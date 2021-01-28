Рада попросила Венецианскую комиссию оценить законопроекты о деятельности КСУ

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикер парламента спросил мнения Венецианской комиссии по двум законопроектам о деятельности Конституционного суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Венецианской комиссии.

Главу парламента интересует мнение Комиссии относительно законопроектов "О конституционном порядке" и "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины".

"Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в ее двух срочных выводах от декабря 2020 о ситуации с механизмами предотвращения коррупции и реформы КСУ", - уточнили в Комиссии.

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