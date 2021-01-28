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Кіберполіція блокувала продаж в інтернеті даних про перетин держкордону

Новини Цензор.НЕТ Події

Кіберполіція блокувала продаж в інтернеті даних про перетин держкордону

Кіберполіція виявила двох зловмисників, які збували в інтернеті дані про перетин українського кордону громадянами і транспортними засобами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила, що до несанкціонованого збуту інформації причетні двоє 30-річних чоловіків – мешканці Тернопільської та Івано-Франківської областей. Фігуранти в Інтернеті, зокрема на платформах оголошень, пропонували до купівлі бази даних про перетин державного кордону України. У розпорядженні зловмисників були відомості щодо перетину кордону українськими та іноземними громадянами, транспортними засобами, а також терміни їхнього перебування в країні.

Коштувала одна сформована база від 500 до 1500 гривень. Також правопорушники працювали "на замовлення".

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Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів. За результатами вилучено мобільні телефони, банківські карти та комп’ютерну техніку. Наразі поліцейські перевіряють працівників митної та прикордонної служби України на причетність до незаконного розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Автор: Анастасія Потіха
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Это только половина дела. Источник утечки информации искать не пробовали?
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28.01.2021 16:38 Відповісти
да, за источники молчок.... наверное спиритический сеанс давал инфу.
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28.01.2021 16:59 Відповісти
 
 