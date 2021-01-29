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Новости Политика Украины
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Министерство социальной политики (856) Лазебная Марина (141)

Рынок частных социальных услуг находится в тени, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рынок частных социальных услуг находится в тени, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что рынок предоставления социальных услуг частными предоставителями сейчас преимущественно находится в тени. Проводятся проверки таких поставщиков.

Об этом она рассказала в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны признать, что рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками существует. Он сейчас в основном в тени. Его надо выводить на свет", - сказала министр.

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Лазебная подчеркнула, что в ближайшее время будут обнародованы результаты проверки таких частных заведений.
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І не він один в тіні з таких оподаткуванням. І не робіть такі широкі очі, ніби щойно про це дізналися.
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29.01.2021 12:03 Ответить
Питання в іншому: *****, а куди ділись соціальні послуги, які мала б надавати держава і такі моральні виродки, як Лазебна і К?
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29.01.2021 12:15 Ответить
Це воно про проституцію, нє???
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29.01.2021 12:21 Ответить
Ай-ай-ай.
И кто же его туда загнал?
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29.01.2021 12:46 Ответить
Надо же. Удивительно! Проверяющие получат взятки, а вы там держитесь, короче сосите писос!
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29.01.2021 12:52 Ответить
Уся Україна знаходиться у тіні, то чому ми маємо дивуватись?
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29.01.2021 12:54 Ответить
А если они выйдут из тени, КТО сможет оплатить их услуги+ваши хотелки+ взятки??? Твари!
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30.01.2021 00:22 Ответить
 
 