Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 книг из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить на украинскую территорию из Российской Федерации 18 книг, обнаружив в них пропаганду страны-агрессора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"На обложках этих книг издатель разместил рекламу российских издательств "Эксмо" и АСТ, портал Yandex.ru, к которым в Украине решением СНБО применены специальные экономические санкции за систематический выпуск и распространение литературы антиукраинского содержания",– говорится в сообщении.

Также на обложках этих книг обнаружена реклама социальной сети "ВКонтакте", широко задействованной в информационной войне против Украины. В сообщении отмечается, что через эту социальную сеть осуществляется рекрутинг наемников для участия в боевых действиях против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. К владельцам "ВКонтакте" решением СНБО в 2019 году были применены персональные специальные экономические и другие санкции.

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В связи с нарушением статей закона Украины "Об издательском деле" и в соответствии с пунктами критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, экспертный совет принял решение отнести эти 18 изданий к издательской продукции, которая не разрешена на территории Украины.