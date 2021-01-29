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Новости Политика Украины
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Гончарук_Алексей (842) политика (5910)

Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону

Бывший глава правительства Алексей Гончарук анонсировал возвращение в политику, "чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты".

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно, чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты. Наша команда в свое время приложила немало усилий для изменений, чтобы создать равные возможности для каждого украинца жить в настоящий европейском государстве. Так что власти необходимо сформировать условия для развития экономической модели для простых людей, которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране", - написал Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - Гончарук о санкциях США

Кроме этого, он отметил ценность демократии и подчеркнул, что "только в демократической стране простой человек из маленького города без всякой "протекции" мог стать премьер-министром, создав первое некоррумпированное и независимое от олигархов правительство в истории нашего государства".

По мнению Гончарука, коррупция остается для Украины серьезной проблемой, ведь олигархи сохраняют сильное влияние на политику.

"Однако каждый год они становятся слабее, оставляя возможности для существенных изменений нового поколения украинских политиков", - добавил экс-премьер.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой

Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Самокат на батарейках дюраселл и обещание 80% роста ВВП.
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29.01.2021 19:02
+13
Це той що дуб в економіці? Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону - Цензор.НЕТ 8048 Чим більше дубів, тим міцніша оборона.
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29.01.2021 18:58
+9
Вам там на Заході видається, що скоро Вовці хана ? Ну то з Богом, мабуть щось знаєте.
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29.01.2021 19:00
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Це той що дуб в економіці? Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону - Цензор.НЕТ 8048 Чим більше дубів, тим міцніша оборона.
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29.01.2021 18:58 Ответить
Если министр образования Новосад (коллежанка Гончарука)-- это не коррупция, то что тогда коррупция?
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29.01.2021 19:03 Ответить
Новосад - це ще дурниці, в порівнянні з ригом шкарлєтом..... але найкращим міністром була Ліля Гриневич
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29.01.2021 19:17 Ответить
Лиля сама призналась, что ее докторская плагиат. Ну не было времени ее писать.
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29.01.2021 19:39 Ответить
у кандидатській дисертації Л. Гриневич ніякої крамоли не знайшли. А от у двох наукових статтях - так. Їх аналіз був опублікований "Дисергейтом" на сайті групи. І цим скористалися опоненти Лілії Гриневич.
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29.01.2021 19:53 Ответить
Вам там на Заході видається, що скоро Вовці хана ? Ну то з Богом, мабуть щось знаєте.
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29.01.2021 19:00 Ответить
гірше вже не буде!
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29.01.2021 19:01 Ответить
вазелином закупился, что ли?
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29.01.2021 19:00 Ответить
солидолом
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29.01.2021 19:03 Ответить
"Ура!!! Україна врятована!!! Гончарук повертається, знову зростання на 40%!!!"
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29.01.2021 19:02 Ответить
Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 2668
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29.01.2021 19:46 Ответить
Самокат на батарейках дюраселл и обещание 80% роста ВВП.
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29.01.2021 19:02 Ответить
Самокат смазал?
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29.01.2021 19:03 Ответить
колёса подкачал и купил рамочку для диплома не гос образца.
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30.01.2021 08:36 Ответить
Наверное в "презЭдэнты" намылился - "вдохновил" сыкливый "пианист".
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29.01.2021 19:04 Ответить
Хуже не будет 😀😀😀
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29.01.2021 19:06 Ответить
будет
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29.01.2021 19:52 Ответить
Змащує самоката?
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29.01.2021 19:07 Ответить
Крепко же вовочку вчера...
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29.01.2021 19:09 Ответить
Потужний реформатор повертається ! (Може,біля Саака десь прилаштується ?)
Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону - Цензор.НЕТ 7569
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29.01.2021 19:13 Ответить
Таке враження , що ще годину тому цей чувак був в kомі...
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29.01.2021 19:17 Ответить
Так він і зараз у комі
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29.01.2021 19:30 Ответить
возможности для каждого украинца жить в настоящий европейском государстве

Пока для каждого европейца не возникнут возможности жить в настоящем украинском государстве -- весь пыл напрасен...*)
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29.01.2021 19:18 Ответить
возможности всегда есть. самое быстрое это съехать в европейское государство
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29.01.2021 19:53 Ответить
Страшно... Страшно за нашу державу...
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29.01.2021 19:20 Ответить
А можно начать этот сезон где нибудь в Африке? Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 8719
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29.01.2021 19:20 Ответить
соросята готовятся в бой
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29.01.2021 19:23 Ответить
в этом противостоянии вся надежда только на Беню с Дубинским и Бужанским
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29.01.2021 19:51 Ответить
Он имел ввиду возможность молодым грабить страну?
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29.01.2021 19:23 Ответить
команда проиграла матч, а тренер сказал - Следующий раз сыграем ещё лучше
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29.01.2021 19:24 Ответить
"Не вернулись коррумпированные политики" Только озвучивание подобного бреда снимает все вопросы по Гочаруку. Чувак Голый Боротько-2, только в профиль. Зеленые артисты отдали Украину в пользование Коломойскому( интересы представляет президент Украины), Ахметову( представляет интересы премьер-министр Украины) и прочим "несчастным" олигархам. Гончарук включает дурака и пытается на образе вьехать по новому во власть.
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29.01.2021 19:32 Ответить
значит он тоже кого то представляет
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29.01.2021 19:54 Ответить
Гончарук "учился" в Соломоновом университете. А это отъявленная шарашкина контора по торговле дипломами. Он тупой. Для начала пусть преодолеет собственную тупость и заработает диплом престижного университета. Денежек у него натырено из бюджета более чем достаточно на оплату обучения. Тем дипломом что у него есть только зад подтереть и с таким "образованием" не то что в политику ... на Петровке в падлу дисками торговать. ... Слишком дорого народу обходятся дураки в политике и Гончарук персонально. Все еще на свободе! и пусть радуется, тихо жрет натыренное под одеялом и не "отсвечивает". Неровен час начнем вспоминать и мало придурку не покажется...
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29.01.2021 19:35 Ответить
Да нет уж.... прощай так прощай!
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29.01.2021 19:41 Ответить
Льоха мчить на самокаті! Зачиняйте двері в хату! Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 6480 Дякуємо, Олексію, але ми ще поки з нєлоха та дєрмака охрєнєвати загрєбались. В очєрєдь, сукіни дєті! Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 3933
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29.01.2021 19:43 Ответить
Прочитал то что это тело написало на мордокниге..... ЧТО БЛ...ТЬ ОНИ ВСЕ КУРЯТ??! В каком мире они все живут???! Это полная оторванность от реальности или они реально думают что народ тупой и ему можно ездить по ушам и лить постоянно такую дичь?!!!
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29.01.2021 19:45 Ответить
а типа народ не тупой и нельзя ездить ?
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29.01.2021 19:52 Ответить
Я очень не хочу верить своим опасениям, но, если это заходит более 30% то отсюда нужно валить...
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29.01.2021 19:55 Ответить
мне валить поздно, а детей надо віталкивать любім способом
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29.01.2021 21:16 Ответить
Шестерка богдашки и болван в экономике готовится к новому политическому взлёту - смешно.
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29.01.2021 19:48 Ответить
Давайте вже. Лібі дрізі. А то бімба всім прійде.
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29.01.2021 19:54 Ответить
Меняем лисапед на самокат Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 1171?
Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 1939
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29.01.2021 19:56 Ответить
Дебіл на самокаті.
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29.01.2021 20:03 Ответить
Короче, начал прогревать самокат.... Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 3503
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29.01.2021 20:45 Ответить
Благими намерениями устлана дорога в ад, тов Гончарук.
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29.01.2021 20:56 Ответить
ще не всі "маски" з України вивіз ?
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29.01.2021 21:03 Ответить
не успели украинцы насладиться покращенням от велосипедиста-нелоха как уже во власть на самокате молодой и прыткий рвется.Видно наворованные деньги про..рал и кууушать сильно хочется
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29.01.2021 21:14 Ответить
Если бы человек был самостоятельным уже бв давно по специальности работал. А так думает где бы что-нибудь украсть. Больше всего получится или в ОП или в ВР или КМ. А он даже не еврей.
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29.01.2021 21:34 Ответить
Премєр-міністр, на протязі року після відставки, продовжує отримувати зарплату в повному обсязі. Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону - Цензор.НЕТ 3568 "Закон" такий! Нафіга йому йти працювати?!
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30.01.2021 09:37 Ответить
Былина
Сказание о Гончаруке-Цапе Козлобородом
с самокатом из жопы нелепо торчащим
Вот оно чё! Вона как долбит горе лютое, горе беспощадное Гончарука-Цапа Козлобородого в самую жопу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся, с самокатом из жопы нелепо торчащим - отхватила родимая пендель булкодробительный, вытряхнули жопушку-то из кресела премьерского на улицу слякотную, в ненастье знобкое, на 7 ветров промозглых да на дожди колючие.
Возопил истошно Гончарук-Цап Козлобородый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие.
Только и осталось Гончаруку-Цапу Козлобородому, что встретить в подворотне мрачной верного приспешника бывшего Дебила-Миклована тоже отставленного, да заключить друг друга в объятия скорбные, заголосить плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
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29.01.2021 21:53 Ответить
тю, бл, краще б не читав на ніч
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29.01.2021 22:11 Ответить
выдыхай, чумба
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29.01.2021 22:15 Ответить
Смазывает самокат? Он же сам признавался что тупой в экономике... Куда он на этот раз полезет?
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29.01.2021 23:04 Ответить
Ще трохи і не буде кого послати,всі будуть політики )))
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30.01.2021 06:48 Ответить
самокат придурок ремонтує.
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30.01.2021 11:11 Ответить
 
 