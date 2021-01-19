Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО
Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування про "палац Путіна", побудованому в Геленджику.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ФБК.
У двогодинному фільмі розповідається про історію резиденції, на зведення якої, за даними ФБК, було витрачено 100 мільярдів рублів, і показуються її інтер'єри.
"Нам говорили, що це неможливо. Що це найбільша таємниця, найбільш безпечний у Росії об'єкт. Але ми сильно старалися і у нас вийшло. Сьогодні ми покажемо вам головний путінський секрет - його палац. Ми покажемо його зовні і зсередини. Ми публікуємо його архітектурні плани - від розміщення меблів до вентиляційних решіток. Кожне приміщення, кожен коридор, кожен квадратний метр - відтепер надбання громадськості. З цього моменту мільйони росіян зможуть побувати вдома у Путіна", - йдеться в коментарі.
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