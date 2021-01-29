Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону
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Бывший глава правительства Алексей Гончарук анонсировал возвращение в политику, "чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты".
Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас я готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно, чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты. Наша команда в свое время приложила немало усилий для изменений, чтобы создать равные возможности для каждого украинца жить в настоящий европейском государстве. Так что власти необходимо сформировать условия для развития экономической модели для простых людей, которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране", - написал Гончарук.
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Кроме этого, он отметил ценность демократии и подчеркнул, что "только в демократической стране простой человек из маленького города без всякой "протекции" мог стать премьер-министром, создав первое некоррумпированное и независимое от олигархов правительство в истории нашего государства".
По мнению Гончарука, коррупция остается для Украины серьезной проблемой, ведь олигархи сохраняют сильное влияние на политику.
"Однако каждый год они становятся слабее, оставляя возможности для существенных изменений нового поколения украинских политиков", - добавил экс-премьер.
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Пока для каждого европейца не возникнут возможности жить в настоящем украинском государстве -- весь пыл напрасен...*)
Сказание о Гончаруке-Цапе Козлобородом
с самокатом из жопы нелепо торчащим
Вот оно чё! Вона как долбит горе лютое, горе беспощадное Гончарука-Цапа Козлобородого в самую жопу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся, с самокатом из жопы нелепо торчащим - отхватила родимая пендель булкодробительный, вытряхнули жопушку-то из кресела премьерского на улицу слякотную, в ненастье знобкое, на 7 ветров промозглых да на дожди колючие.
Возопил истошно Гончарук-Цап Козлобородый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие.
Только и осталось Гончаруку-Цапу Козлобородому, что встретить в подворотне мрачной верного приспешника бывшего Дебила-Миклована тоже отставленного, да заключить друг друга в объятия скорбные, заголосить плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.