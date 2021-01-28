Януковича повідомили про підозру в держзраді через "харківські угоди"
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Слідчі ДБР повідомили колишнього президента України Віктора Януковича про підозру у державній зраді за підписання "харківських угод" на користь Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Зокрема, він підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою з вищими посадовими особами Російської Федерації, в порушення вимог Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представнику – Президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - говориться в повідомленні.
Встановлено, що підозрюваний 21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на суверенній території України, під приводом отримання знижки на природний газ, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.
При цьому, Угода, а також укладені контракти на її виконання між АТ "НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром", фактично не надавали жодного зниження ціни на природній газ.
"Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Російською Федерацією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США. Крім цього саме зниження визнавалось зобов’язаннями України з державного боргу перед РФ, що погашаються", - говориться в повідомленні.
За версією слідства, Російська Федерація спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.
"У результаті підписаних експрезидентом так званих "Харківських угод" було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України", - говориться в повідомленні.
Надалі, починаючи з 20 лютого 2014 року військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації у взаємодії з іншими підрозділами Збройних Сил РФ, які здійснили вторгнення на територію півострова Крим, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України.
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Як Гітлер отримав необмежену владу:
1. Створив кризу.
2. Демонізував опонентів.
3. Увів надзвичайний стан.
4. Знищив верховенство права й парламентаризм.
5. Провів референдум про надзвичайні повноваження.
Схоже, ми підійшли вже до 5-го пункту.
А ви думали, він просто клоун?
Ральф Эпирсон/"Невидимая рука".
К такому плачевному состоянию ВСУ привел тогда ставленник Кремля - Верховный Главнокомандующий, донецкий зэк (завгар и «проффессор») с двумя ходками на зону, ни одного дня не служивший в армии, не имеющий воинского звания и падающий без сознания на асфальт от брошенного в него куриного яйца.
Жену отправил в Крым, любовницу вывез в Московию.
За два с половиной года своего Президентства истинно православный из РПЦ мп Кирилла Гундяева пан Виктор Янукович и его дети украли приблизительно один государственный бюджет Украины.
По оценкам Генпрокуратуры, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича его семья похитила из казны Украины около 40 миллиардов долларов.
Наличку - «попрыгунчик по пенькам», вывез вместе с любовницей и собачкой в Московию.
«Законно» захвативший власть в Украине «легитимный» Президент, ныне проживает с «законно» захваченными миллиардами долларов и «законной» любовницей в Залесье.
Легитимность президента «Вити» закончилась с возвратом старой Конституции. Его с такими полномочиями народ не избирал. Он совершил государственный переворот, видоизменив Основной Закон Государства под себя.
Тюремные университеты.
Лучшие годы своей жизни будущий «легитимный» Президент Украины провел в камере Стрижавской тюрьмы, приобретая там знания и опыт уголовного мира как правильно нужно жить «по понятиям» и тренируя свои пальцы для «распальцовки.
Сокамерники дали ему не совсем корректное погоняло: «Хам».
Для защиты своей семьи и украденных капиталов Виктор Федорович содержал за деньги украинских налогоплательщиков карательный орган «Беркут», насчитывающий почти четыре тысячи силовиков.
следующим будет обвинение ЗЕленскому в "разведении войск" (сдача украинской территории)
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
им же ЗЕльку сажать....
сейчас Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (з 16 червня 2020 року)[3].
Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС[7]
один з авторів Харківських угод, які пізніше дали Росії свободу дій для швидкої окупації Криму в 2014 та його подальшої анексії[6].
А теперь легитимный Иуда -ЗЭК находится в паРаше,
и он беспрерывно крепко сосёт у )(уйла каждый день.
Удивлялся я тогда спокойствию приверженцев дружбы с расеей.
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/ В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защити и Россия, и Украина. продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы."У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.