УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12270 відвідувачів онлайн
Новини
3 049 11

Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну 18 книг з РФ

Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну 18 книг з РФ

Державний комітет телебачення і радіомовлення України заборонив ввозити на українську територію з Російської Федерації 18 книг, виявивши в них пропаганду країни-агресора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.

"На обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв "Ексмо" та АСТ, портал Yandex.ru, до яких в Україні рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції за систематичний випуск та поширення літератури антиукраїнського змісту", - йдеться в повідомленні.

Також на обкладинках цих книг виявлена ​​реклама соціальної мережі "ВКонтакте", яка широко задіяна в інформаційній війні проти України. Саме через цю соціальну мережу здійснюється рекрутинг найманців для участі у бойових діях проти нашої країни на тимчасово окупованих територіях Донбасу. До власників мережі "ВКонтакте" рішенням РНБО 2019 року теж було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 років обсяг ввезених в Україну з Росії книг скоротився у 12 разів, - Держкомтелерадіо

У зв’язку з порушенням статей 28, 281 Закону України "Про видавничу справу" та відповідно до пунктів 3 та 4 Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, експертна рада ухвалила рішення віднести ці 18 видань до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України.

Автор: 

Держкомтелерадіо (81) заборона (1448) книги (446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 книг из РФ - Цензор.НЕТ 5810
показати весь коментар
22.01.2021 16:02
+2
Типичный-атипичный - не имеет значения, если он кремлядь. А он кремлядь.
показати весь коментар
22.01.2021 16:13
+1
А с кацапскими каналами в Украине шо? Пусть будут?
показати весь коментар
22.01.2021 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А с кацапскими каналами в Украине шо? Пусть будут?
показати весь коментар
22.01.2021 16:01 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9/100000834337338?hc_ref=ARQQWz168H5jiWDnOe9DQAblFIbC_Ml21bpEf2zDo76N7VrZvOnx0435jvmgdRdWIWw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=CH-R Андрій Смолій https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9/100000834337338?hc_ref=ARQQWz168H5jiWDnOe9DQAblFIbC_Ml21bpEf2zDo76N7VrZvOnx0435jvmgdRdWIWw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=CH-R

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3696334497070992&set=a.728397013864770&type=3&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=H-R 2 ч.

https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=%2ANKH-R #SaveGeekJournal
Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те, що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
показати весь коментар
22.01.2021 16:02 Відповісти
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 книг из РФ - Цензор.НЕТ 5810
показати весь коментар
22.01.2021 16:02 Відповісти
Только очень наивные люди могут верить, что наваляльный небутерброд не кремлевский гапон.
показати весь коментар
22.01.2021 16:05 Відповісти
он точно не типичный кремлядь. Так как он в своих раследованиях макает в дерьмо верхушку кремля не может делать этот-же режим
показати весь коментар
22.01.2021 16:12 Відповісти
Типичный-атипичный - не имеет значения, если он кремлядь. А он кремлядь.
показати весь коментар
22.01.2021 16:13 Відповісти
а как же -враг моего врага мой друг?
показати весь коментар
22.01.2021 16:28 Відповісти
Никак.
показати весь коментар
22.01.2021 16:34 Відповісти
В Москве библиотеку украинской литературы запретили, а у нас целых 18 книг - "асимметричный ответ"
показати весь коментар
22.01.2021 16:03 Відповісти
у кого які пріоритети

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 книг из РФ - Цензор.НЕТ 9259
показати весь коментар
22.01.2021 16:05 Відповісти
Нынче коммуналка гораздо выше 11,9%.
показати весь коментар
24.01.2021 09:30 Відповісти
 
 