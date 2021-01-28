В "Укроборонпромі" запроваджують перевірки на поліграфі, - Гусєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівники усіх підприємств оновленого "Укроборонпрому" пройдуть перевірку на поліграфі. Детектор брехні також проходитимуть кандидати на посади в концерн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в інтерв'ю агентству "Укрінформ".
"Запроваджуємо перевірку на поліграфі всіх керівників підприємств "Укроборонпрому". Я також ухвалив рішення, що всі працівники, які долучаються до нашої команди в результаті відкритих конкурсів, повинні пройти дослідження на детекторі брехні", - повідомив він.
Також Гусєв зазначив, що Концерн підписав меморандум про співпрацю з Національним антикорупційним бюро України: "Плануємо поглиблювати співробітництво і з іншими антикорупційними інституціями, щоб оперативно реагувати на будь-які корупційні ризики та можливі зловживання. І якраз сучасна ефективна система корпоративного управління цьому сприятиме. Адже реформа передбачає створення наглядових рад, системи відбору кадрів через прозорі та всім зрозумілі процедури".
"Моя особиста позиція – нульова толерантність до корупції. Жодної "кругової поруки". Ми налаштовані на співпрацю з усіма правоохоронними органами, які перевіряють інформацію про можливі корупційні прояви та ризики на підприємствах "Укроборонпрому"", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
А вот Пепо руки РУБАЛ!
А тепер уявіть цю суму грошей. Цікаво як їх вивозили, невже КАМАЗами як Януковоч?
Транкзації на ТАКУ суму пройшли поза фінмоніторінгу НБУ? Мабуть найкращий банкір галактики Лерка Гонтарева сліпа, глуха і дурна, або їй хтось дав вказівку нічого такого не помічати.
І хтож то був?.... ТОЧНО ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!
А тепер виникають кілька питань.
1. Яким чином контролювали розтрати коштів у НБУ?
2. Де була придбана валюта (тоді розказували що у самого НБУ на той час було менш 12 лярдів у золото-валютних запасах)
3. Яким чином кошти були виведені за кордон (переказ суми більш 10 тис. долларів на добу потребують дозволу НБУ).
До речі у вас ПОВНА КАША у голові.
1. Як власник банку може сам у себе красти 10 років кошти?
2. Як що виводили "непомітними сумами" по 10 тис, то це потребувало 550 тис транкзацій (не більш однієї за день). Як що це робити через один рахунок то це 1,5 тис років.
3. НІХТО НІЧОГО Коломойскому за Приватбанк не віддав, навіть такий закон прийняли, а сам Приватбанк у Лондонському суді судиться за повернення грошей.
4. Укрнафта вперше за десяток років у 2020 році виплатило державі диведенти.
Вам що про таке на
ПрямомуКривову і п'ятому каналах не розповідають?