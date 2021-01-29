Рада підтримала перетворення "Укроборонпрому" на холдинг

Верховная Рада проголосувала за прийняття за основу законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який передбачає перетворення держконцерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство, а держпідприємства, що входять до його складу - на господарські товариства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт підтримали 277 народних депутатів.

Як прокоментувала заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, корпоратизація "Укроборонпрому" дозволить подолати кризу і перетворити підприємства держконцерну на конкурентоспроможні компанії. За її словами, йдеться про 137 компаній, з яких 21 перебуває на тимчасово окупованих Росією територіях.

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При цьому Панаіотіді зазначила, що до другого читання законопроєкт буде доопрацьовано.

"Закон створює хірургічні інструменти для проведення суперскладних операції з перетворення пострадянської оборонки на сучасний оборонний холдинг. З прозорими інструментами контролю, підзвітністю та відповідальністю за результат", - прокоментував перший заступник гендиректора держконцерну "Укроборонпром" Роман Бондар у Facebook.