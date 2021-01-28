Януковича повідомили про підозру в держзраді через "харківські угоди"

Слідчі ДБР повідомили колишнього президента України Віктора Януковича про підозру у державній зраді за підписання "харківських угод" на користь Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Зокрема, він підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою з вищими посадовими особами Російської Федерації, в порушення вимог Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представнику – Президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - говориться в повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний 21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на суверенній території України, під приводом отримання знижки на природний газ, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

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При цьому, Угода, а також укладені контракти на її виконання між АТ "НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром", фактично не надавали жодного зниження ціни на природній газ.

"Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Російською Федерацією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США. Крім цього саме зниження визнавалось зобов’язаннями України з державного боргу перед РФ, що погашаються", - говориться в повідомленні.

За версією слідства, Російська Федерація спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

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"У результаті підписаних експрезидентом так званих "Харківських угод" було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України", - говориться в повідомленні.

Надалі, починаючи з 20 лютого 2014 року військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації у взаємодії з іншими підрозділами Збройних Сил РФ, які здійснили вторгнення на територію півострова Крим, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України.