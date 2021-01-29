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Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутатка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька підтримує виключення зі складу фракції депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.
Свою позицію вона озвучила в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Опитування в новому спецчаті фракції не дало абсолютного результату за виключення Дубінського. Макс Бужанський вимагає поіменного відкритого. Я пропоную таємне, оскільки дружбу і політику змішувати не можна", - написала вона.
Богуцька заявила, що "підтримує президента" і "голосує проти олігархів".
"Закликаю своїх колег зробити так само (проголосувати ЗА виключення з фракції Олександра Дубінського). Не бійтеся проявляти свою позицію. Підставте плече президенту!" - підкреслила депутатка.
Топ коментарі
+19 саша паламарчук
показати весь коментар29.01.2021 17:37
+16 BreakerR0ry 9f7fbb8e
показати весь коментар29.01.2021 17:38
+15 Харьков Сумской
показати весь коментар29.01.2021 17:41
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Будь ласка, зачекайте...
Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
До побачення.
Чому це була справа, що була шита білими нитками?
Тому що після перемоги Трампа в 2016 році декілька органів безпеки США (ФБР, АНБ тощо) перевіряли діяльність сина голови демпартії під мікроскопом - але зовсім нічого не знайши. Жодних корупційних мотивів.
Саме так нічого не знайшов Рябошапка на доручення Трампа через Зеленського.
Тому я роблю висновок, що ці всі скандали були розроблені в кремлі.
Короче , смешной радикулит выходить . Я вот не "служках урода" , но всё-таки играть в подковерный преферанс как-то не камильфо , а даже очень мовитонннннно !
ти ж хотів як краще а вийшло як завжди ... А уві сні ти бачиш як піндосів послали
подалі...
Вони скубуться, а в українців чуби трясуться.
За то что совершил преступление по отношению к Штатам
Еще и работает на мацкалей-а это уже измена и касается Украины
Так почему стоит вопрос об исключении из какой-то фракции а не об снятии неприкосновенности
и возбудении уголовных дел(штук пять хотябы)