В "Укроборонпроме" вводят проверки на полиграфе, - Гусев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководители всех предприятий обновленного "Укроборонпрома" пройдут поверку на полиграфе. Детектор лжи также будут проходить и кандидаты на должности в концерн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью агентству "Укринформ".
"Вводим проверку на полиграфе всех руководителей предприятий "Укроборонпрома". Я также принял решение, что все работники, которые входят в нашу команду в результате открытых конкурсов, должны пройти исследование на детекторе лжи", - сообщил он.
Также Гусев отметил, что Концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины: "Планируем углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными институтами, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски и возможные злоупотребления. И как раз современная эффективная система корпоративного управления будет этому способствовать. Ведь реформа предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров через прозрачные и всем понятные процедуры".
"Моя личная позиция - нулевая толерантность к коррупции. Никакой "круговой поруки". Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяющими информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях "Укроборонпрома"", - добавил он.
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А вот Пепо руки РУБАЛ!
А тепер уявіть цю суму грошей. Цікаво як їх вивозили, невже КАМАЗами як Януковоч?
Транкзації на ТАКУ суму пройшли поза фінмоніторінгу НБУ? Мабуть найкращий банкір галактики Лерка Гонтарева сліпа, глуха і дурна, або їй хтось дав вказівку нічого такого не помічати.
І хтож то був?.... ТОЧНО ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!
А тепер виникають кілька питань.
1. Яким чином контролювали розтрати коштів у НБУ?
2. Де була придбана валюта (тоді розказували що у самого НБУ на той час було менш 12 лярдів у золото-валютних запасах)
3. Яким чином кошти були виведені за кордон (переказ суми більш 10 тис. долларів на добу потребують дозволу НБУ).
До речі у вас ПОВНА КАША у голові.
1. Як власник банку може сам у себе красти 10 років кошти?
2. Як що виводили "непомітними сумами" по 10 тис, то це потребувало 550 тис транкзацій (не більш однієї за день). Як що це робити через один рахунок то це 1,5 тис років.
3. НІХТО НІЧОГО Коломойскому за Приватбанк не віддав, навіть такий закон прийняли, а сам Приватбанк у Лондонському суді судиться за повернення грошей.
4. Укрнафта вперше за десяток років у 2020 році виплатило державі диведенти.
Вам що про таке на
ПрямомуКривову і п'ятому каналах не розповідають?