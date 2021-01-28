Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Следователи ГБР уведомили бывшего президента Украины Виктора Януковича о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010 г, находясь в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ.

При этом соглашение, а также заключенные контракты между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", фактически не давали никакого снижения цены на газ.

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"Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года - $352,33. Кроме этого само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются", - говорится в сообщении.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно размещала ЧФ РФ на территории Украины.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014г военнослужащие ЧФ РФ во взаимодействии с другими подразделениями ВС РФ, совершившими вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины.