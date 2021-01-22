Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой

Украина при администрации Байдена может рассчитывать как на большее внимание и большую помощь, так и на более жесткие требования со стороны США.

Так считает бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сейчас находится в США с деловым визитом в рамках сотрудничества с Atlantic Council, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Президент Джо Байден очень хорошо понимает украинский вопрос. Понимает, что война – это не только проблема Украины. Что это последствие выбора в пользу демократических ценностей, который сделала Украина. Люди, которых он назначает в администрацию, тоже, как правило, хорошо осведомлены в украинском вопросе, некоторые из них даже имеют украинские корни. Поэтому новая администрация Белого дома будет уделять Украине больше внимания. Очевидно, политика станет более жесткой. Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь. Это означает, что внимание будут уделять и помощь увеличится, но требования станут более четкими, приоритеты – более понятными", – рассказал Гончарук.

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Он обратил внимание на то, что американские политики понимают, какую угрозу для Украины представляет внутренняя коррупция.

"[Будущий государственный секретарь США] Энтони Блинкен четко артикулировал во время выступления в Сенате, что кроме российской агрессии, в Украине есть еще одна проблема – внутренняя коррупция. Что старые коррумпированные элиты и пророссийские силы поднимают голову. Что сейчас есть беспорядок во властных кабинетах и провластной команде, и это невозможно не замечать. Ситуация беспокоит нашего союзника. Поэтому я ожидаю, что антикоррупционная повестка точно окажется в фокусе внимания новой администрации США", – заявил Гончарук.

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Что касается политики в отношении России, то, по мнению Гончарука, она станет более понятной после того, как будут назначены чиновники в сфере безопасности США.

"Россия проводит очень агрессивную политику против демократии во всем мире. Не только в Украине, но в странах ЕС и в США. Уровень раздора в американском обществе – это в том числе следствие российской агрессивной информационной кампании, которую проводит российская пропаганда. Серьезность этого вызова в новой американской администрации, безусловно, понимают. Новая политика в отношении России будет значительно более жесткой. Но чтобы понять, какие конкретно шаги будут предприниматься, я бы подождал завершения процедуры назначения на должности в сфере безопасности. Потому как многое зависит от того, кто будет назначен, и от публичной риторики, которую эти люди выберут в первые дни своей деятельности. Тогда многое прояснится", – сказал Гончарук.

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