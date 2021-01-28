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Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикер парламента спросил мнения Венецианской комиссии по двум законопроектам о деятельности Конституционного суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

Главу парламента интересует мнение Комиссии относительно законопроектов "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины".

"Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в ее двух срочных выводах от декабря 2020 о ситуации с механизмами предотвращения коррупции и реформы КСУ", - уточнили в Комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада пытается назначить судью КСУ без конкурса и вопреки выводу Венецианской комиссии, на пост претендуют пять человек, - ЦПК

Автор: Роман Свиридович
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Serbin Sergiy@SerbinSergiy 2 ч

Рада не підтримала кандидатуру Вітренка, а знаєте чому? Не вигідна асоціація. Мати Вітренко за дівочого прізвища до шлюбу - Дубінська.

Єрмак пролітає в Раді з Вітренко. Як повідомляють, обіцяв кожному депутату по 20 000 доплат премії за голос на користь Вітренко, лобістами якого були росіяни. Єрмак залишається головною загрозою, після Медведчука, державі.
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28.01.2021 18:30 Ответить
пЄДІКІВ З ЦІЄЇ КОМІСІЇ, ЯК СВІДЧИТЬ 35 РІЧНИЙ ДОСВІД, КРАЩЕ ПРОСИТИ ОЦІНИТИ ЗАКОННІСТЬ ЗАВОЮВАННЯ аНГЛІЇ вІЛЬГЕЛЬМОМ зАВОЙОВНИКОМ В 1066 РОЦІ, ЧИ ЛЕГІТІМНІСТЬ рУСЬКОЇ пРАВДИ яРОСЛАВА МУДРОГО.
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28.01.2021 19:29 Ответить
...ню-ню Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ - Цензор.НЕТ 9046 "...письмецо от внука получил Федот..."(с) Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ - Цензор.НЕТ 9046
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28.01.2021 18:48 Ответить
Венецианская комиссия сидит и думает - "неужели такие тупые эти Украинские депутаты что не могут понять с первого раза и чтобы не спрашивать нас совет - Получше читайте внимательно законы в Конституции Украины - там ВСЕ написано и прописано не дураками как вы, и не задавайте больше Нам тупых вопросов."
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28.01.2021 18:50 Ответить
Рада закапала там подлянку и надеется, что Венецианская комиссия её не заметит. А народу они даже не стесняются такю антиукраинскую туфту преподносить.
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28.01.2021 19:41 Ответить
 
 