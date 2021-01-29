Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції

Депутатка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька підтримує виключення зі складу фракції депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.

Свою позицію вона озвучила в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Опитування в новому спецчаті фракції не дало абсолютного результату за виключення Дубінського. Макс Бужанський вимагає поіменного відкритого. Я пропоную таємне, оскільки дружбу і політику змішувати не можна", - написала вона.

Богуцька заявила, що "підтримує президента" і "голосує проти олігархів".

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"Закликаю своїх колег зробити так само (проголосувати ЗА виключення з фракції Олександра Дубінського). Не бійтеся проявляти свою позицію. Підставте плече президенту!" - підкреслила депутатка.