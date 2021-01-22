Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою
Україна при адміністрації Байдена може розраховувати як на більшу увагу і більшу допомогу, так і на більш жорсткі вимоги з боку США.
Так вважає колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який зараз перебуває у США з діловим візитом у межах співпраці з Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Президент Джо Байден дуже добре розуміє українське питання. Розуміє, що війна – це не тільки проблема України. Що це наслідок вибору на користь демократичних цінностей, який зробила Україна. Люди, яких він призначає в адміністрацію, теж, як правило, добре знаються на українському питанні, деякі з них навіть мають українське коріння. Тому нова адміністрація Білого дому приділятиме Україні більше уваги. Очевидно, політика стане жорсткішою. Її описують як tough love, тобто жорстка любов. Це означає, що увагу приділятимуть і допомогу збільшать, але вимоги стануть чіткішими, пріоритети – зрозумілішими", – розповів Гончарук.
Він звернув увагу на те, що американські політики розуміють, яку загрозу для України становить внутрішня корупція.
"[Майбутній державний секретар США] Ентоні Блінкен чітко артикулював під час виступу в Сенаті, що, крім російської агресії, в Україні є ще одна проблема – внутрішня корупція. Що старі корумповані еліти та проросійські сили піднімають голову. Що зараз є безлад у владних кабінетах і провладній команді, і це неможливо не помічати. Ситуація турбує нашого союзника. Тому я очікую, що антикорупційний порядок денний точно опиниться у фокусі уваги нової адміністрації США", – заявив Гончарук.
Щодо політики стосовно Росії, то, на думку Гончарука, вона стане зрозумілішою після того, як призначать чиновників у сфері безпеки США.
"Росія проводить дуже агресивну політику проти демократії в усьому світі. Не тільки в Україні, але й у країнах ЄС та у США. Рівень розбрату в американському суспільстві – це, зокрема, наслідок російської агресивної інформаційної кампанії, яку проводить російська пропаганда. Серйозність цього виклику в новій американській адміністрації, безумовно, розуміють. Нова політика щодо Росії буде значно жорсткішою. Але, щоб зрозуміти, які конкретно кроки робитимуть, я почекав би на завершення процедури призначення на посади у сфері безпеки. Тому що багато чого залежить від того, кого призначать, і від публічної риторики, яку ці люди виберуть у перші дні своєї діяльності. Тоді багато що проясниться", – сказав Гончарук.
Будь ласка, зачекайте...
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Источник: https://censor.net/ru/n3243533
Что-то даже мне стало не по себе. Может не надо.
Ну проблемы действительно надо решать.
https://www.youtube.com/watch?v=nIoCfudtNsQ
мочит рашиков, смешно как бомбят эти.... "люди"
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом"
Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".
А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...
Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
а політична аналітика - то не твоє
Треба розуміти, що
Політика США по відношенню до корумпованої влади слуг Зеленського стане більш жорсткою.
- Иебать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать ...
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17662&force-full=1
🇦🇲💣🇷🇺Премьер-министр Армении продолжает играть и обманывать Кремль и лично Путина - но на этот раз, делая вид, что ничего особенного не происходит. Однако суть подковерных процессов можно отследить, элементарно наблюдая хронологию последних назначений и газетных публикаций: • Пашинян продавливает на должность члена Высшего судебного совета Армении директора фонда Сороса Давида Хачатряна - назначение протолкнула фракция «Мой Шаг», имеющая большинство в Парламенте. Хачатрян - фигура любопытная в свете отношений с Россией: он известен своими яркими русофобскими взглядами и был активным участником киевского Майдана. С подачи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, этнического армянина, Хачатрян проходил обучение в представительстве Сороса на Украине; • издание «Грапарк», курируемая Хачатряном, обрушилась с нападками и обвинениями на посла России. Дело дошло до того, что после публикации наше посольство пригрозило соросовской газете судебными исками. Российские дипломаты в Армении, впрочем, продолжают уверять своё руководство, что держат ситуацию на контроле. Это, конечно, не так. В итоге, как рассказывают источники в окружении Пашиняна, он не скрывает от своих соратников, что от России, после прихода Байдена к власти в США, теперь мало что зависит в регионе. Как бывший журналист, Пашинян образно высказался про Путина на закрытом совещании лидеров фракции «Мой шаг»: «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить».
Бьет значит любит
«Я - не українець, але я відчуваю Україну»(с)...