни багатьом було очевидно, що ми наступні. І що,хтось зробив висновки? Ні. А, наприклад, кацапські ВПС з 2008 року отримали близько 500(!) нових літаків різного типу...
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27.01.2021 17:34 Ответить
В 2008 году кандидат в вице Президенты США губернатор Аляски С. Пэйлин заявила что Украина вскоре подвергнется атаке рф . В Украине над ее словами или смеялись или даже пытались приписывать ей неадекватность , а она оказалась права, НО готовы были согласиться с ней тогда очень мало людей у нас и я к сожалению не был в их числе .Хотя и понимал что против суверенного государства была совершена агрессия с целью аннексии ее территорий за желание этого государства стать частью Запада
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27.01.2021 17:49 Ответить
Один проукраїнські налаштований луганчанин мені розповідав доволі показовий випадок літа 2014. Наші сепарню притисли до річки, що була вже кордоном з ордою. Ще трохи і пісець колорадам. Але кацапи піднімають пару ударних гелікоптерів які навіть не перетинаючи кордону знищують український підрозділ...
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27.01.2021 18:02 Ответить
До чого це я. Ми традиційно маємо мабуть одну з найкращих у Європі інфантерій, але ******* війна це вже не піхотно-танкова заруба а-ля друга світова бійня.
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27.01.2021 21:56 Ответить
Ну я в этом и не сомневался .А если они использовали вертолеты то где были наши ,,Иглы,, ? ПВО? А если этого не было тогда , то что было сделано чтобы исправить ситуацию за 7 предыдущих лет ?
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27.01.2021 22:02 Ответить
Нажаль...Колись був час і натхнення. Вирішив поблукати по відкритих джерелах на предмет співвідношення тих самих ударних. Якщо вірити джерелам (та моїй пам'яті) то приблизно 1 до 17. ☹
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27.01.2021 22:08 Ответить
Всё предельно просто. Янукович и его Министры обороны убрали с востока страны все воинские части, а на полуострове расформировали целый военный корпус. Нечем тогда ТАМ было.
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28.01.2021 10:26 Ответить
И их истребители способны сбивать своими ракетами наши истребители, прямо со своей территории. Потому я в 2014-м и возмущался решением Порошенко отжать всё до самой границы. Я предупреждал, что ближе 30 км подходить нельзя, что собственно и произошло - не только вертолетами, но и Градами и гаубицами гатили по нашим войскам.
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28.01.2021 10:24 Ответить
Я читав звіт комісії ради по іловайський трагедії. Там про "гради" та арту не мало сказано☹
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28.01.2021 13:03 Ответить
Кулявлоба коррупционное вылезло...Все всё помнят.
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27.01.2021 15:53 Ответить
Що Ви там пам"ятаєте? "Святкування першого міліарда" чи "24 вілли у Майямі", чи усе разом?
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27.01.2021 15:56 Ответить
к сожалению, не все.
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27.01.2021 16:06 Ответить
Оно вылазит раз в три месяца в Украину тут по ипалу виртуально получает и опять на маями к с3.147зженным деньгам.
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27.01.2021 17:10 Ответить
Что ты идиот?
Не забыли, не забыли, не волнуйся!
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27.01.2021 16:07 Ответить
И о Зеленском РФ тоже когда нибудь напишет/ Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: " он является опасным убийцей "/ Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/ "Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха.
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27.01.2021 16:04 Ответить
это Карпюк так над российскими следователями прикалывался.
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27.01.2021 16:07 Ответить
это Карпюк так над российскими следователями прикалывался./ Тоже приколисты.В Госдуме считают выгодным для России назначение Гройсмана на пост премьер-министра Украины 13.04.16./ Медведчук назвал Яценюка предводителем "пятой колонны США" в Украине. 28.11.18
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27.01.2021 16:28 Ответить
При поддержке США Украина сможет получить членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2022
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27.01.2021 16:09 Ответить
Сеня - молодец!
Вот только для этого много всяких системных вещей нужно сделать, а это, увы, нынче проблематично...
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27.01.2021 16:09 Ответить
Ти це Єрдогану скажи,так не виключено,що отримаєш в чайник...за те.що без ЕС і НАТО не потрібне
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27.01.2021 17:01 Ответить
Ахметка пиарил Ляшка...
Куда ни шло, Ляшко - смешное трепло.
Но почему Ахмитка так усиленно пиарит Яйценюка?
Кто в курсе?
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27.01.2021 16:13 Ответить
НАРОД ГОТОВ СЛОМАТЬ ТЫСЯЧИ ПРОРОССИЙСКИХ ШЕЙ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО !!!
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27.01.2021 16:17 Ответить
А я ему верю...

Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1775
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27.01.2021 16:19 Ответить
Вікіпедія - Громадянствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1060 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР →https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Із підтримкою США Україна зможе отримати членство НАТО, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1060 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C українець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yatsenyuk.arseniy-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-frontzmin-2 [2] Освітаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 КНТЕУ (https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 ) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Політична партіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Народний фронт Батькоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яценюк Петро Іванович Матиhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Яценюк Марія Григорівна - а де написано, що він єврей?
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27.01.2021 16:28 Ответить
Ты один из немногих идиотов, которые читают нашу вікі_педію.
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27.01.2021 16:33 Ответить
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27.01.2021 16:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/394174 На писку
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27.01.2021 16:38 Ответить
Єврея видно не по документам а по фейсу
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27.01.2021 17:58 Ответить
а де написано, що він єврей?/ Из Украины на историческую родину добежавшие и не добежавшие, в хренландиях побогаче осевшие, Яценюка клеймили , проклинали и на него злобствовали. На как бы обрезанного-есть у 95 квартала такая хохма. А о Гройсмане -всегда тишина, никаких гневных разоблачений.То же и с Порошенко, как бы Вальцманом, и Коломойским-Зеленским.
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27.01.2021 19:44 Ответить
А чего вы на Сеню Морковкина все так накинулись ?? Он шо первый и последний аид в украинской политике ? У нас и наступник и папередник тоже ....одной с ними рожи ? Однако ..Вика.. говорит шо они принципиально потомки древних казацких кровей .Но здесь эту тему будоражить не приветствуется .Поэтому оставим этот вопрос пока в покое
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27.01.2021 16:50 Ответить
уже давно придумано :
"лица щурореформаторской национальности"
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27.01.2021 23:57 Ответить
"зе - " влада докладає максимум рашистсько- бабломойского зусилля,щоби цього не выдбулося
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27.01.2021 16:58 Ответить
И шо мы там будем робыты? Воевать нельзя, НАТО с российкой не воюет и не будет. Бредовые идеи о Третьей мировой? Вопрос, пацанята, изчерпан.
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27.01.2021 17:10 Ответить
Не при этой власти.
Тольку дурак еще не заметил, что какое-либо движение в сторону НАТО или Евросоюза при Зеленском полностью остановилось. Под предлогом "не будем злить Россию, чтобы с ней договориться" Украина просто стоит на месте, как стояла с 1991 по 2014г. Уверен, в этом и заключается цель проекта "Зеленский". Тот у кого есть клепка в голове понимает, что такое "стояние Зои" не может продолжаться вечно. Если Украина не будет продвигаться в сторону ЕС и НАТО, рано или поздно она упадет в руки России.
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27.01.2021 18:12 Ответить
ШО, АПЯТЬ ?
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27.01.2021 20:54 Ответить
Сеня Кролик!!!!
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27.01.2021 21:26 Ответить
ТАК А ТРЕТИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В МИРЕ ЭТО ЛИ НЕ 2/3 НАТО !!!???
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28.01.2021 01:51 Ответить
 
 