УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14120 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 929 55
Гончарук (820) політика (3326)

Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону

Колишній глава уряду Олексій Гончарук анонсував повернення в політику, "щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти".

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз я готуюся до нового політичного сезону, тому що принципово важливо, щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти. Наша команда свого часу доклала чимало зусиль для змін, щоб створити рівні можливості для кожного українця жити в справжній європейській державі. Так що владі необхідно сформувати умови для розвитку економічної моделі для простих людей, які заслуговують кращого життя в нашій країні", - написав Гончарук.

Крім цього, він зазначив цінність демократії і підкреслив, що "тільки в демократичній країні проста людина з маленького міста без всякої "протекції" могла стати прем'єр-міністром, створивши перший некорумпований і незалежний від олігархів уряд в історії нашої держави".

Читайте також: "Зеленський - все, треба шукати щось інше", - експрем'єр Гончарук. ВIДЕО

На думку Гончарука, корупція залишається для України серйозною проблемою, адже олігархи зберігають сильний вплив на політику.

"Однак щороку вони стають слабшими, залишаючи можливості для суттєвих змін нового покоління українських політиків", - додав експрем'єр.

Експремєр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Самокат на батарейках дюраселл и обещание 80% роста ВВП.
показати весь коментар
29.01.2021 19:02
+13
Це той що дуб в економіці? Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону - Цензор.НЕТ 8048 Чим більше дубів, тим міцніша оборона.
показати весь коментар
29.01.2021 18:58
+9
Вам там на Заході видається, що скоро Вовці хана ? Ну то з Богом, мабуть щось знаєте.
показати весь коментар
29.01.2021 19:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це той що дуб в економіці? Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону - Цензор.НЕТ 8048 Чим більше дубів, тим міцніша оборона.
показати весь коментар
29.01.2021 18:58 Відповісти
Если министр образования Новосад (коллежанка Гончарука)-- это не коррупция, то что тогда коррупция?
показати весь коментар
29.01.2021 19:03 Відповісти
Новосад - це ще дурниці, в порівнянні з ригом шкарлєтом..... але найкращим міністром була Ліля Гриневич
показати весь коментар
29.01.2021 19:17 Відповісти
Лиля сама призналась, что ее докторская плагиат. Ну не было времени ее писать.
показати весь коментар
29.01.2021 19:39 Відповісти
у кандидатській дисертації Л. Гриневич ніякої крамоли не знайшли. А от у двох наукових статтях - так. Їх аналіз був опублікований "Дисергейтом" на сайті групи. І цим скористалися опоненти Лілії Гриневич.
показати весь коментар
29.01.2021 19:53 Відповісти
Вам там на Заході видається, що скоро Вовці хана ? Ну то з Богом, мабуть щось знаєте.
показати весь коментар
29.01.2021 19:00 Відповісти
гірше вже не буде!
показати весь коментар
29.01.2021 19:01 Відповісти
вазелином закупился, что ли?
показати весь коментар
29.01.2021 19:00 Відповісти
солидолом
показати весь коментар
29.01.2021 19:03 Відповісти
"Ура!!! Україна врятована!!! Гончарук повертається, знову зростання на 40%!!!"
показати весь коментар
29.01.2021 19:02 Відповісти
Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 2668
показати весь коментар
29.01.2021 19:46 Відповісти
Самокат на батарейках дюраселл и обещание 80% роста ВВП.
показати весь коментар
29.01.2021 19:02 Відповісти
Самокат смазал?
показати весь коментар
29.01.2021 19:03 Відповісти
колёса подкачал и купил рамочку для диплома не гос образца.
показати весь коментар
30.01.2021 08:36 Відповісти
Наверное в "презЭдэнты" намылился - "вдохновил" сыкливый "пианист".
показати весь коментар
29.01.2021 19:04 Відповісти
Хуже не будет 😀😀😀
показати весь коментар
29.01.2021 19:06 Відповісти
будет
показати весь коментар
29.01.2021 19:52 Відповісти
Змащує самоката?
показати весь коментар
29.01.2021 19:07 Відповісти
Крепко же вовочку вчера...
показати весь коментар
29.01.2021 19:09 Відповісти
Потужний реформатор повертається ! (Може,біля Саака десь прилаштується ?)
Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону - Цензор.НЕТ 7569
показати весь коментар
29.01.2021 19:13 Відповісти
Таке враження , що ще годину тому цей чувак був в kомі...
показати весь коментар
29.01.2021 19:17 Відповісти
Так він і зараз у комі
показати весь коментар
29.01.2021 19:30 Відповісти
возможности для каждого украинца жить в настоящий европейском государстве

Пока для каждого европейца не возникнут возможности жить в настоящем украинском государстве -- весь пыл напрасен...*)
показати весь коментар
29.01.2021 19:18 Відповісти
возможности всегда есть. самое быстрое это съехать в европейское государство
показати весь коментар
29.01.2021 19:53 Відповісти
Страшно... Страшно за нашу державу...
показати весь коментар
29.01.2021 19:20 Відповісти
А можно начать этот сезон где нибудь в Африке? Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 8719
показати весь коментар
29.01.2021 19:20 Відповісти
соросята готовятся в бой
показати весь коментар
29.01.2021 19:23 Відповісти
в этом противостоянии вся надежда только на Беню с Дубинским и Бужанским
показати весь коментар
29.01.2021 19:51 Відповісти
Он имел ввиду возможность молодым грабить страну?
показати весь коментар
29.01.2021 19:23 Відповісти
команда проиграла матч, а тренер сказал - Следующий раз сыграем ещё лучше
показати весь коментар
29.01.2021 19:24 Відповісти
"Не вернулись коррумпированные политики" Только озвучивание подобного бреда снимает все вопросы по Гочаруку. Чувак Голый Боротько-2, только в профиль. Зеленые артисты отдали Украину в пользование Коломойскому( интересы представляет президент Украины), Ахметову( представляет интересы премьер-министр Украины) и прочим "несчастным" олигархам. Гончарук включает дурака и пытается на образе вьехать по новому во власть.
показати весь коментар
29.01.2021 19:32 Відповісти
значит он тоже кого то представляет
показати весь коментар
29.01.2021 19:54 Відповісти
Гончарук "учился" в Соломоновом университете. А это отъявленная шарашкина контора по торговле дипломами. Он тупой. Для начала пусть преодолеет собственную тупость и заработает диплом престижного университета. Денежек у него натырено из бюджета более чем достаточно на оплату обучения. Тем дипломом что у него есть только зад подтереть и с таким "образованием" не то что в политику ... на Петровке в падлу дисками торговать. ... Слишком дорого народу обходятся дураки в политике и Гончарук персонально. Все еще на свободе! и пусть радуется, тихо жрет натыренное под одеялом и не "отсвечивает". Неровен час начнем вспоминать и мало придурку не покажется...
показати весь коментар
29.01.2021 19:35 Відповісти
Да нет уж.... прощай так прощай!
показати весь коментар
29.01.2021 19:41 Відповісти
Льоха мчить на самокаті! Зачиняйте двері в хату! Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 6480 Дякуємо, Олексію, але ми ще поки з нєлоха та дєрмака охрєнєвати загрєбались. В очєрєдь, сукіни дєті! Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 3933
показати весь коментар
29.01.2021 19:43 Відповісти
Прочитал то что это тело написало на мордокниге..... ЧТО БЛ...ТЬ ОНИ ВСЕ КУРЯТ??! В каком мире они все живут???! Это полная оторванность от реальности или они реально думают что народ тупой и ему можно ездить по ушам и лить постоянно такую дичь?!!!
показати весь коментар
29.01.2021 19:45 Відповісти
а типа народ не тупой и нельзя ездить ?
показати весь коментар
29.01.2021 19:52 Відповісти
Я очень не хочу верить своим опасениям, но, если это заходит более 30% то отсюда нужно валить...
показати весь коментар
29.01.2021 19:55 Відповісти
мне валить поздно, а детей надо віталкивать любім способом
показати весь коментар
29.01.2021 21:16 Відповісти
Шестерка богдашки и болван в экономике готовится к новому политическому взлёту - смешно.
показати весь коментар
29.01.2021 19:48 Відповісти
Давайте вже. Лібі дрізі. А то бімба всім прійде.
показати весь коментар
29.01.2021 19:54 Відповісти
Меняем лисапед на самокат Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 1171?
Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 1939
показати весь коментар
29.01.2021 19:56 Відповісти
Дебіл на самокаті.
показати весь коментар
29.01.2021 20:03 Відповісти
Короче, начал прогревать самокат.... Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 3503
показати весь коментар
29.01.2021 20:45 Відповісти
Благими намерениями устлана дорога в ад, тов Гончарук.
показати весь коментар
29.01.2021 20:56 Відповісти
ще не всі "маски" з України вивіз ?
показати весь коментар
29.01.2021 21:03 Відповісти
не успели украинцы насладиться покращенням от велосипедиста-нелоха как уже во власть на самокате молодой и прыткий рвется.Видно наворованные деньги про..рал и кууушать сильно хочется
показати весь коментар
29.01.2021 21:14 Відповісти
Если бы человек был самостоятельным уже бв давно по специальности работал. А так думает где бы что-нибудь украсть. Больше всего получится или в ОП или в ВР или КМ. А он даже не еврей.
показати весь коментар
29.01.2021 21:34 Відповісти
Премєр-міністр, на протязі року після відставки, продовжує отримувати зарплату в повному обсязі. Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 3568 "Закон" такий! Нафіга йому йти працювати?!
показати весь коментар
30.01.2021 09:37 Відповісти
Былина
Сказание о Гончаруке-Цапе Козлобородом
с самокатом из жопы нелепо торчащим
Вот оно чё! Вона как долбит горе лютое, горе беспощадное Гончарука-Цапа Козлобородого в самую жопу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся, с самокатом из жопы нелепо торчащим - отхватила родимая пендель булкодробительный, вытряхнули жопушку-то из кресела премьерского на улицу слякотную, в ненастье знобкое, на 7 ветров промозглых да на дожди колючие.
Возопил истошно Гончарук-Цап Козлобородый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие.
Только и осталось Гончаруку-Цапу Козлобородому, что встретить в подворотне мрачной верного приспешника бывшего Дебила-Миклована тоже отставленного, да заключить друг друга в объятия скорбные, заголосить плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
показати весь коментар
29.01.2021 21:53 Відповісти
тю, бл, краще б не читав на ніч
показати весь коментар
29.01.2021 22:11 Відповісти
выдыхай, чумба
показати весь коментар
29.01.2021 22:15 Відповісти
Смазывает самокат? Он же сам признавался что тупой в экономике... Куда он на этот раз полезет?
показати весь коментар
29.01.2021 23:04 Відповісти
Ще трохи і не буде кого послати,всі будуть політики )))
показати весь коментар
30.01.2021 06:48 Відповісти
самокат придурок ремонтує.
показати весь коментар
30.01.2021 11:11 Відповісти
 
 