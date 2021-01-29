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Новини Політика України
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Міністерство соціальної політики (593) Лазебна Марина (136)

Ринок приватних соціальних послуг перебуває в тіні, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ринок приватних соціальних послуг перебуває в тіні, - Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами нині переважно перебуває в тіні. Проводяться перевірки таких постачальників.

Про це вона розповіла під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми маємо визнати, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами існує. Він зараз переважно в тіні. Його треба виводити на світло", - сказала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 20 областях і Києві проведено перевірку приватних організацій, що надають соцпослуги, - Лазебна

Лазебна підкреслила, що найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірки таких приватних закладів.

Автор: Наталя Джума
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І не він один в тіні з таких оподаткуванням. І не робіть такі широкі очі, ніби щойно про це дізналися.
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29.01.2021 12:03 Відповісти
Питання в іншому: *****, а куди ділись соціальні послуги, які мала б надавати держава і такі моральні виродки, як Лазебна і К?
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29.01.2021 12:15 Відповісти
Це воно про проституцію, нє???
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29.01.2021 12:21 Відповісти
Ай-ай-ай.
И кто же его туда загнал?
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29.01.2021 12:46 Відповісти
Надо же. Удивительно! Проверяющие получат взятки, а вы там держитесь, короче сосите писос!
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29.01.2021 12:52 Відповісти
Уся Україна знаходиться у тіні, то чому ми маємо дивуватись?
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29.01.2021 12:54 Відповісти
А если они выйдут из тени, КТО сможет оплатить их услуги+ваши хотелки+ взятки??? Твари!
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30.01.2021 00:22 Відповісти
 
 