Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутат "Слуги народа" Елизавета Богуцкая поддерживает исключение из состава фракции попавшего под санкции США депутата Александра Дубинского.
Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Опрос в новом спецчате фракции не дал абсолютного результата за исключение Дубинского. Макс Бужанский требует поименного открытого. Я предлагаю тайное, поскольку дружбу и политику мешать нельзя", - написала она.
Богуцкая заявила, что "поддерживает Президента" и "голосует против олигархов".
"Призываю своих коллег поступить так же (проголосовать ЗА исключение из фракции Александра Дубинского). Не бойтесь проявлять свою позицию. Подставьте плечо Президенту!" - подчеркнула депутат.
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Пожалуйста, подождите...
Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
До побачення.
Чому це була справа, що була шита білими нитками?
Тому що після перемоги Трампа в 2016 році декілька органів безпеки США (ФБР, АНБ тощо) перевіряли діяльність сина голови демпартії під мікроскопом - але зовсім нічого не знайши. Жодних корупційних мотивів.
Саме так нічого не знайшов Рябошапка на доручення Трампа через Зеленського.
Тому я роблю висновок, що ці всі скандали були розроблені в кремлі.
Короче , смешной радикулит выходить . Я вот не "служках урода" , но всё-таки играть в подковерный преферанс как-то не камильфо , а даже очень мовитонннннно !
ти ж хотів як краще а вийшло як завжди ... А уві сні ти бачиш як піндосів послали
подалі...
Вони скубуться, а в українців чуби трясуться.
За то что совершил преступление по отношению к Штатам
Еще и работает на мацкалей-а это уже измена и касается Украины
Так почему стоит вопрос об исключении из какой-то фракции а не об снятии неприкосновенности
и возбудении уголовных дел(штук пять хотябы)