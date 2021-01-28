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Януковича повідомили про підозру в держзраді через "харківські угоди"

Новини Цензор.НЕТ Події

Януковича повідомили про підозру в держзраді через

Слідчі ДБР повідомили колишнього президента України Віктора Януковича про підозру у державній зраді за підписання "харківських угод" на користь Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Зокрема, він підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою з вищими посадовими особами Російської Федерації, в порушення вимог Конституції України та Закону України "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представнику – Президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - говориться в повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний 21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на суверенній території України, під приводом отримання знижки на природний газ, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

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При цьому, Угода, а також укладені контракти на її виконання між АТ "НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром", фактично не надавали жодного зниження ціни на природній газ.

"Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Російською Федерацією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США. Крім цього саме зниження визнавалось зобов’язаннями України з державного боргу перед РФ, що погашаються", - говориться в повідомленні.

За версією слідства, Російська Федерація спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Стокгольмський арбітраж у значній частині скасував газовий контракт, то і Харківські домовленості мають бути денонсовані, - Ляшко

"У результаті підписаних експрезидентом так званих "Харківських угод" було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України", - говориться в повідомленні.

Надалі, починаючи з 20 лютого 2014 року військовослужбовці Чорноморського флоту Російської Федерації у взаємодії з іншими підрозділами Збройних Сил РФ, які здійснили вторгнення на територію півострова Крим, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України.
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Топ коментарі
+11
упс !!!

следующим будет обвинение ЗЕленскому в "разведении войск" (сдача украинской территории)
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28.01.2021 19:58
+11
боюсь, що обвинувачення зейлюку будуть в суді кілька днів зачитувати.....кожний його день зашквар і через день стаття КК Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4512
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28.01.2021 20:00
+8
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 22 ч

Як Гітлер отримав необмежену владу:
1. Створив кризу.
2. Демонізував опонентів.
3. Увів надзвичайний стан.
4. Знищив верховенство права й парламентаризм.
5. Провів референдум про надзвичайні повноваження.

Схоже, ми підійшли вже до 5-го пункту.
А ви думали, він просто клоун?
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28.01.2021 19:57
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 22 ч

Як Гітлер отримав необмежену владу:
1. Створив кризу.
2. Демонізував опонентів.
3. Увів надзвичайний стан.
4. Знищив верховенство права й парламентаризм.
5. Провів референдум про надзвичайні повноваження.

Схоже, ми підійшли вже до 5-го пункту.
А ви думали, він просто клоун?
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28.01.2021 19:57 Відповісти
вчіть історію
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28.01.2021 20:08 Відповісти
Хм... Так значить Порошенко наї*ав людей відносно європейської інтеграції? Порошенко віддав наказ крошити черепа сотні студентів на Майдані? Порошенко розстрілював людей н Майдані? Порошенко втік до кацапів? Шо там ще, кацап?
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28.01.2021 20:25 Відповісти
Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2915
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28.01.2021 21:25 Відповісти
Была у меня дискусия с любителем "cильной руки" Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1503 здесь на форуме. Ну не перевелись еще наивные, тупые идиоты
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28.01.2021 20:26 Відповісти
Ну, да - все решить одним махом.
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29.01.2021 06:25 Відповісти
зеленому до гітлера, як до неба рачки!
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28.01.2021 20:29 Відповісти
А що скаже на це гадюкагенпрокурорша?
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28.01.2021 20:47 Відповісти
"Без денег, предоставленных Уолл-Стрит, не существовало бы не Гитлера, ни 2 Мировой".
Ральф Эпирсон/"Невидимая рука".
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28.01.2021 21:21 Відповісти
К началу оккупации православными россиянами украинского Крыма в марте - апреле 2014 года украинская армия была практически развалена. Все, что можно было продать из вооружения на металлолом и за рубеж один из кандидатов в Президенты в содружестве с «канцлериной» продали и вырученные средства хранят в «надежном месте».
К такому плачевному состоянию ВСУ привел тогда ставленник Кремля - Верховный Главнокомандующий, донецкий зэк (завгар и «проффессор») с двумя ходками на зону, ни одного дня не служивший в армии, не имеющий воинского звания и падающий без сознания на асфальт от брошенного в него куриного яйца.
Жену отправил в Крым, любовницу вывез в Московию.
За два с половиной года своего Президентства истинно православный из РПЦ мп Кирилла Гундяева пан Виктор Янукович и его дети украли приблизительно один государственный бюджет Украины.
По оценкам Генпрокуратуры, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича его семья похитила из казны Украины около 40 миллиардов долларов.
Наличку - «попрыгунчик по пенькам», вывез вместе с любовницей и собачкой в Московию.
«Законно» захвативший власть в Украине «легитимный» Президент, ныне проживает с «законно» захваченными миллиардами долларов и «законной» любовницей в Залесье.
Легитимность президента «Вити» закончилась с возвратом старой Конституции. Его с такими полномочиями народ не избирал. Он совершил государственный переворот, видоизменив Основной Закон Государства под себя.

Тюремные университеты.
Лучшие годы своей жизни будущий «легитимный» Президент Украины провел в камере Стрижавской тюрьмы, приобретая там знания и опыт уголовного мира как правильно нужно жить «по понятиям» и тренируя свои пальцы для «распальцовки.
Сокамерники дали ему не совсем корректное погоняло: «Хам».
Для защиты своей семьи и украденных капиталов Виктор Федорович содержал за деньги украинских налогоплательщиков карательный орган «Беркут», насчитывающий почти четыре тысячи силовиков.
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28.01.2021 22:12 Відповісти
Як тільки крадій якуневич утік у парашу в Україні злякались і перестали красти.З тих пір українському бюджету нічого не загрожує!☺
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29.01.2021 05:52 Відповісти
Кумедне порівняння. Адік хоча був і напівбожевільним фанатиком який пройшов війну але точно не сциклом що сидить під юбкою у ермака та венедиркової вже як рік і якого лошать усіляки шістки Бені.
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29.01.2021 00:35 Відповісти
упс !!!

следующим будет обвинение ЗЕленскому в "разведении войск" (сдача украинской территории)
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28.01.2021 19:58 Відповісти
боюсь, що обвинувачення зейлюку будуть в суді кілька днів зачитувати.....кожний його день зашквар і через день стаття КК Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4512
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28.01.2021 20:00 Відповісти
к сожалению, в Украине нет двух пожизненных эцихов с гвоздями, или просто двух пожизненных без гвоздей, в Украине дают только одно пожизненное, к сожалению... Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5742
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28.01.2021 20:07 Відповісти
А за дві мінські капітуляції когось будуть судить? Чи "то другоє"?
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28.01.2021 20:54 Відповісти
раджу почитати
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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28.01.2021 20:22 Відповісти
перед ЗЕлькой тренируются.
им же ЗЕльку сажать.... Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7125
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28.01.2021 20:08 Відповісти
Бабі Юлі приготуватися...
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28.01.2021 19:58 Відповісти
Ну фсьо......
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28.01.2021 20:00 Відповісти
хам у шоці...такий пресінг, що ікра з водлом у горлянку не лізе
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28.01.2021 20:06 Відповісти
а кто тогда хаз с украинской стороны курировал? кто тогда занимался потужными реформами ?
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28.01.2021 20:08 Відповісти
Ось хто Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9769
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28.01.2021 20:31 Відповісти
Какое достижение Бенядиктовой просто ох""ть Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4020
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28.01.2021 20:10 Відповісти
Всем понятно, что это так, но юридически бесперспективно
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28.01.2021 20:13 Відповісти
Справжні лідери країни та спецслужб кажуть: "Відправляй хлопчиків"(с) А ці сміхотворні імпотенти надсилають листи з повідомленнями...
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28.01.2021 20:13 Відповісти
Громадяни, не ведіться на цю дешеву виставу у виконанні прокурорки по сценарію з офіса "найвеличнішего", нічого з цього не буде, якщо хтось забув, то нагадаю, ці угоди набули чинності завдяки ратифікації у ВР, отже питання до депутатів, які не несуть відповідальності за голосування
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28.01.2021 20:15 Відповісти
дипломат и юрист, который при Януковоще с украинской стороны (и в пользу росиянской стороны) готовил Харьковские соглашения, это Руслан Демченко,
сейчас Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (з 16 червня 2020 року)[3].
Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС[7]

один з авторів Харківських угод, які пізніше дали Росії свободу дій для швидкої окупації Криму в 2014 та його подальшої анексії[6].

Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8398
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28.01.2021 20:17 Відповісти
Морда лица и фамилия резко контрастируют. Как-то так.
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28.01.2021 20:49 Відповісти
Истинный ариец.
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28.01.2021 21:23 Відповісти
морда лица похожа на Хепу
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28.01.2021 22:16 Відповісти
сбєжал - но нєдалєчє
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28.01.2021 20:20 Відповісти
От ковида умер генерал-зрадник сбу Писный, которого Парасюк с ноги отоваривал
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28.01.2021 20:37 Відповісти
А слабо посадить тех кто сейчас в Украине а не заочно и тех кто недоступен для правосудия?
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28.01.2021 20:45 Відповісти
Или хотябы обявите награду за голову Януковоща. Чтобы в своем Ростове постоянно оглядывался и срал в штаны от каждого шороха
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28.01.2021 20:46 Відповісти
Та ти що ?!!!! Не пройшло і 6 років ! А тепер коли портнов рулить в судах, то можна розглядати питання по "суті" та за допомогою корумпованих судів повністю оправдати невинно ізгнаного легетімного....
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28.01.2021 20:53 Відповісти
Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7260
А теперь легитимный Иуда -ЗЭК находится в паРаше,
и он беспрерывно крепко сосёт у )(уйла каждый день.
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28.01.2021 20:56 Відповісти
"А васька слушает да ест" (с)
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28.01.2021 21:15 Відповісти
А литвина уведомили, или шестерка уголовника кучмы не при делах?
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28.01.2021 21:22 Відповісти
уведомили? а человеку приятность
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28.01.2021 22:00 Відповісти
Кстати, действительно, мало кто помнит, что по Харьковским соглашениям скидка на газ на 100 долларов за 1000 кубов накапливалась, как долг, который потом нужно было Украине погашать.
Удивлялся я тогда спокойствию приверженцев дружбы с расеей.
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28.01.2021 22:16 Відповісти
ну все! Тепер янукОвоч точно сяде! і надовго. Потім порош, а там і до зеленого діло дійде..
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28.01.2021 23:14 Відповісти
А вот что по этому поводу говорил величайший полководец, дипломат и кондитер в 2010 г.
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/ В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защити и Россия, и Украина. продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы."У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.
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28.01.2021 23:44 Відповісти
Когда многие из вас поймут что жиды вас имели ввиду и решают свои мансы вы прозреете
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29.01.2021 02:04 Відповісти
Надо вспомнить все - начиная от украденной шапки. Еще Ющенко обещал бандитам тюрьмы. Потом, правда, с ними подружился: оказалось "милейшие" люди!
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29.01.2021 06:29 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат крышуя портнова,татарова и прогибаясь под меРтвечука продолжает ******** цирк, тренируйся Дурак ты уже на том же уровне, что и опущенный гопник витя хам!!!
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29.01.2021 08:13 Відповісти
 
 