Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции

Депутат "Слуги народа" Елизавета Богуцкая поддерживает исключение из состава фракции попавшего под санкции США депутата Александра Дубинского.

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опрос в новом спецчате фракции не дал абсолютного результата за исключение Дубинского. Макс Бужанский требует поименного открытого. Я предлагаю тайное, поскольку дружбу и политику мешать нельзя", - написала она.

Богуцкая заявила, что "поддерживает Президента" и "голосует против олигархов".

"Призываю своих коллег поступить так же (проголосовать ЗА исключение из фракции Александра Дубинского). Не бойтесь проявлять свою позицию. Подставьте плечо Президенту!" - подчеркнула депутат.

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