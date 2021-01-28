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Рада попросила Венеціанську комісію оцінити законопроєкти про діяльність КСУ
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Венеціанська комісія отримала лист від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Спікер парламенту запитав думки Венеціанської комісії щодо двох законопроєктів про діяльність Конституційного суду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Венеціанської комісії.
Главу парламенту цікавить думка Комісії щодо законопроєктів "Про конституційний порядок" і "Про порядок розгляду справ і виконання рішень Конституційного Суду України".
"Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених в її двох термінових висновках від грудня 2020 про ситуацію з механізмами запобігання корупції і реформи КСУ", - уточнили в Комісії.
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