Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Следователи ГБР уведомили бывшего президента Украины Виктора Януковича о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"В частности, он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010 г, находясь в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ.
При этом соглашение, а также заключенные контракты между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром", фактически не давали никакого снижения цены на газ.
"Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года - $352,33. Кроме этого само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются", - говорится в сообщении.
По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно размещала ЧФ РФ на территории Украины.
"В результате подписанных экс-президентом так называемых "харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.
В дальнейшем, начиная с 20 февраля 2014г военнослужащие ЧФ РФ во взаимодействии с другими подразделениями ВС РФ, совершившими вторжение на территорию полуострова Крым, осуществили военную оккупацию и последующую аннексию полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины.
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Як Гітлер отримав необмежену владу:
1. Створив кризу.
2. Демонізував опонентів.
3. Увів надзвичайний стан.
4. Знищив верховенство права й парламентаризм.
5. Провів референдум про надзвичайні повноваження.
Схоже, ми підійшли вже до 5-го пункту.
А ви думали, він просто клоун?
Ральф Эпирсон/"Невидимая рука".
К такому плачевному состоянию ВСУ привел тогда ставленник Кремля - Верховный Главнокомандующий, донецкий зэк (завгар и «проффессор») с двумя ходками на зону, ни одного дня не служивший в армии, не имеющий воинского звания и падающий без сознания на асфальт от брошенного в него куриного яйца.
Жену отправил в Крым, любовницу вывез в Московию.
За два с половиной года своего Президентства истинно православный из РПЦ мп Кирилла Гундяева пан Виктор Янукович и его дети украли приблизительно один государственный бюджет Украины.
По оценкам Генпрокуратуры, на протяжении правления экс-президента Виктора Януковича его семья похитила из казны Украины около 40 миллиардов долларов.
Наличку - «попрыгунчик по пенькам», вывез вместе с любовницей и собачкой в Московию.
«Законно» захвативший власть в Украине «легитимный» Президент, ныне проживает с «законно» захваченными миллиардами долларов и «законной» любовницей в Залесье.
Легитимность президента «Вити» закончилась с возвратом старой Конституции. Его с такими полномочиями народ не избирал. Он совершил государственный переворот, видоизменив Основной Закон Государства под себя.
Тюремные университеты.
Лучшие годы своей жизни будущий «легитимный» Президент Украины провел в камере Стрижавской тюрьмы, приобретая там знания и опыт уголовного мира как правильно нужно жить «по понятиям» и тренируя свои пальцы для «распальцовки.
Сокамерники дали ему не совсем корректное погоняло: «Хам».
Для защиты своей семьи и украденных капиталов Виктор Федорович содержал за деньги украинских налогоплательщиков карательный орган «Беркут», насчитывающий почти четыре тысячи силовиков.
следующим будет обвинение ЗЕленскому в "разведении войск" (сдача украинской территории)
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
им же ЗЕльку сажать....
сейчас Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (з 16 червня 2020 року)[3].
Після перемоги Віктора Януковича став куратором зовнішніх відносин України з Росією. Брав участь в нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року в якому вирішено про відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС[7]
один з авторів Харківських угод, які пізніше дали Росії свободу дій для швидкої окупації Криму в 2014 та його подальшої анексії[6].
А теперь легитимный Иуда -ЗЭК находится в паРаше,
и он беспрерывно крепко сосёт у )(уйла каждый день.
Удивлялся я тогда спокойствию приверженцев дружбы с расеей.
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/ В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защити и Россия, и Украина. продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы."У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.