Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 книг из РФ
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить на украинскую территорию из Российской Федерации 18 книг, обнаружив в них пропаганду страны-агрессора.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
"На обложках этих книг издатель разместил рекламу российских издательств "Эксмо" и АСТ, портал Yandex.ru, к которым в Украине решением СНБО применены специальные экономические санкции за систематический выпуск и распространение литературы антиукраинского содержания",– говорится в сообщении.
Также на обложках этих книг обнаружена реклама социальной сети "ВКонтакте", широко задействованной в информационной войне против Украины. В сообщении отмечается, что через эту социальную сеть осуществляется рекрутинг наемников для участия в боевых действиях против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. К владельцам "ВКонтакте" решением СНБО в 2019 году были применены персональные специальные экономические и другие санкции.
В связи с нарушением статей закона Украины "Об издательском деле" и в соответствии с пунктами критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, экспертный совет принял решение отнести эти 18 изданий к издательской продукции, которая не разрешена на территории Украины.
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Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те, що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!