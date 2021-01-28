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Новини Політика України
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Рада попросила Венеціанську комісію оцінити законопроєкти про діяльність КСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада попросила Венеціанську комісію оцінити законопроєкти про діяльність КСУ

Венеціанська комісія отримала лист від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Спікер парламенту запитав думки Венеціанської комісії щодо двох законопроєктів про діяльність Конституційного суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Венеціанської комісії.

Главу парламенту цікавить думка Комісії щодо законопроєктів "Про конституційний порядок" і "Про порядок розгляду справ і виконання рішень Конституційного Суду України".

"Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених в її двох термінових висновках від грудня 2020 про ситуацію з механізмами запобігання корупції і реформи КСУ", - уточнили в Комісії.

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Serbin Sergiy@SerbinSergiy 2 ч

Рада не підтримала кандидатуру Вітренка, а знаєте чому? Не вигідна асоціація. Мати Вітренко за дівочого прізвища до шлюбу - Дубінська.

Єрмак пролітає в Раді з Вітренко. Як повідомляють, обіцяв кожному депутату по 20 000 доплат премії за голос на користь Вітренко, лобістами якого були росіяни. Єрмак залишається головною загрозою, після Медведчука, державі.
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28.01.2021 18:30 Відповісти
пЄДІКІВ З ЦІЄЇ КОМІСІЇ, ЯК СВІДЧИТЬ 35 РІЧНИЙ ДОСВІД, КРАЩЕ ПРОСИТИ ОЦІНИТИ ЗАКОННІСТЬ ЗАВОЮВАННЯ аНГЛІЇ вІЛЬГЕЛЬМОМ зАВОЙОВНИКОМ В 1066 РОЦІ, ЧИ ЛЕГІТІМНІСТЬ рУСЬКОЇ пРАВДИ яРОСЛАВА МУДРОГО.
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28.01.2021 19:29 Відповісти
...ню-ню Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ - Цензор.НЕТ 9046 "...письмецо от внука получил Федот..."(с) Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ - Цензор.НЕТ 9046
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28.01.2021 18:48 Відповісти
Венецианская комиссия сидит и думает - "неужели такие тупые эти Украинские депутаты что не могут понять с первого раза и чтобы не спрашивать нас совет - Получше читайте внимательно законы в Конституции Украины - там ВСЕ написано и прописано не дураками как вы, и не задавайте больше Нам тупых вопросов."
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28.01.2021 18:50 Відповісти
Рада закапала там подлянку и надеется, что Венецианская комиссия её не заметит. А народу они даже не стесняются такю антиукраинскую туфту преподносить.
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28.01.2021 19:41 Відповісти
 
 