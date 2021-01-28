Киберполиция блокировала продажу в интернете данных о пересечении госграницы

Киберполиция выявила двух злоумышленников, которые сбывали в Интернете данные о пересечении украинской границы гражданами и транспортными средствами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила, что к несанкционированному сбыту информации причастны двое 30-летних мужчин - жители Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Фигуранты в Интернете, в частности на платформах объявлений, предлагали к покупке базы данных о пересечении государственной границы Украины. В распоряжении злоумышленников были сведения о пересечении границы украинскими и иностранными гражданами, транспортными средствами, а также сроки их пребывания в стране.

Стоила одна сформирована база от 500 до 1500 гривен. Также правонарушители работали "на заказ".

Правоохранители провели обыски в домах злоумышленников. По результатам изъяты мобильные телефоны, банковские карты и компьютерная техника. Сейчас полицейские проверяют работников таможенной и пограничной службы Украины на причастность к незаконному распространению информации с ограниченным доступом.

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Фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.