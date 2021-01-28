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Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за

Следователи ГБР уведомили бывшего президента Украины Виктора Януковича о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010 г, находясь в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ.

При этом соглашение, а также заключенные контракты между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", фактически не давали никакого снижения цены на газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил военной прокуратуре изъять в МИДе оригинал "харьковских соглашений"

"Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года - $352,33. Кроме этого само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются", - говорится в сообщении.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно размещала ЧФ РФ на территории Украины.

"В результате подписанных экс-президентом так называемых "харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.

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В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014г военнослужащие ЧФ РФ во взаимодействии с другими подразделениями ВС РФ, совершившими вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
упс !!!

следующим будет обвинение ЗЕленскому в "разведении войск" (сдача украинской территории)
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28.01.2021 19:58
+11
боюсь, що обвинувачення зейлюку будуть в суді кілька днів зачитувати.....кожний його день зашквар і через день стаття КК Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4512
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28.01.2021 20:00
+8
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 22 ч

Як Гітлер отримав необмежену владу:
1. Створив кризу.
2. Демонізував опонентів.
3. Увів надзвичайний стан.
4. Знищив верховенство права й парламентаризм.
5. Провів референдум про надзвичайні повноваження.

Схоже, ми підійшли вже до 5-го пункту.
А ви думали, він просто клоун?
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28.01.2021 19:57
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 22 ч

Як Гітлер отримав необмежену владу:
1. Створив кризу.
2. Демонізував опонентів.
3. Увів надзвичайний стан.
4. Знищив верховенство права й парламентаризм.
5. Провів референдум про надзвичайні повноваження.

Схоже, ми підійшли вже до 5-го пункту.
А ви думали, він просто клоун?
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28.01.2021 19:57 Ответить
вчіть історію
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28.01.2021 20:08 Ответить
Хм... Так значить Порошенко наї*ав людей відносно європейської інтеграції? Порошенко віддав наказ крошити черепа сотні студентів на Майдані? Порошенко розстрілював людей н Майдані? Порошенко втік до кацапів? Шо там ще, кацап?
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28.01.2021 20:25 Ответить
Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2915
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28.01.2021 21:25 Ответить
Была у меня дискусия с любителем "cильной руки" Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1503 здесь на форуме. Ну не перевелись еще наивные, тупые идиоты
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28.01.2021 20:26 Ответить
Ну, да - все решить одним махом.
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29.01.2021 06:25 Ответить
зеленому до гітлера, як до неба рачки!
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28.01.2021 20:29 Ответить
А що скаже на це гадюкагенпрокурорша?
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28.01.2021 20:47 Ответить
"Без денег, предоставленных Уолл-Стрит, не существовало бы не Гитлера, ни 2 Мировой".
Ральф Эпирсон/"Невидимая рука".
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28.01.2021 21:21 Ответить
К началу оккупации православными россиянами украинского Крыма в марте - апреле 2014 года украинская армия была практически развалена. Все, что можно было продать из вооружения на металлолом и за рубеж один из кандидатов в Президенты в содружестве с «канцлериной» продали и вырученные средства хранят в «надежном месте».
К такому плачевному состоянию ВСУ привел тогда ставленник Кремля - Верховный Главнокомандующий, донецкий зэк (завгар и «проффессор») с двумя ходками на зону, ни одного дня не служивший в армии, не имеющий воинского звания и падающий без сознания на асфальт от брошенного в него куриного яйца.
Жену отправил в Крым, любовницу вывез в Московию.
За два с половиной года своего Президентства истинно православный из РПЦ мп Кирилла Гундяева пан Виктор Янукович и его дети украли приблизительно один государственный бюджет Украины.
По оценкам Генпрокуратуры, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича его семья похитила из казны Украины около 40 миллиардов долларов.
Наличку - «попрыгунчик по пенькам», вывез вместе с любовницей и собачкой в Московию.
«Законно» захвативший власть в Украине «легитимный» Президент, ныне проживает с «законно» захваченными миллиардами долларов и «законной» любовницей в Залесье.
Легитимность президента «Вити» закончилась с возвратом старой Конституции. Его с такими полномочиями народ не избирал. Он совершил государственный переворот, видоизменив Основной Закон Государства под себя.

Тюремные университеты.
Лучшие годы своей жизни будущий «легитимный» Президент Украины провел в камере Стрижавской тюрьмы, приобретая там знания и опыт уголовного мира как правильно нужно жить «по понятиям» и тренируя свои пальцы для «распальцовки.
Сокамерники дали ему не совсем корректное погоняло: «Хам».
Для защиты своей семьи и украденных капиталов Виктор Федорович содержал за деньги украинских налогоплательщиков карательный орган «Беркут», насчитывающий почти четыре тысячи силовиков.
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28.01.2021 22:12 Ответить
Як тільки крадій якуневич утік у парашу в Україні злякались і перестали красти.З тих пір українському бюджету нічого не загрожує!☺
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29.01.2021 05:52 Ответить
Кумедне порівняння. Адік хоча був і напівбожевільним фанатиком який пройшов війну але точно не сциклом що сидить під юбкою у ермака та венедиркової вже як рік і якого лошать усіляки шістки Бені.
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29.01.2021 00:35 Ответить
упс !!!

следующим будет обвинение ЗЕленскому в "разведении войск" (сдача украинской территории)
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28.01.2021 19:58 Ответить
боюсь, що обвинувачення зейлюку будуть в суді кілька днів зачитувати.....кожний його день зашквар і через день стаття КК Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4512
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28.01.2021 20:00 Ответить
к сожалению, в Украине нет двух пожизненных эцихов с гвоздями, или просто двух пожизненных без гвоздей, в Украине дают только одно пожизненное, к сожалению... Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5742
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28.01.2021 20:07 Ответить
А за дві мінські капітуляції когось будуть судить? Чи "то другоє"?
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28.01.2021 20:54 Ответить
раджу почитати
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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28.01.2021 20:22 Ответить
перед ЗЕлькой тренируются.
им же ЗЕльку сажать.... Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7125
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28.01.2021 20:08 Ответить
Бабі Юлі приготуватися...
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28.01.2021 19:58 Ответить
Ну фсьо......
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28.01.2021 20:00 Ответить
хам у шоці...такий пресінг, що ікра з водлом у горлянку не лізе
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28.01.2021 20:06 Ответить
а кто тогда хаз с украинской стороны курировал? кто тогда занимался потужными реформами ?
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28.01.2021 20:08 Ответить
Ось хто Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9769
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28.01.2021 20:31 Ответить
Какое достижение Бенядиктовой просто ох""ть Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4020
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28.01.2021 20:10 Ответить
Всем понятно, что это так, но юридически бесперспективно
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28.01.2021 20:13 Ответить
Справжні лідери країни та спецслужб кажуть: "Відправляй хлопчиків"(с) А ці сміхотворні імпотенти надсилають листи з повідомленнями...
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28.01.2021 20:13 Ответить
Громадяни, не ведіться на цю дешеву виставу у виконанні прокурорки по сценарію з офіса "найвеличнішего", нічого з цього не буде, якщо хтось забув, то нагадаю, ці угоди набули чинності завдяки ратифікації у ВР, отже питання до депутатів, які не несуть відповідальності за голосування
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28.01.2021 20:15 Ответить
дипломат и юрист, который при Януковоще с украинской стороны (и в пользу росиянской стороны) готовил Харьковские соглашения, это Руслан Демченко,
сейчас Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (з 16 червня 2020 року)[3].
Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС[7]

один з авторів Харківських угод, які пізніше дали Росії свободу дій для швидкої окупації Криму в 2014 та його подальшої анексії[6].

Янукович уведомлен о подозрении в госизмене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8398
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28.01.2021 20:17 Ответить
Морда лица и фамилия резко контрастируют. Как-то так.
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28.01.2021 20:49 Ответить
Истинный ариец.
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28.01.2021 21:23 Ответить
морда лица похожа на Хепу
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28.01.2021 22:16 Ответить
сбєжал - но нєдалєчє
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28.01.2021 20:20 Ответить
От ковида умер генерал-зрадник сбу Писный, которого Парасюк с ноги отоваривал
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28.01.2021 20:37 Ответить
А слабо посадить тех кто сейчас в Украине а не заочно и тех кто недоступен для правосудия?
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28.01.2021 20:45 Ответить
Или хотябы обявите награду за голову Януковоща. Чтобы в своем Ростове постоянно оглядывался и срал в штаны от каждого шороха
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28.01.2021 20:46 Ответить
Та ти що ?!!!! Не пройшло і 6 років ! А тепер коли портнов рулить в судах, то можна розглядати питання по "суті" та за допомогою корумпованих судів повністю оправдати невинно ізгнаного легетімного....
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28.01.2021 20:53 Ответить
Януковича повідомлено про підозру в зраді за підписання "харківських угод" на користь РФ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7260
А теперь легитимный Иуда -ЗЭК находится в паРаше,
и он беспрерывно крепко сосёт у )(уйла каждый день.
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28.01.2021 20:56 Ответить
"А васька слушает да ест" (с)
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28.01.2021 21:15 Ответить
А литвина уведомили, или шестерка уголовника кучмы не при делах?
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28.01.2021 21:22 Ответить
уведомили? а человеку приятность
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28.01.2021 22:00 Ответить
Кстати, действительно, мало кто помнит, что по Харьковским соглашениям скидка на газ на 100 долларов за 1000 кубов накапливалась, как долг, который потом нужно было Украине погашать.
Удивлялся я тогда спокойствию приверженцев дружбы с расеей.
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28.01.2021 22:16 Ответить
ну все! Тепер янукОвоч точно сяде! і надовго. Потім порош, а там і до зеленого діло дійде..
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28.01.2021 23:14 Ответить
А вот что по этому поводу говорил величайший полководец, дипломат и кондитер в 2010 г.
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/ В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защити и Россия, и Украина. продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы."У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.
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28.01.2021 23:44 Ответить
Когда многие из вас поймут что жиды вас имели ввиду и решают свои мансы вы прозреете
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29.01.2021 02:04 Ответить
Надо вспомнить все - начиная от украденной шапки. Еще Ющенко обещал бандитам тюрьмы. Потом, правда, с ними подружился: оказалось "милейшие" люди!
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29.01.2021 06:29 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат крышуя портнова,татарова и прогибаясь под меРтвечука продолжает ******** цирк, тренируйся Дурак ты уже на том же уровне, что и опущенный гопник витя хам!!!
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29.01.2021 08:13 Ответить
 
 