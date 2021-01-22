Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну 18 книг з РФ
Державний комітет телебачення і радіомовлення України заборонив ввозити на українську територію з Російської Федерації 18 книг, виявивши в них пропаганду країни-агресора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.
"На обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв "Ексмо" та АСТ, портал Yandex.ru, до яких в Україні рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції за систематичний випуск та поширення літератури антиукраїнського змісту", - йдеться в повідомленні.
Також на обкладинках цих книг виявлена реклама соціальної мережі "ВКонтакте", яка широко задіяна в інформаційній війні проти України. Саме через цю соціальну мережу здійснюється рекрутинг найманців для участі у бойових діях проти нашої країни на тимчасово окупованих територіях Донбасу. До власників мережі "ВКонтакте" рішенням РНБО 2019 року теж було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).
У зв’язку з порушенням статей 28, 281 Закону України "Про видавничу справу" та відповідно до пунктів 3 та 4 Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, експертна рада ухвалила рішення віднести ці 18 видань до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України.
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Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.
Заблокований за те, що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!