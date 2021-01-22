Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой
Украина при администрации Байдена может рассчитывать как на большее внимание и большую помощь, так и на более жесткие требования со стороны США.
Так считает бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Президент Джо Байден очень хорошо понимает украинский вопрос. Понимает, что война – это не только проблема Украины. Что это последствие выбора в пользу демократических ценностей, который сделала Украина. Люди, которых он назначает в администрацию, тоже, как правило, хорошо осведомлены в украинском вопросе, некоторые из них даже имеют украинские корни. Поэтому новая администрация Белого дома будет уделять Украине больше внимания. Очевидно, политика станет более жесткой. Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь. Это означает, что внимание будут уделять и помощь увеличится, но требования станут более четкими, приоритеты – более понятными", – рассказал Гончарук.
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Он обратил внимание на то, что американские политики понимают, какую угрозу для Украины представляет внутренняя коррупция.
"[Будущий государственный секретарь США] Энтони Блинкен четко артикулировал во время выступления в Сенате, что кроме российской агрессии, в Украине есть еще одна проблема – внутренняя коррупция. Что старые коррумпированные элиты и пророссийские силы поднимают голову. Что сейчас есть беспорядок во властных кабинетах и провластной команде, и это невозможно не замечать. Ситуация беспокоит нашего союзника. Поэтому я ожидаю, что антикоррупционная повестка точно окажется в фокусе внимания новой администрации США", – заявил Гончарук.
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Что касается политики в отношении России, то, по мнению Гончарука, она станет более понятной после того, как будут назначены чиновники в сфере безопасности США.
"Россия проводит очень агрессивную политику против демократии во всем мире. Не только в Украине, но в странах ЕС и в США. Уровень раздора в американском обществе – это в том числе следствие российской агрессивной информационной кампании, которую проводит российская пропаганда. Серьезность этого вызова в новой американской администрации, безусловно, понимают. Новая политика в отношении России будет значительно более жесткой. Но чтобы понять, какие конкретно шаги будут предприниматься, я бы подождал завершения процедуры назначения на должности в сфере безопасности. Потому как многое зависит от того, кто будет назначен, и от публичной риторики, которую эти люди выберут в первые дни своей деятельности. Тогда многое прояснится", – сказал Гончарук.
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Источник: https://censor.net/ru/n3243533
Что-то даже мне стало не по себе. Может не надо.
Ну проблемы действительно надо решать.
https://www.youtube.com/watch?v=nIoCfudtNsQ
мочит рашиков, смешно как бомбят эти.... "люди"
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом"
Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".
А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...
Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
а політична аналітика - то не твоє
Треба розуміти, що
Політика США по відношенню до корумпованої влади слуг Зеленського стане більш жорсткою.
- Иебать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать ...
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17662&force-full=1
🇦🇲💣🇷🇺Премьер-министр Армении продолжает играть и обманывать Кремль и лично Путина - но на этот раз, делая вид, что ничего особенного не происходит. Однако суть подковерных процессов можно отследить, элементарно наблюдая хронологию последних назначений и газетных публикаций: • Пашинян продавливает на должность члена Высшего судебного совета Армении директора фонда Сороса Давида Хачатряна - назначение протолкнула фракция «Мой Шаг», имеющая большинство в Парламенте. Хачатрян - фигура любопытная в свете отношений с Россией: он известен своими яркими русофобскими взглядами и был активным участником киевского Майдана. С подачи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, этнического армянина, Хачатрян проходил обучение в представительстве Сороса на Украине; • издание «Грапарк», курируемая Хачатряном, обрушилась с нападками и обвинениями на посла России. Дело дошло до того, что после публикации наше посольство пригрозило соросовской газете судебными исками. Российские дипломаты в Армении, впрочем, продолжают уверять своё руководство, что держат ситуацию на контроле. Это, конечно, не так. В итоге, как рассказывают источники в окружении Пашиняна, он не скрывает от своих соратников, что от России, после прихода Байдена к власти в США, теперь мало что зависит в регионе. Как бывший журналист, Пашинян образно высказался про Путина на закрытом совещании лидеров фракции «Мой шаг»: «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить».
Бьет значит любит
«Я - не українець, але я відчуваю Україну»(с)...