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П'ятьох громадян України затримано на підпільній фабриці сигарет у Польщі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

П'ятьох громадян України затримано на підпільній фабриці сигарет у Польщі

П'ятьох громадян України затримано на підпільній фабриці сигарет біля Вроцлава у Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У незаконному виробничому цеху затримали 8 осіб, з яких 5 – громадяни України. Вилучено повну виробничу лінію, 400 тис. готових цигарок і 1,4 тонни тютюну на суму приблизно 2 млн злотих. За словами слідчих, тільки у листопаді минулого року злочинна група могла виготовити приблизно 8 млн цигарок.

Фабрика розташовувалася на двох поверхах, але до виробничого цеху можна було дістатися лише прихованим ліфтом. В іншому повіті правоохоронці виявили склад із незаконними цигарками, тютюном та іншими компонентами для виготовлення цигарок. 

Пятьох громадян України затримано на підпільній фабриці сигарет у Польщі 01

Всіх затриманих взяли під тимчасовий арешт.

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Ібо нєкуй!
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29.01.2021 17:47 Відповісти
І ТУТ ЄВРОПЄДІКИ ДО КУРИЛЬЩИКІВ ДІСТАЛИСЯ. Спасу ніде від них немає.
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29.01.2021 21:59 Відповісти
...остальные 50 сбежали...
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29.01.2021 18:36 Відповісти
це ті ща на подвйр'ї коробки в на паллет складали
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29.01.2021 19:37 Відповісти
ну теперь накурятся на нарах
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29.01.2021 19:50 Відповісти
 
 