16-рівневий бункер, "Дімина дача" і дві аквадискотеки, - розслідування "Медузи" про палац Путіна в Геленджику (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Команда Олексія Навального 19 січня опублікувала розслідування про "палаці Путіна" під Геленджиком. Журналісти російського видання "Медуза" поспілкувалися з людьми, які працюють на цьому об'єкті під офіційною назвою "Пансіонат "Прасковіївка" багато років, а також вивчили документи, що стосуються його будівництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
Як вдалося з'ясувати журналістам, Путін рідко відвідує резиденцію на мисі Ідокопас. За підрахунками "Медузи", президент бував там як мінімум чотири рази. До кожного візиту готуються надзвичайно ретельно: службу експлуатації маєтку можуть підняти серед ночі, щоб перекласти газон, а під час прогулянки президента садибою на територію не допускають ані робітників, ані навіть керівників компаній-підрядників.
Підземний комплекс під резиденцією йде вниз на 16 рівнів і повністю пронизує мис Ідокопас, на якому стоїть палац. Вестибюль ліфта, на якому можна спуститися під землю, розташований за декілька десятків метрів від головного будинку - на випадок евакуації. При цьому всередину мису можна потрапити з трьох різних вестибюлів; один із них розташований в урочищі Молоканова ущелина і призначений для персоналу. Зведення шахти обійшлося свого часу (її будували в 2007-2011 роках) приблизно в три мільярди рублів. Таких бункерів у Прасковіївці мало бути два, але від другого замовник відмовився після економічної кризи 2008 року.
Знамениту аквадискотеку побудували фірми "Боронд" і "Аквастрой", які часто виконують замовлення для управління справами президента. Схожий світломузичний фонтан (його струмені танцюють і підсвічуються під треки Кайлі Міноуг і французький шансон) звели і в іншому місці резиденції, на території шато в селищі Дивноморське. Тобто так: у маєтку є дві аквадискотеки. Власника шато ще слід встановити, але цю будівлю називають "Діминою дачею", а побудували її в роки президентства Дмитра Медведєва.
Багато компаній, які брали участь у будівництві, роками тримали на своїх сайтах звіти про престижний "урядовий контракт". "Медуза" нарахувала вісім фірм, які писали про роботу в Прасковіївці - часто називаючи резиденцію "об'єктом "Пансіонат" у місті Геленджик". А завдяки повідомленню на сайті "АБЛ-Інженеринг Груп" ми знаємо загальну площу всіх будівель резиденції - 40 тисяч квадратних метрів. Підприємство "Управління будівництва № 30" навіть виклало фотографії своєї ділянки робіт у резиденції - ліфтових шахт і тунелів.
Кар'єра одного з колишніх керівників резиденції Івана Сердитова щільно пов'язана з родиною президента, з'ясувала "Медуза". До того, як стати розпорядником у Прасковіївці, Сердитов допомагав колишній дружині Путіна Людмилі: згідно з даними ЕГРЮЛ, з 2007 по 2008 рік молодий юрист очолював компанію ТОВ "Будметал", записану на Ольгу Цомаєву, рідну сестру колишньої першої леді.
ФСО повністю керує будівництвом у Прасковіївці, розповіли "Медузі" четверо її учасників. Саме співробітники цієї спецслужби відповідають за дисципліну на об'єкті, водять президента резиденцією під час рідкісних візитів і передають підрядникам доручення замовника. Імена співробітників ФСО збереглися і на кресленнях, що опинилися в розпорядженні "Медузи". В одному з них згадується О. С. Кузнєцов; як писав The New Times, полковник Кузнєцов під час роботи на будівництві керував ще й військовою частиною № +1473 ФСТ, яка виступала замовником будівництва палацу.
"Медуза" також повідомила, що головний редактор прокремлівського новинного інтернет-проекту Mash Максим Іксанов опублікував відео, нібито зроблене, у "палаці Путіна" під Геленджиком. Шестихвилинний ролик містить приблизно чотири хвилини зйомок з цього маєтка.
"Це один суцільний бетон. По суті, все перебуває на нульовому етапі будівництва. Коротше, перед друзями не похвалитися", - каже Іксанов. Палац, як видно з відео, готовий тільки зовні. Всередині роботи не дійшли навіть до стадії обробки приміщень.
"Попри всі складнощі, нам все-таки вдалося першими туди потрапити", - заявив Іксанов. Як саме вдалося це зробити, він не пояснив.
Увечері 29 січня сюжет про "палац Путіна" випустив телеканал "Росія 1". У ньому говориться, що особняк є недобудованим апарт-готелем. Автор сюжету Олександр Рогаткін заявив, що всередину знімальну групу пустили з дозволу власника, ім'я якого попросили не називати.
Будь ласка, зачекайте...
И дворец этот никому служить не может.
Из нормальных людей. Абсолютное омертвление капитала. Точно такое же преступление против своей страны, как и покупка зарубежной недвижимости.
Но считаю это очень плохим решением.
Я за то, чтоб санаторий строился как санаторий. Где всё должно быть продуманно и максимально функционально. А "это", вы же понимаете, строилось совершенно по другим стандартам и с другими целями. И служить санаторием просто не в состоянии. Но ради "революции как в 1917" не буду больше спорить. С удовольствием принимаю ваш вариант.
Усатый пресс-секретарь князя Темнейшего заявил, что у оппозиционера Алексея Навального мания преследования. А его патрон, Председатель ОПГ «Кооператив Озеро», бывший носильщик чемодана Собчака, признал, что за Навальным четыре месяца следили «топтуны Патрушева.
Я наблюдаю за «успехами» россиян со дня «крымнаша». И не могу умом их понять, Вот взять, например, российскую космическую программу. 6 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о строительстве нового космодрома «Восточный» в Амурской области, чтобы использовать его для запуска новейшей ракеты «Ангара» и с её помощью превратить в радиоактивный пепел жителей Флориды, Калифорнии и Майами.
Через тринадцать лет, когда стратегический объект был уже сдан в эксплуатацию, выяснилось, что железнодорожные туннели, которые ведут к станции «Ледяная» с материка - слишком узкие, чтобы в них прошли негабаритные конструкции новейшей «Ангары». Генералы доложили бывшему носильщику чемодана Собчака, что с «Восточного» можно запускать только корабли типа «Союз», а это нерентабельно для российской казны. Денег нет! Стабилизационный Фонд прекратил свое существование 1 февраля 2018 года, а Пенсионный Фонд РФ дышит «на ладан». Макароны в Московии подорожали, а подсолнечное масло удвоилось в цене. Простояв две недели на полустанке у первого непроходимого туннеля Забайкальской железной дороги литерный железнодорожный состав с элементами «убийцы Флориды» взял курс на космодром Плесецк.
Чтобы электорат «Если не Путин, то кто?» не догадался об очередном провале космического лузера в космос решили запустить человеческий манекен под громогласным названием «Робот Федор». Но как «Ангара» не влезала в тоннели, так «Робот Федор» не влезал в космический корабль «Союз МС-14». Чтобы 106-ти килограммового мастодонта поместить в кабину космического корабля, инженерам «Восточного» пришлось убрать оттуда все лишнее оборудование. Когда корабль вышел на предполагаемую орбиту специалисты из ЦУПа выяснили, что демонтированное оборудование было вовсе не лишним и без него «Робот Федор» не может автоматически пристыковаться к модулю МКС, как это предполагалось в программе. Поэтому «Робота Федора» трое суток вручную пристыковывали к модулю «Звезды». Чтобы перетащить «Федю» к месту приписки, астронавтам пришлось «болгаркой» распиливать переходной люк и молотком и зубилом отрубить лишний металл, отчего в корпусе станции образовалась трещина и нарушилась герметичность.
После развала СССР у россиян наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
***** сидит в шалаше, в разливе, как все приличные кацпридурки, обложеный клизмами...
мАТЕРИАЛЫ В ГУГЛЕ
КТО В ГЕЛЕН-ДЖИ-КЕ ЖИВЁТ ?
УЖ НЕДЕЛЮ БАБА ЛЮБА -
НЕ ВЫЛАЗИТ ИЗ ЮТЬЮБА !
так принято на кацапии -думаю ето будет ерш....
одно с копыт? другое тут же замычит в ту же дудку....
Припомнился фильм Сердце ангела. Монолог пастора может повторить Пуйло практически без купюр:
Идите за мной. Я поведу вас чрез врата его. Покажите, как сильно вы любите господа. Вы говорите, что любите его? Так откройте свои сердца и свои кошельки, откройте свои сумочки. И карманы, и выверните их. Восславьте господа. Кому-то не нравится, что я езжу на "Кадиллаке". Если вы любите меня безоглядно, я должен кататься на "Роллс-ройсе"! Возьми.
Даже у самой **@нутой Путинской Ваты БЮЯРА в глотку перестала заходить от стопора.
Ну, что, КОЗЛОРОГИЕ - ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ МИРАААААААААААА????
***** нервно курит.
Мля, правдоруб Наваля, такі першовідкривач.
Дзвоник в двері.
Путін відчиняє. На порозі особа у чорному плащі з косою, яка питає:
- Тут живе Путін Володимир Володимирович?
- Це я! Ну і що?
- Ну і усе..!
маленька україночка..."Маленька-невинність".
https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра... користуйся.
А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу.
https://youtu.be/J_oMD7m7U8c
знатная плять, рекомендую.
маленька україночка..."Маленька-невинність".
виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра... користуйся.
А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу. "маленька україночка"
https://www.youtube.com/watch?v=6HDJBMC2I-g&t=80s
к тому, от чего пытались уйти убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100
лет и 100 млн. коту под хвост!
Та нахрєна мені знати що там на Кацапії, от коли вона почне розвалюватись на частини, тоді буде цікаво