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Новости Политика Украины
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Богуцкая Лиза (65) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции

Депутат "Слуги народа" Елизавета Богуцкая поддерживает исключение из состава фракции попавшего под санкции США депутата Александра Дубинского.

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опрос в новом спецчате фракции не дал абсолютного результата за исключение Дубинского. Макс Бужанский требует поименного открытого. Я предлагаю тайное, поскольку дружбу и политику мешать нельзя", - написала она.

Богуцкая заявила, что "поддерживает Президента" и "голосует против олигархов".

"Призываю своих коллег поступить так же (проголосовать ЗА исключение из фракции Александра Дубинского). Не бойтесь проявлять свою позицию. Подставьте плечо Президенту!" - подчеркнула депутат.

Также на Цензор.НЕТ: 100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Лізька, коли путч буде? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 7192
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29.01.2021 17:37
+16
ее до сих пор пучит))
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29.01.2021 17:38
+15
Дубинский - агент Москвы. Присоединился к резиденту от ФСБ Деркачу и начал проталкивать тему про "внешнее управление".
Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
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29.01.2021 17:41
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Лізька, коли путч буде? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 7192
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29.01.2021 17:37 Ответить
ее до сих пор пучит))
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29.01.2021 17:38 Ответить
Судячи по її заклику - в понеділок, 1-го лютого. Правда, понеділок день важкий.
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29.01.2021 19:01 Ответить
Лиза-Лиза-Лизавета...
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29.01.2021 17:41 Ответить
Дубинский - агент Москвы. Присоединился к резиденту от ФСБ Деркачу и начал проталкивать тему про "внешнее управление".
Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
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29.01.2021 17:41 Ответить
А шо это за звание "агент москвы", и кто его назначает? А если серьезно, то пока наш украинский суд не вынесет конкретного постановления, никого нельзя считать виновным.
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29.01.2021 17:50 Ответить
11,80
До побачення.
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29.01.2021 19:33 Ответить
т.к. Байден про Шокина ультиматум ставил, уверен что слово "вежливо" не уместно)))
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29.01.2021 18:39 Ответить
Тому що Шокін відкрив справу проти сина віце-президента США, щоб розхитати американську еліту. Дуже велика ймовірність, що він це робив за вказівкою з Москви.
Чому це була справа, що була шита білими нитками?
Тому що після перемоги Трампа в 2016 році декілька органів безпеки США (ФБР, АНБ тощо) перевіряли діяльність сина голови демпартії під мікроскопом - але зовсім нічого не знайши. Жодних корупційних мотивів.
Саме так нічого не знайшов Рябошапка на доручення Трампа через Зеленського.
Тому я роблю висновок, що ці всі скандали були розроблені в кремлі.
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29.01.2021 19:39 Ответить
ЯКЩО АГЕНТ ФСБ, ЧОМУ НЕАРЕШТОВАНИЙ І НЕ В СІЗО, І ЯКЩО ЙОГО ПОКРИВАЮТЬ , ЛОГІКА ЗНАЧИТЬ ТЕЖ ФСБЕШНИКИ, ТРЕШ ЯКИЙСЬ.
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29.01.2021 21:35 Ответить
Там все ЗЕмакаки с каломоем ,дерькачем ,Дубинским и дурачьком наполеончиком работают на рашистов
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29.01.2021 17:47 Ответить
Не забудьте ещё исключить агента лубянки гетьмановича.
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29.01.2021 17:48 Ответить
муж венедиктовой обманул государство и присвоил себе миллион гривен, а у зебилов тишина по этому поводу. Зато оттраханого американцами в тупой собачий рот дубинского они собираются увольнять, а как же бенедиктова? а как насчёт зашкваренного татарова?
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29.01.2021 17:48 Ответить
Какое исключение Дубинского из какой-то фракции Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 4274 ? Его надо лишить депутатского мандата и возбудить уголовное дело по ст. 111 УК Украины "Измена родине". Но прокурорша Бенядиктова с этими .... из одного стада
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29.01.2021 17:48 Ответить
Сейчас быть в ВР, но не быть во фракции СН очень даже гламурно. Все девушки любящие скорость, будут любить Дубинского.
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29.01.2021 18:06 Ответить
Встать, смирно!? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 2896
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29.01.2021 17:49 Ответить
Пуллус!
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29.01.2021 17:51 Ответить
Фрики фриков исключают. По хайпу.
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29.01.2021 17:55 Ответить
Осла уже даже в типа собственной партии никто в грош не ставит...
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29.01.2021 17:55 Ответить
Эта "партия" появилась за месяц до выборов, нах. он им вообще нужен. Хватануть бабла от Бени или Ахметова и обратно в Велюр или свадебные фотографы.
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29.01.2021 18:27 Ответить
дуб.инский не переживай, это ты всех исключишь зЕбилов, из своей зЕбильной фракции, даже язЕлоха!!! =))))
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29.01.2021 17:56 Ответить
Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 6271 Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 5776
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29.01.2021 17:56 Ответить
Вот шо бы вы , убоганькие , и без Бениних плюсов делали . Без фильма-пародии про Голобородьки , шо круглые сутки крутили на плюсах ?!

Короче , смешной радикулит выходить . Я вот не "служках урода" , но всё-таки играть в подковерный преферанс как-то не камильфо , а даже очень мовитонннннно !
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29.01.2021 17:57 Ответить
Какая разница -- в какой ипостаси останется в Раде Дубинский? -- полюбэ слуга на поводке у поводыря...
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29.01.2021 18:00 Ответить
Предатели с помощью Дубинского заметают свои следы. Если Дубинского просто лишить мандата, то и всех последующих мы будем только лишать мандата, при этом оставляя их на прежней работе. Это даже не люстрация в мусорном ящике, незабываемые моменты которой можно восстановить с помощью видео или фотографии.
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29.01.2021 18:01 Ответить
Перед тем как попасть в санкционные списки США, он каким то странным образом попал в списки "Слуг народа". Сколько вас еще там таких?
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29.01.2021 18:22 Ответить
Саша! Ну признайся нам
ти ж хотів як краще а вийшло як завжди ... А уві сні ти бачиш як піндосів послали
подалі...
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29.01.2021 18:28 Ответить
ЛИЗА, а ты не боишься, что БЕНЯ тебя ПО КРУГУ пустит???
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29.01.2021 18:33 Ответить
Не пустить, не знайдеться бажаючих....))...
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29.01.2021 18:39 Ответить
по квадрату)))
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29.01.2021 18:40 Ответить
Не страшно, там відро.
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29.01.2021 19:03 Ответить
відсікають щупальця
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29.01.2021 18:52 Ответить
Це громадянська війна у невеликій обрізаній нацменшині.
Вони скубуться, а в українців чуби трясуться.
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29.01.2021 19:21 Ответить
За что ввели Штаты санкции?
За то что совершил преступление по отношению к Штатам
Еще и работает на мацкалей-а это уже измена и касается Украины
Так почему стоит вопрос об исключении из какой-то фракции а не об снятии неприкосновенности

и возбудении уголовных дел(штук пять хотябы)
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29.01.2021 19:43 Ответить
Сдать его в лепрозорий...
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29.01.2021 20:02 Ответить
Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції - Цензор.НЕТ 645
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29.01.2021 20:15 Ответить
Исключить єтого ..уя из фракции, сбрить вонючую бороду и отправить к Бузине.
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29.01.2021 21:11 Ответить
Слуги народа США, исполнят требование хозяина? Они их кормиль, они их одеваль, и выгуливать их буду!
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29.01.2021 23:02 Ответить
 
 