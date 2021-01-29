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Богуцька Ліза (64) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції

Депутатка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька підтримує виключення зі складу фракції депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.

Свою позицію вона озвучила в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Опитування в новому спецчаті фракції не дало абсолютного результату за виключення Дубінського. Макс Бужанський вимагає поіменного відкритого. Я пропоную таємне, оскільки дружбу і політику змішувати не можна", - написала вона.

Богуцька заявила, що "підтримує президента" і "голосує проти олігархів".

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"Закликаю своїх колег зробити так само (проголосувати ЗА виключення з фракції Олександра Дубінського). Не бійтеся проявляти свою позицію. Підставте плече президенту!" - підкреслила депутатка.

Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції 01
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Топ коментарі
+19
Лізька, коли путч буде? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 7192
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29.01.2021 17:37
+16
ее до сих пор пучит))
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29.01.2021 17:38
+15
Дубинский - агент Москвы. Присоединился к резиденту от ФСБ Деркачу и начал проталкивать тему про "внешнее управление".
Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
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29.01.2021 17:41
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Лізька, коли путч буде? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 7192
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29.01.2021 17:37 Відповісти
ее до сих пор пучит))
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29.01.2021 17:38 Відповісти
Судячи по її заклику - в понеділок, 1-го лютого. Правда, понеділок день важкий.
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29.01.2021 19:01 Відповісти
Лиза-Лиза-Лизавета...
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29.01.2021 17:41 Відповісти
Дубинский - агент Москвы. Присоединился к резиденту от ФСБ Деркачу и начал проталкивать тему про "внешнее управление".
Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
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29.01.2021 17:41 Відповісти
А шо это за звание "агент москвы", и кто его назначает? А если серьезно, то пока наш украинский суд не вынесет конкретного постановления, никого нельзя считать виновным.
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29.01.2021 17:50 Відповісти
11,80
До побачення.
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29.01.2021 19:33 Відповісти
т.к. Байден про Шокина ультиматум ставил, уверен что слово "вежливо" не уместно)))
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29.01.2021 18:39 Відповісти
Тому що Шокін відкрив справу проти сина віце-президента США, щоб розхитати американську еліту. Дуже велика ймовірність, що він це робив за вказівкою з Москви.
Чому це була справа, що була шита білими нитками?
Тому що після перемоги Трампа в 2016 році декілька органів безпеки США (ФБР, АНБ тощо) перевіряли діяльність сина голови демпартії під мікроскопом - але зовсім нічого не знайши. Жодних корупційних мотивів.
Саме так нічого не знайшов Рябошапка на доручення Трампа через Зеленського.
Тому я роблю висновок, що ці всі скандали були розроблені в кремлі.
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29.01.2021 19:39 Відповісти
ЯКЩО АГЕНТ ФСБ, ЧОМУ НЕАРЕШТОВАНИЙ І НЕ В СІЗО, І ЯКЩО ЙОГО ПОКРИВАЮТЬ , ЛОГІКА ЗНАЧИТЬ ТЕЖ ФСБЕШНИКИ, ТРЕШ ЯКИЙСЬ.
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29.01.2021 21:35 Відповісти
Там все ЗЕмакаки с каломоем ,дерькачем ,Дубинским и дурачьком наполеончиком работают на рашистов
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29.01.2021 17:47 Відповісти
Не забудьте ещё исключить агента лубянки гетьмановича.
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29.01.2021 17:48 Відповісти
муж венедиктовой обманул государство и присвоил себе миллион гривен, а у зебилов тишина по этому поводу. Зато оттраханого американцами в тупой собачий рот дубинского они собираются увольнять, а как же бенедиктова? а как насчёт зашкваренного татарова?
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29.01.2021 17:48 Відповісти
Какое исключение Дубинского из какой-то фракции Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 4274 ? Его надо лишить депутатского мандата и возбудить уголовное дело по ст. 111 УК Украины "Измена родине". Но прокурорша Бенядиктова с этими .... из одного стада
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29.01.2021 17:48 Відповісти
Сейчас быть в ВР, но не быть во фракции СН очень даже гламурно. Все девушки любящие скорость, будут любить Дубинского.
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29.01.2021 18:06 Відповісти
Встать, смирно!? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 2896
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29.01.2021 17:49 Відповісти
Пуллус!
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29.01.2021 17:51 Відповісти
Фрики фриков исключают. По хайпу.
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29.01.2021 17:55 Відповісти
Осла уже даже в типа собственной партии никто в грош не ставит...
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29.01.2021 17:55 Відповісти
Эта "партия" появилась за месяц до выборов, нах. он им вообще нужен. Хватануть бабла от Бени или Ахметова и обратно в Велюр или свадебные фотографы.
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29.01.2021 18:27 Відповісти
дуб.инский не переживай, это ты всех исключишь зЕбилов, из своей зЕбильной фракции, даже язЕлоха!!! =))))
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29.01.2021 17:56 Відповісти
Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 6271 Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 5776
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29.01.2021 17:56 Відповісти
Вот шо бы вы , убоганькие , и без Бениних плюсов делали . Без фильма-пародии про Голобородьки , шо круглые сутки крутили на плюсах ?!

Короче , смешной радикулит выходить . Я вот не "служках урода" , но всё-таки играть в подковерный преферанс как-то не камильфо , а даже очень мовитонннннно !
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29.01.2021 17:57 Відповісти
Какая разница -- в какой ипостаси останется в Раде Дубинский? -- полюбэ слуга на поводке у поводыря...
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29.01.2021 18:00 Відповісти
Предатели с помощью Дубинского заметают свои следы. Если Дубинского просто лишить мандата, то и всех последующих мы будем только лишать мандата, при этом оставляя их на прежней работе. Это даже не люстрация в мусорном ящике, незабываемые моменты которой можно восстановить с помощью видео или фотографии.
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29.01.2021 18:01 Відповісти
Перед тем как попасть в санкционные списки США, он каким то странным образом попал в списки "Слуг народа". Сколько вас еще там таких?
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29.01.2021 18:22 Відповісти
Саша! Ну признайся нам
ти ж хотів як краще а вийшло як завжди ... А уві сні ти бачиш як піндосів послали
подалі...
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29.01.2021 18:28 Відповісти
ЛИЗА, а ты не боишься, что БЕНЯ тебя ПО КРУГУ пустит???
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29.01.2021 18:33 Відповісти
Не пустить, не знайдеться бажаючих....))...
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29.01.2021 18:39 Відповісти
по квадрату)))
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29.01.2021 18:40 Відповісти
Не страшно, там відро.
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29.01.2021 19:03 Відповісти
відсікають щупальця
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29.01.2021 18:52 Відповісти
Це громадянська війна у невеликій обрізаній нацменшині.
Вони скубуться, а в українців чуби трясуться.
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29.01.2021 19:21 Відповісти
За что ввели Штаты санкции?
За то что совершил преступление по отношению к Штатам
Еще и работает на мацкалей-а это уже измена и касается Украины
Так почему стоит вопрос об исключении из какой-то фракции а не об снятии неприкосновенности

и возбудении уголовных дел(штук пять хотябы)
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29.01.2021 19:43 Відповісти
Сдать его в лепрозорий...
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29.01.2021 20:02 Відповісти
Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції - Цензор.НЕТ 645
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29.01.2021 20:15 Відповісти
Исключить єтого ..уя из фракции, сбрить вонючую бороду и отправить к Бузине.
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29.01.2021 21:11 Відповісти
Слуги народа США, исполнят требование хозяина? Они их кормиль, они их одеваль, и выгуливать их буду!
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29.01.2021 23:02 Відповісти
 
 