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Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эффективность сотрудников

Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников "Укроборонпрома" в 2021 году.

Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"В Концерне внедряется система KPI - и именно чтение книг должно стать одним из ключевых показателей эффективности для нас. Верю, это поможет нашей команде достигать большего", - сказал Гусев.

В помещении ГК "Укроборонпром" открылся стенд для буккроссинга - обмена прочитанными книгами. Пока его наполнили изданиями, отобранными советником председателя "Укроборонпрома" Валерием Пекарем.

Также на Цензор.НЕТ: 32% против 27%: впервые за годы независимости украинские читатели начали отдавать предпочтение украиноязычным книгам, а не русскоязычным

"Идея этого проекта - не в том, что Концерн просто купил интересные книги и их можно взять почитать, а в том, что можно приносить свою уже прочитанную литературу и брать взамен какую-то новую. Помните, тот, кто читает книги, руководит теми, кто их не читает, а только смотрит телевизор", - отметил Пекар.

В пресс-службе концерна рассказали, что инициатива вызвала значительный интерес среди сотрудников "Укроборонпрома".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Ты сколько книг прочитал? 100. О молодец, премия тебе.
А ты сколько прочитал? 5, времени нет, занимаюсь разработкой нового вооружения. Ты уволен.
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28.01.2021 19:52
+5
Комиксы тоже учитываются??
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28.01.2021 19:07
+3
а какой основной показатель у мосоров ???
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28.01.2021 19:03
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а какой основной показатель у мосоров ???
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28.01.2021 19:03 Ответить
вы бы , власть имущих от проституток оттянули..а тут сразу книги!))))
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28.01.2021 19:03 Ответить
А количество слов в книгах как-то регламентируется?
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28.01.2021 19:04 Ответить
Комиксы тоже учитываются??
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28.01.2021 19:07 Ответить
Наибольший рейтинг и баллы зачтут за прочитанные сборники анекдотов, а победителем объявят того, кто осилит все сценарии Квартала.
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28.01.2021 19:54 Ответить
Влада зовсім з катушок злетіла.
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28.01.2021 19:12 Ответить
Репка, Курочка Ряба...считается? Камасутра?
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28.01.2021 19:12 Ответить
Абсурд.
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28.01.2021 19:13 Ответить
тест на iq нельзя ?? и желательно всем мусорам, судьям и депутатам и правительству..
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28.01.2021 19:15 Ответить
Ясно понятно. руководителем концерна "Укроборонпром" назначили очередного, яркого зебила.
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28.01.2021 19:16 Ответить
Столько книг прочитал ? - Три !!! - Назови !? - Первая - букварь, вторая - хм..зеленая, и третья - и третья - третья !!! .... Усе, это джек-пот эрудита !!! ты годен для работы в ... Квартале... Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 3079
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28.01.2021 19:16 Ответить
Зарулить на самокате с большим рюкзаком за плечами и вывалить им на полки полное собрание сочинений В.И.Ленина и К.Маркса, со словами - "врага нужно знать в лицо."
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28.01.2021 19:40 Ответить
А можно эффективность сотрудников "Укроборонпрома" определять по созданным новым производствам и отправке в силовые структуры больших партий восстановленного и нового вооружения, боеприпасов и оборудования? Что думает Гусев по этому поводу?
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28.01.2021 19:19 Ответить
Дебилы. Какие книги? Может эффективность оценивают по результатам?
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28.01.2021 19:23 Ответить
ось Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 8216 таки Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 3774
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28.01.2021 19:35 Ответить
Видать этой ноу хау в управленческом деле... да оно и то верно, накуя работать, когда можно читать постоянно.. я прочел миллиард книг, берете меня на руководящую должность!? Дебил бл........
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28.01.2021 19:24 Ответить
Гусев просто дурак. Молованов же сказал, что книг читать не надо... Кого слушать?
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28.01.2021 19:27 Ответить
Читайте "Муму", і побільше Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 5089
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28.01.2021 19:27 Ответить
Гусев)))....Он просто чудо))) .Где они нашли такого ИДИОТА....Думаю лет через 5 всю украинскую оборонку раскрадут и мы будем с бюджета платить втридорого за бракованное оружие....
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28.01.2021 19:29 Ответить
А если одну книгу читать два раза.
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28.01.2021 19:30 Ответить
можи кто шкоко пописав ?.....
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28.01.2021 19:32 Ответить
!!!?????
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28.01.2021 19:36 Ответить
НЕ ну все дуже печально
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28.01.2021 19:42 Ответить
Если Зеля в детстве ни одной книги не прочитал, то сейчас сколько он не читай Конституцию Украины, он все равно ничего не поймёт.
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28.01.2021 19:43 Ответить
Ты сколько книг прочитал? 100. О молодец, премия тебе.
А ты сколько прочитал? 5, времени нет, занимаюсь разработкой нового вооружения. Ты уволен.
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28.01.2021 19:52 Ответить
Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 2054
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28.01.2021 20:09 Ответить
формуляры в библиотеках проверять будут?
или поверят на слово? Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 3269
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28.01.2021 20:09 Ответить
Всё прозаичнее, пересказывать заставят, или изложение по теме писать...
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28.01.2021 20:26 Ответить
...теперь ждите подгон из ************** библиотеки, как только Гидрант осилит - сразу в Оборонпром перешлет Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 6071
Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 8603
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28.01.2021 20:22 Ответить
Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг/ Это сложно. Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" следует оценивать по критерию доступному и общепонятному : кто на стенку выше писает.
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28.01.2021 20:46 Ответить
гендерное неравенство
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28.01.2021 20:52 Ответить
*****, яровая, эйдельштейн, а как вам это? Стоите в углу и нервно курите? У нас ещё тупее, чем на госдупе копростана, "95" однако! И по тупости, мы вас кацапов обошли!!!
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28.01.2021 21:53 Ответить
навряд ли коломойша читает книги. а ахметка? он вообще не знает шо это такое
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28.01.2021 22:11 Ответить
А зачем им читать, если есть зЕбилоиды и глазу (в каком, коричневом?) *****, видят мыр?
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28.01.2021 22:19 Ответить
Де ж вас беруть таких розумних, мабуть в Україні запустили фабрику високопосадовців- дебілів.
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29.01.2021 08:45 Ответить
это позволяет узнать, что человек как минимум умеет читать
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29.01.2021 10:26 Ответить
 
 