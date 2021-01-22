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Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой

Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой

Украина при администрации Байдена может рассчитывать как на большее внимание и большую помощь, так и на более жесткие требования со стороны США.

Так считает бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Президент Джо Байден очень хорошо понимает украинский вопрос. Понимает, что война – это не только проблема Украины. Что это последствие выбора в пользу демократических ценностей, который сделала Украина. Люди, которых он назначает в администрацию, тоже, как правило, хорошо осведомлены в украинском вопросе, некоторые из них даже имеют украинские корни. Поэтому новая администрация Белого дома будет уделять Украине больше внимания. Очевидно, политика станет более жесткой. Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь. Это означает, что внимание будут уделять и помощь увеличится, но требования станут более четкими, приоритеты – более понятными", – рассказал Гончарук.

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Он обратил внимание на то, что американские политики понимают, какую угрозу для Украины представляет внутренняя коррупция.

"[Будущий государственный секретарь США] Энтони Блинкен четко артикулировал во время выступления в Сенате, что кроме российской агрессии, в Украине есть еще одна проблема – внутренняя коррупция. Что старые коррумпированные элиты и пророссийские силы поднимают голову. Что сейчас есть беспорядок во властных кабинетах и провластной команде, и это невозможно не замечать. Ситуация беспокоит нашего союзника. Поэтому я ожидаю, что антикоррупционная повестка точно окажется в фокусе внимания новой администрации США", – заявил Гончарук.

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Что касается политики в отношении России, то, по мнению Гончарука, она станет более понятной после того, как будут назначены чиновники в сфере безопасности США.

"Россия проводит очень агрессивную политику против демократии во всем мире. Не только в Украине, но в странах ЕС и в США. Уровень раздора в американском обществе – это в том числе следствие российской агрессивной информационной кампании, которую проводит российская пропаганда. Серьезность этого вызова в новой американской администрации, безусловно, понимают. Новая политика в отношении России будет значительно более жесткой. Но чтобы понять, какие конкретно шаги будут предприниматься, я бы подождал завершения процедуры назначения на должности в сфере безопасности. Потому как многое зависит от того, кто будет назначен, и от публичной риторики, которую эти люди выберут в первые дни своей деятельности. Тогда многое прояснится", – сказал Гончарук.

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Автор: 

Байден Джо (2785) Гончарук Алексей (842) США (26471)


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Топ комментарии
+14
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 8767
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22.01.2021 18:34
+13
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 7354
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22.01.2021 18:26
+11
Надо Федя, надо ...
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22.01.2021 18:54
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Правила форума Совет форумчан
Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь
Источник: https://censor.net/ru/n3243533

Что-то даже мне стало не по себе. Может не надо.
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22.01.2021 18:18 Ответить
the https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fact fact of https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/deliberately deliberately not https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/showing showing too much https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/kindness kindness to a https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person person who has a https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/problem problem so that the https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person person will https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/start start to https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/solve solve https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/their their own https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/problem problem

Ну проблемы действительно надо решать.
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22.01.2021 18:46 Ответить
Надо Федя, надо ...
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22.01.2021 18:54 Ответить
....да уж, видать будут кого - то бить больно и возможно даже ногами!!!))
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22.01.2021 20:06 Ответить
Поки не розберуться зі своїми справами , не варто чекати якоїсь реакції на нашу країну . Мене радить вже те , що Байден в пріорітеті наказав розслідувати ймовірні злочини росіян проти американців в Афгані , кібератаці на держустанови і т . п .
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22.01.2021 18:37 Ответить
Поки розбиратимуться, Україні конче потрібне змінення в Конституції - дозвіл на розміщення баз НАТО, бо конституція забороняє розміщення іноземних військових баз, наразі.
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22.01.2021 19:13 Ответить
А як же рузькие в Ватостополе сидели?
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22.01.2021 21:56 Ответить
Не с теми людьми Луценко виски пил.
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22.01.2021 18:22 Ответить
залетейте на стрим Вольнова:
https://www.youtube.com/watch?v=nIoCfudtNsQ
мочит рашиков, смешно как бомбят эти.... "люди"
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22.01.2021 18:24 Ответить
Єто хорошо...и Леху-перевертыша и зелень пакостную к ногтю!
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22.01.2021 18:24 Ответить
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 7354
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22.01.2021 18:26 Ответить
А ты кто такой ,татаромордвин чебурашка , ерничать будешь на чеченбутылке ,умник хреноффффф...
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22.01.2021 21:09 Ответить
Да - зелебобиков будут жестко!
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22.01.2021 18:29 Ответить
В твоих влажных мечтах
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22.01.2021 21:57 Ответить
Не сцы - и тебя будут
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22.01.2021 22:51 Ответить
то есть самокат будет одноколесный - тренируйся...
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22.01.2021 18:30 Ответить
Ага жестко всех нагнут..
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22.01.2021 18:31 Ответить
"За лагерное время хорошо я узнал и понял советских врагов человечества: КУЛАК они уважают, больше ничего, чем сильнее кулаком их улупишь - тем и безопасней. Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить."
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом"
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22.01.2021 18:31 Ответить
"Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. -мнение бывшего посла США в РФ, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу."

Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".

А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...

Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
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22.01.2021 18:32 Ответить
Нічого ви не зрозуміли в словах Гончарука. Взагалі нічого.
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22.01.2021 19:04 Ответить
Рашкотварь , лупить и чморить будет Байден твою заСраху паскудную ,наблюдай уже вчера...,потому и сретесь и подрываетесь фейерверками,падлы...
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22.01.2021 21:14 Ответить
Татьяна Михайлюк! Эллочка-людоедка - персонаж сатирического романа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F Ильи Ильфа и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Петрова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Двенадцать стульев » с ее словарем в 30 слов которыми она могла выразить практически любую свою мысль была более убедительной и даже более интеллигентной. Так и представляется: Татьяну Михайлюк посадили на цепь и позволили ее облаивать, используя стандартный набор псевдо- "патриотического" лексикона: Рашкотварь, сретесь и прочее, или не на той половие ж*пы Татьяну Михайлюк спала, не на ту ногу встала, не ту метлу взяла и не в ту ступу села и не туда полетела ... и еще шлея в промежности трет. И разве хуже будет Украине когда цивилизованный мир возьмет наших богатеев на учет и сделает так как предложено в том комментарии, который Вас так... вдохновил... И как Вы, Татьяна Михайлюк! можете облаивать человека, которого Вы не знаете ?
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23.01.2021 07:23 Ответить
Льоша, катайся на самокаті
а політична аналітика - то не твоє
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22.01.2021 18:33 Ответить
пионер решил воздух сотрясти - то нехай трясет, абы место свое знал )))
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22.01.2021 18:36 Ответить
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 8767
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22.01.2021 18:34 Ответить
В Україні при Зельонськом такі заголовки, що не і зрозумієш відразу - це анекдот, тролінг або правда.Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 9308
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22.01.2021 18:38 Ответить
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 3623
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22.01.2021 18:39 Ответить
Дуже сподівається вся країна що політика до влади буде отака
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22.01.2021 18:40 Ответить
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 6301
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22.01.2021 18:42 Ответить
Дурень думкою багатіє
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22.01.2021 21:58 Ответить
Рашкотвари, вы еще не поняли, что шлюха в постели - это вы,животные?
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22.01.2021 21:18 Ответить
А вы почему такая агрессивная?
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22.01.2021 22:45 Ответить
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22.01.2021 18:52 Ответить
Буде не так, як хоче цей екс-премьєр-невдаха. Не треба цім випадково потрапившим до влади діячам ототожнювати себе з Україною.
Треба розуміти, що
Політика США по відношенню до корумпованої влади слуг Зеленського стане більш жорсткою.
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22.01.2021 18:58 Ответить
Не надоело лить своё дерьмо на Зеленского? В надежде на халяву, вы же, 73% быдла проголосовало за него. Вы ж голосовали, не папуасы за вас. И невдомек вам было, что за халяву нужно расплачиваться своей шкурой. И когда шкуру начали сдирать, взвыли. А ведь это ещё цветочки. А что Зеленский? Он, как в американском варианте: Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Вот и играет. А весь придурочный народ "танцюйте і співайте". Заслужили.
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22.01.2021 18:59 Ответить
А к кому ты обращаешься? Здесь в основном сидят те, которые не голосовали за эту хриплую кончиту, и других дебилоидов убеждал этого не делать. Адресом ошибся, тебе нужно в фейсбук, в фанклуб Зекарлика гневные тирады писать.
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22.01.2021 19:19 Ответить
Не против Украины, а против шмаркли и его кукловодов
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22.01.2021 18:59 Ответить
Требования к зекоманде должны быть как можно жёстче: мордой об стол.
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22.01.2021 19:03 Ответить
Розумний хлопчик, далеко піде.
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22.01.2021 19:05 Ответить
США: предупреждаем - ступеньки могут быть намазаны мылом !
- Иебать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать ...
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22.01.2021 19:06 Ответить
Була ще тільки інавгурація Байдена.А вже шо робиться,шо робиться-.Вже пашинян- презирливо називає путіна "мавр " і намяківає ,шоб цар не путався під ногами. ---
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17662&force-full=1
🇦🇲💣🇷🇺Премьер-министр Армении продолжает играть и обманывать Кремль и лично Путина - но на этот раз, делая вид, что ничего особенного не происходит. Однако суть подковерных процессов можно отследить, элементарно наблюдая хронологию последних назначений и газетных публикаций: • Пашинян продавливает на должность члена Высшего судебного совета Армении директора фонда Сороса Давида Хачатряна - назначение протолкнула фракция «Мой Шаг», имеющая большинство в Парламенте. Хачатрян - фигура любопытная в свете отношений с Россией: он известен своими яркими русофобскими взглядами и был активным участником киевского Майдана. С подачи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, этнического армянина, Хачатрян проходил обучение в представительстве Сороса на Украине; • издание «Грапарк», курируемая Хачатряном, обрушилась с нападками и обвинениями на посла России. Дело дошло до того, что после публикации наше посольство пригрозило соросовской газете судебными исками. Российские дипломаты в Армении, впрочем, продолжают уверять своё руководство, что держат ситуацию на контроле. Это, конечно, не так. В итоге, как рассказывают источники в окружении Пашиняна, он не скрывает от своих соратников, что от России, после прихода Байдена к власти в США, теперь мало что зависит в регионе. Как бывший журналист, Пашинян образно высказался про Путина на закрытом совещании лидеров фракции «Мой шаг»: «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить».
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22.01.2021 19:34 Ответить
Любитимуть...
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22.01.2021 19:45 Ответить
Понятно. Будут пороть. Нещадно.
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22.01.2021 20:01 Ответить
Гончарук лично беседовал с Байденом?
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22.01.2021 20:30 Ответить
Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь.Источник: https://censor.net/ru/n3243533

Бьет значит любит
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22.01.2021 20:48 Ответить
Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою - Цензор.НЕТ 5653

«Я - не українець, але я відчуваю Україну»(с)...
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22.01.2021 20:49 Ответить
Рашисты-неофашисты,вас тут много и вы должны понять, что драть вас будут жестко,уже без прелюдий и 90е покажутся вам очень жирными ,тупые злобные длббы...
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22.01.2021 21:24 Ответить
Щось тебе давно не було
Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою - Цензор.НЕТ 3426
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22.01.2021 21:38 Ответить
неужели снова сынулю потребуют трудоустроить....
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22.01.2021 22:36 Ответить
Зрадників і грабіжників нашого люду вони не будуть підносить!!!
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23.01.2021 18:54 Ответить
 
 