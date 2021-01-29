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Рынок частных социальных услуг находится в тени, - Лазебная
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что рынок предоставления социальных услуг частными предоставителями сейчас преимущественно находится в тени. Проводятся проверки таких поставщиков.
Об этом она рассказала в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы должны признать, что рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками существует. Он сейчас в основном в тени. Его надо выводить на свет", - сказала министр.
Лазебная подчеркнула, что в ближайшее время будут обнародованы результаты проверки таких частных заведений.
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И кто же его туда загнал?