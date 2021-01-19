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Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування про "палац Путіна", побудованому в Геленджику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ФБК.

У двогодинному фільмі розповідається про історію резиденції, на зведення якої, за даними ФБК, було витрачено 100 мільярдів рублів, і показуються її інтер'єри.

"Нам говорили, що це неможливо. Що це найбільша таємниця, найбільш безпечний у Росії об'єкт. Але ми сильно старалися і у нас вийшло. Сьогодні ми покажемо вам головний путінський секрет - його палац. Ми покажемо його зовні і зсередини. Ми публікуємо його архітектурні плани - від розміщення меблів до вентиляційних решіток. Кожне приміщення, кожен коридор, кожен квадратний метр - відтепер надбання громадськості. З цього моменту мільйони росіян зможуть побувати вдома у Путіна", - йдеться в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про ситуацію з Навальним: Раніше ФСВП проявляла до нього гнучкість, а зараз з'явилися питання

Автор: 

Геленджик (8) путін володимир (23758) резиденція (40) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+31
И что? Орде фиолетово .
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19.01.2021 16:22
+25
Янукович с Межигорьем - был НИЩЕБРОД!!!!!!!!!!!!
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19.01.2021 16:28
+16
орде может и фиолетово, а вот

для "Дельты" и украинских ССО очень содержательный ролик, особенно планы дворца
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19.01.2021 19:06
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зовсім не той палац
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA,+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@44.4182594,38.2090019,3003m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40f18f4e2e7fb9ad:0x9c7bc0b3f2a23016!8m2!3d44.5620352!4d38.0904574?hl=ru
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21.01.2021 02:43 Відповісти
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