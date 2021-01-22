Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою

Україна при адміністрації Байдена може розраховувати як на більшу увагу і більшу допомогу, так і на більш жорсткі вимоги з боку США.

Так вважає колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який зараз перебуває у США з діловим візитом у межах співпраці з Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".



"Президент Джо Байден дуже добре розуміє українське питання. Розуміє, що війна – це не тільки проблема України. Що це наслідок вибору на користь демократичних цінностей, який зробила Україна. Люди, яких він призначає в адміністрацію, теж, як правило, добре знаються на українському питанні, деякі з них навіть мають українське коріння. Тому нова адміністрація Білого дому приділятиме Україні більше уваги. Очевидно, політика стане жорсткішою. Її описують як tough love, тобто жорстка любов. Це означає, що увагу приділятимуть і допомогу збільшать, але вимоги стануть чіткішими, пріоритети – зрозумілішими", – розповів Гончарук.



Він звернув увагу на те, що американські політики розуміють, яку загрозу для України становить внутрішня корупція.



"[Майбутній державний секретар США] Ентоні Блінкен чітко артикулював під час виступу в Сенаті, що, крім російської агресії, в Україні є ще одна проблема – внутрішня корупція. Що старі корумповані еліти та проросійські сили піднімають голову. Що зараз є безлад у владних кабінетах і провладній команді, і це неможливо не помічати. Ситуація турбує нашого союзника. Тому я очікую, що антикорупційний порядок денний точно опиниться у фокусі уваги нової адміністрації США", – заявив Гончарук.

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Щодо політики стосовно Росії, то, на думку Гончарука, вона стане зрозумілішою після того, як призначать чиновників у сфері безпеки США.



"Росія проводить дуже агресивну політику проти демократії в усьому світі. Не тільки в Україні, але й у країнах ЄС та у США. Рівень розбрату в американському суспільстві – це, зокрема, наслідок російської агресивної інформаційної кампанії, яку проводить російська пропаганда. Серйозність цього виклику в новій американській адміністрації, безумовно, розуміють. Нова політика щодо Росії буде значно жорсткішою. Але, щоб зрозуміти, які конкретно кроки робитимуть, я почекав би на завершення процедури призначення на посади у сфері безпеки. Тому що багато чого залежить від того, кого призначать, і від публічної риторики, яку ці люди виберуть у перші дні своєї діяльності. Тоді багато що проясниться", – сказав Гончарук.



