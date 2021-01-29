УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14556 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
1 647 4
ВР (11723) законопроєкт (1774) Укроборонпром (957) Панаіотіді (13)

Рада підтримала перетворення "Укроборонпрому" на холдинг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада підтримала перетворення

Верховная Рада проголосувала за прийняття за основу законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який передбачає перетворення держконцерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство, а держпідприємства, що входять до його складу - на господарські товариства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт підтримали 277 народних депутатів.

Як прокоментувала заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, корпоратизація "Укроборонпрому" дозволить подолати кризу і перетворити підприємства держконцерну на конкурентоспроможні компанії. За її словами, йдеться про 137 компаній, з яких 21 перебуває на тимчасово окупованих Росією територіях.

Читайте також: Закон про реформу "Укроборонпрому" має корупційні ризики, - експерти. ВIДЕО

При цьому Панаіотіді зазначила, що до другого читання законопроєкт буде доопрацьовано.

"Закон створює хірургічні інструменти для проведення суперскладних операції з перетворення пострадянської оборонки на сучасний оборонний холдинг. З прозорими інструментами контролю, підзвітністю та відповідальністю за результат", - прокоментував перший заступник гендиректора держконцерну "Укроборонпром" Роман Бондар у Facebook.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
панесласьказапакочкам)))
показати весь коментар
29.01.2021 18:36 Відповісти
это заячем интересно чтоб потом приватизировать все сразу
показати весь коментар
29.01.2021 19:05 Відповісти
он бедный и так еле живой зачем же его реформировать добивают гады лежачего
показати весь коментар
29.01.2021 19:06 Відповісти
Народ Украiни не здатний зрозумiти логiку пацiентiв палати №6,там лiкують тiльки наполеонiв...
показати весь коментар
30.01.2021 05:45 Відповісти
 
 