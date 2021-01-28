Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев

Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников "Укроборонпрома" в 2021 году.

Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"В Концерне внедряется система KPI - и именно чтение книг должно стать одним из ключевых показателей эффективности для нас. Верю, это поможет нашей команде достигать большего", - сказал Гусев.

В помещении ГК "Укроборонпром" открылся стенд для буккроссинга - обмена прочитанными книгами. Пока его наполнили изданиями, отобранными советником председателя "Укроборонпрома" Валерием Пекарем.

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"Идея этого проекта - не в том, что Концерн просто купил интересные книги и их можно взять почитать, а в том, что можно приносить свою уже прочитанную литературу и брать взамен какую-то новую. Помните, тот, кто читает книги, руководит теми, кто их не читает, а только смотрит телевизор", - отметил Пекар.

В пресс-службе концерна рассказали, что инициатива вызвала значительный интерес среди сотрудников "Укроборонпрома".

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