Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв

Кількість прочитаних книг стане одним з обов'язкових показників ефективності для співробітників "Укроборонпрому" в 2021 році.

Про це заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"У Концерні впроваджується система KPI - і саме читання книг має стати одним із ключових показників ефективності для нас. Вірю, це допоможе нашій команді досягати більшого", - сказав Гусєв.

У приміщенні ДК "Укроборонпром" відкрився стенд для буккросингу - обміну прочитаними книгами. Поки його наповнили виданнями, відібраними радником голови "Укроборонпрому" Валерієм Пекарем.

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"Ідея цього проєкту - не в тому, що Концерн просто купив цікаві книги і їх можна взяти почитати, а в тому, що можна приносити свою вже прочитану літературу і брати натомість якусь нову. Пам'ятайте, той, хто читає книги, керує тими, хто їх не читає, а тільки дивиться телевізор", - зазначив Пекар.

У пресслужбі концерну розповіли, що ініціатива викликала значний інтерес серед співробітників "Укроборонпрому".