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Рада поддержала превращение "Укроборонпрома" в холдинг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада поддержала превращение

Верховная Рада проголосовала за принятие за основу законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящие в его состав госпредприятия - в хозяйственные общества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект поддержали 277 народных депутатов.

Как прокомментировала замминистра экономики Светлана Панаиотиди, корпоратизация "Укроборонпрома" позволит преодолеть кризис и превратить предприятия госконцерна в конкурентоспособные компании. По ее словам, речь идет о 137 компаниях, из которых 21 находится на временно оккупированных Россией территориях.

При этом Панаиотиди отметила, что ко второму чтению законопроект будет доработан.

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"Закон создает хирургические инструменты для проведения суперсложной операции по превращению постсоветской оборонки в современный оборонный холдинг. С прозрачными инструментами контроля, подотчетности и ответственности за результат", - прокомментировал первый заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Роман Бондарь в Facebook.

Автор: Ольга Лузан
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панесласьказапакочкам)))
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29.01.2021 18:36 Ответить
это заячем интересно чтоб потом приватизировать все сразу
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29.01.2021 19:05 Ответить
он бедный и так еле живой зачем же его реформировать добивают гады лежачего
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29.01.2021 19:06 Ответить
Народ Украiни не здатний зрозумiти логiку пацiентiв палати №6,там лiкують тiльки наполеонiв...
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30.01.2021 05:45 Ответить
 
 