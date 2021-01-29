Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній глава уряду Олексій Гончарук анонсував повернення в політику, "щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти".
Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз я готуюся до нового політичного сезону, тому що принципово важливо, щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти. Наша команда свого часу доклала чимало зусиль для змін, щоб створити рівні можливості для кожного українця жити в справжній європейській державі. Так що владі необхідно сформувати умови для розвитку економічної моделі для простих людей, які заслуговують кращого життя в нашій країні", - написав Гончарук.
Крім цього, він зазначив цінність демократії і підкреслив, що "тільки в демократичній країні проста людина з маленького міста без всякої "протекції" могла стати прем'єр-міністром, створивши перший некорумпований і незалежний від олігархів уряд в історії нашої держави".
На думку Гончарука, корупція залишається для України серйозною проблемою, адже олігархи зберігають сильний вплив на політику.
"Однак щороку вони стають слабшими, залишаючи можливості для суттєвих змін нового покоління українських політиків", - додав експрем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Пока для каждого европейца не возникнут возможности жить в настоящем украинском государстве -- весь пыл напрасен...*)
Сказание о Гончаруке-Цапе Козлобородом
с самокатом из жопы нелепо торчащим
Вот оно чё! Вона как долбит горе лютое, горе беспощадное Гончарука-Цапа Козлобородого в самую жопу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся, с самокатом из жопы нелепо торчащим - отхватила родимая пендель булкодробительный, вытряхнули жопушку-то из кресела премьерского на улицу слякотную, в ненастье знобкое, на 7 ветров промозглых да на дожди колючие.
Возопил истошно Гончарук-Цап Козлобородый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие.
Только и осталось Гончаруку-Цапу Козлобородому, что встретить в подворотне мрачной верного приспешника бывшего Дебила-Миклована тоже отставленного, да заключить друг друга в объятия скорбные, заголосить плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.