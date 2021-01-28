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В "Укроборонпроме" вводят проверки на полиграфе, - Гусев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В

Руководители всех предприятий обновленного "Укроборонпрома" пройдут поверку на полиграфе. Детектор лжи также будут проходить и кандидаты на должности в концерн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью агентству "Укринформ".

"Вводим проверку на полиграфе всех руководителей предприятий "Укроборонпрома". Я также принял решение, что все работники, которые входят в нашу команду в результате открытых конкурсов, должны пройти исследование на детекторе лжи", - сообщил он.

Также Гусев отметил, что Концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины: "Планируем углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными институтами, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски и возможные злоупотребления. И как раз современная эффективная система корпоративного управления будет этому способствовать. Ведь реформа предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров через прозрачные и всем понятные процедуры".

"Моя личная позиция - нулевая толерантность к коррупции. Никакой "круговой поруки". Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях "Укроборонпрома"", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гусев о реформировании "Укроборонпрома": Для начала Рада должна принять соответствующий законопроект. Будут созданы два больших холдинга
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Топ комментарии
+4
Питають любить претендент Зєлю чи ні?
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28.01.2021 11:17
+2
надо начинать с мусоров, судей и депутатов...
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28.01.2021 11:49
+1
А судьи кто?? Кто будет оценивать показания полиграфа?? Какое нить малоросское чмо...или зебил какой нить???
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28.01.2021 11:20
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Питають любить претендент Зєлю чи ні?
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28.01.2021 11:17 Ответить
Головне питання - коли буде відновлене масове виробництво танків на заводі ім.Малишева в Харкові. Завод в 1991 році зробив 800 танків за рік. А з 2014 року не зробив жодного нового танку для ЗСУ, хоча зробив 49 танків для Тайланду. Що це якщо не саботаж? В першу чергу потрібно на поліграфі допитати весь персонал заводу і звільнити саботажників. На заводі працює 26% громадян росії, які приїхали працювати з росії і завод стабільно зриває всі оборонні замовлення міноборони! Потрібно поступово переносити виробництво в Тернопіль, на Тернопільський комбайновий завод, щоб не було ризиків подальшого саботажу військових замовлень
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28.01.2021 11:30 Ответить
Заодно бабло відмиють на закупці поліграфів
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28.01.2021 12:25 Ответить
Это чтобы последних честных уволить.
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28.01.2021 11:18 Ответить
А судьи кто?? Кто будет оценивать показания полиграфа?? Какое нить малоросское чмо...или зебил какой нить???
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28.01.2021 11:20 Ответить
Найем 300 штук гривен в месяц имеет...типа наблюдатель...его уволят за ненадобностью или как??
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28.01.2021 11:22 Ответить
Такую херню и в офис президента надо подвезти... И в сбу
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28.01.2021 11:31 Ответить
Мчтаю о полиграфе в Раде. Что бы с прямой трансляцией. Что бы если соврал - 220 вольт на жирную задницу через электроды
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28.01.2021 11:32 Ответить
Юра нашел инновационный способ эмитировать работу - детектор лжи. Юра только "забыл" сказать что же будет с теми, кто не прошел проверку на детекторе. Юра "забыл" про закон, который не предусматривает увольнение за "не прошел проверку на детекторе лжи". Юра очень продуманная нэрпа.
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28.01.2021 11:42 Ответить
Було б дешевше і точніше просто спитати: крадеш? відповідь - да нікагда. Годний
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28.01.2021 12:24 Ответить
Че деректора не поняли что нужно деньги заносить....Нашли способ как дать понять что нужно занести))))....
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28.01.2021 11:46 Ответить
В "Укроборонпромі" запроваджують перевірки на поліграфі, - Гусєв - Цензор.НЕТ 7416
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31.01.2021 20:54 Ответить
надо начинать с мусоров, судей и депутатов...
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28.01.2021 11:49 Ответить
Всего лишь полиграф....
А вот Пепо руки РУБАЛ!
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28.01.2021 12:14 Ответить
Заглянь в свої трусєля: там Пепо не наср.. тобі? Все пізнається в порівнянні: якщо порівнювати із Сциклом, то Порох Тамерлан, Наполеон і Ейнштейн в одній особі.
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28.01.2021 12:21 Ответить
А еще он руки РУБАЛ!!!!!!!
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28.01.2021 13:22 Ответить
Він не "РУБАЛ", а обіцяв рубати. Може і не відрубав, а крали менше.
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28.01.2021 13:36 Ответить
На сколько % меньше?
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28.01.2021 13:40 Ответить
На одного Каломойського
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28.01.2021 14:47 Ответить
На Свінарчука з синулєю більше
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28.01.2021 14:51 Ответить
Свинарчука ніяк не засудять, а шиють йому аж декілька мільйонів грн., Каломойському шиють 5.5. млрд. дол. Свинарчук зразу був відсторонений від роботи, а Бєня продовжує грабувати. Ніякої реакції від нової чесної влади. Відчуйте різницю. Спасибі США, Англії і Ізраїлю - там справи по Бєні рухаються
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28.01.2021 15:28 Ответить
5,5 лярдів Коломойський вивів з Привату. А коли ж це сталося? Точно не при Зеленському.
А тепер уявіть цю суму грошей. Цікаво як їх вивозили, невже КАМАЗами як Януковоч?
Транкзації на ТАКУ суму пройшли поза фінмоніторінгу НБУ? Мабуть найкращий банкір галактики Лерка Гонтарева сліпа, глуха і дурна, або їй хтось дав вказівку нічого такого не помічати.
І хтож то був?.... ТОЧНО ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!
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28.01.2021 16:44 Ответить
ви настільки компетентний і так хочете взнати правду, що аж не хочеться вам відповідати. Каломойський виводив гроші майже 10 років на підставні фірми в офшорах невеликими сумами (в тому числі і на офшор ВАЗеленського) під виглядом кредитування. В 2016 р. почали чистити банківську сферу (спасибі Гонтаревій за сміливість), було закрито біля 100 банків-пилососів. Самий видатний по наглості і обсягах Приват. Тоді відома аудиторська фірма Крол виявила оті самі 5.5 млрд. виведені на свої фірми Каломойським. Приват націоналізували, до цього часу ідуть розбірки, суди Зелі уже частково повернули гроші обіженому Бєні. Бєня боявся суватися в Україну до квітня 2019. Зараз він на коні і качає гроші з державних Центртенерго, Укрнафта, і т.д. і т.п. ВАЗеленський має частку, без сумніву. Карну справу проти Бєні заморозили десь в СБУ Баканова. Там якраз грандіозний скандал, 2 лютого генерал СБУ, що втік в Германіію, обіцяє розказати багать цікавого. Слідкуйте і перестаньте вірити на слово негідникам типу Зе і Бе
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28.01.2021 18:38 Ответить
Та то ви попутали. Коломойському інкриминують те що він кошти, яки йому виділив НБУ у рамках рефінансування у 2014-2015 р.р. ним були використані не для порятунку банку, а виведені у офшори.
А тепер виникають кілька питань.
1. Яким чином контролювали розтрати коштів у НБУ?
2. Де була придбана валюта (тоді розказували що у самого НБУ на той час було менш 12 лярдів у золото-валютних запасах)
3. Яким чином кошти були виведені за кордон (переказ суми більш 10 тис. долларів на добу потребують дозволу НБУ).

До речі у вас ПОВНА КАША у голові.
1. Як власник банку може сам у себе красти 10 років кошти?
2. Як що виводили "непомітними сумами" по 10 тис, то це потребувало 550 тис транкзацій (не більш однієї за день). Як що це робити через один рахунок то це 1,5 тис років.
3. НІХТО НІЧОГО Коломойскому за Приватбанк не віддав, навіть такий закон прийняли, а сам Приватбанк у Лондонському суді судиться за повернення грошей.
4. Укрнафта вперше за десяток років у 2020 році виплатило державі диведенти.

Вам що про таке на Прямому Кривову і п'ятому каналах не розповідають?
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28.01.2021 23:29 Ответить
Вам скільки років? по розуму років 13-14. Тому досвідос, іди в школу, не пропускай уроки, бо таким дурним і залишишся
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29.01.2021 10:04 Ответить
Якщо це буде паяльник в ср...ці - я за. А оті коробочки із дротиками, що нам показують в телевізорі, - гра для мудрого наріду, десь така ж як знаменита гра нашого гаранта на піаніно.
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28.01.2021 12:17 Ответить
Так а хтож там тепер буде працювати?...
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28.01.2021 14:39 Ответить
Це ж скільки там буде коштувати посада поліграфолога?
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31.01.2021 20:29 Ответить
 
 