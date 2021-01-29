Ринок приватних соціальних послуг перебуває в тіні, - Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами нині переважно перебуває в тіні. Проводяться перевірки таких постачальників.

Про це вона розповіла під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми маємо визнати, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами існує. Він зараз переважно в тіні. Його треба виводити на світло", - сказала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 20 областях і Києві проведено перевірку приватних організацій, що надають соцпослуги, - Лазебна

Лазебна підкреслила, що найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірки таких приватних закладів.