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книги (358) Укроборонпром (957) Гусєв Юрій (66)

Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ефективність співробітників

Кількість прочитаних книг стане одним з обов'язкових показників ефективності для співробітників "Укроборонпрому" в 2021 році.

Про це заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"У Концерні впроваджується система KPI - і саме читання книг має стати одним із ключових показників ефективності для нас. Вірю, це допоможе нашій команді досягати більшого", - сказав Гусєв.

У приміщенні ДК "Укроборонпром" відкрився стенд для буккросингу - обміну прочитаними книгами. Поки його наповнили виданнями, відібраними радником голови "Укроборонпрому" Валерієм Пекарем.

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"Ідея цього проєкту - не в тому, що Концерн просто купив цікаві книги і їх можна взяти почитати, а в тому, що можна приносити свою вже прочитану літературу і брати натомість якусь нову. Пам'ятайте, той, хто читає книги, керує тими, хто їх не читає, а тільки дивиться телевізор", - зазначив Пекар.

У пресслужбі концерну розповіли, що ініціатива викликала значний інтерес серед співробітників "Укроборонпрому".
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Топ коментарі
+8
Ты сколько книг прочитал? 100. О молодец, премия тебе.
А ты сколько прочитал? 5, времени нет, занимаюсь разработкой нового вооружения. Ты уволен.
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28.01.2021 19:52
+5
Комиксы тоже учитываются??
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28.01.2021 19:07
+3
а какой основной показатель у мосоров ???
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28.01.2021 19:03
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а какой основной показатель у мосоров ???
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28.01.2021 19:03 Відповісти
вы бы , власть имущих от проституток оттянули..а тут сразу книги!))))
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28.01.2021 19:03 Відповісти
А количество слов в книгах как-то регламентируется?
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28.01.2021 19:04 Відповісти
Комиксы тоже учитываются??
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28.01.2021 19:07 Відповісти
Наибольший рейтинг и баллы зачтут за прочитанные сборники анекдотов, а победителем объявят того, кто осилит все сценарии Квартала.
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28.01.2021 19:54 Відповісти
Влада зовсім з катушок злетіла.
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28.01.2021 19:12 Відповісти
Репка, Курочка Ряба...считается? Камасутра?
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28.01.2021 19:12 Відповісти
Абсурд.
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28.01.2021 19:13 Відповісти
тест на iq нельзя ?? и желательно всем мусорам, судьям и депутатам и правительству..
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28.01.2021 19:15 Відповісти
Ясно понятно. руководителем концерна "Укроборонпром" назначили очередного, яркого зебила.
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28.01.2021 19:16 Відповісти
Столько книг прочитал ? - Три !!! - Назови !? - Первая - букварь, вторая - хм..зеленая, и третья - и третья - третья !!! .... Усе, это джек-пот эрудита !!! ты годен для работы в ... Квартале... Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 3079
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28.01.2021 19:16 Відповісти
Зарулить на самокате с большим рюкзаком за плечами и вывалить им на полки полное собрание сочинений В.И.Ленина и К.Маркса, со словами - "врага нужно знать в лицо."
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28.01.2021 19:40 Відповісти
А можно эффективность сотрудников "Укроборонпрома" определять по созданным новым производствам и отправке в силовые структуры больших партий восстановленного и нового вооружения, боеприпасов и оборудования? Что думает Гусев по этому поводу?
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28.01.2021 19:19 Відповісти
Дебилы. Какие книги? Может эффективность оценивают по результатам?
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28.01.2021 19:23 Відповісти
ось Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 8216 таки Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 3774
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28.01.2021 19:35 Відповісти
Видать этой ноу хау в управленческом деле... да оно и то верно, накуя работать, когда можно читать постоянно.. я прочел миллиард книг, берете меня на руководящую должность!? Дебил бл........
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28.01.2021 19:24 Відповісти
Гусев просто дурак. Молованов же сказал, что книг читать не надо... Кого слушать?
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28.01.2021 19:27 Відповісти
Читайте "Муму", і побільше Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг, - Гусев - Цензор.НЕТ 5089
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28.01.2021 19:27 Відповісти
Гусев)))....Он просто чудо))) .Где они нашли такого ИДИОТА....Думаю лет через 5 всю украинскую оборонку раскрадут и мы будем с бюджета платить втридорого за бракованное оружие....
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28.01.2021 19:29 Відповісти
А если одну книгу читать два раза.
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28.01.2021 19:30 Відповісти
можи кто шкоко пописав ?.....
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28.01.2021 19:32 Відповісти
!!!?????
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28.01.2021 19:36 Відповісти
НЕ ну все дуже печально
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28.01.2021 19:42 Відповісти
Если Зеля в детстве ни одной книги не прочитал, то сейчас сколько он не читай Конституцию Украины, он все равно ничего не поймёт.
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28.01.2021 19:43 Відповісти
Ты сколько книг прочитал? 100. О молодец, премия тебе.
А ты сколько прочитал? 5, времени нет, занимаюсь разработкой нового вооружения. Ты уволен.
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28.01.2021 19:52 Відповісти
Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 2054
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28.01.2021 20:09 Відповісти
формуляры в библиотеках проверять будут?
или поверят на слово? Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 3269
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28.01.2021 20:09 Відповісти
Всё прозаичнее, пересказывать заставят, или изложение по теме писать...
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28.01.2021 20:26 Відповісти
...теперь ждите подгон из ************** библиотеки, как только Гидрант осилит - сразу в Оборонпром перешлет Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 6071
Ефективність співробітників "Укроборонпрому" оцінюватимуть за кількістю прочитаних книжок, - Гусєв - Цензор.НЕТ 8603
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28.01.2021 20:22 Відповісти
Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" будут оценивать по количеству прочитанных книг/ Это сложно. Эффективность сотрудников "Укроборонпрома" следует оценивать по критерию доступному и общепонятному : кто на стенку выше писает.
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28.01.2021 20:46 Відповісти
гендерное неравенство
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28.01.2021 20:52 Відповісти
*****, яровая, эйдельштейн, а как вам это? Стоите в углу и нервно курите? У нас ещё тупее, чем на госдупе копростана, "95" однако! И по тупости, мы вас кацапов обошли!!!
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28.01.2021 21:53 Відповісти
навряд ли коломойша читает книги. а ахметка? он вообще не знает шо это такое
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28.01.2021 22:11 Відповісти
А зачем им читать, если есть зЕбилоиды и глазу (в каком, коричневом?) *****, видят мыр?
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28.01.2021 22:19 Відповісти
Де ж вас беруть таких розумних, мабуть в Україні запустили фабрику високопосадовців- дебілів.
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29.01.2021 08:45 Відповісти
это позволяет узнать, что человек как минимум умеет читать
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29.01.2021 10:26 Відповісти
 
 