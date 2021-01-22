УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11249 відвідувачів онлайн
Новини
8 130 56

Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою

Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою

Україна при адміністрації Байдена може розраховувати як на більшу увагу і більшу допомогу, так і на більш жорсткі вимоги з боку США.

Так вважає колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який зараз перебуває у США з діловим візитом у межах співпраці з Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Президент Джо Байден дуже добре розуміє українське питання. Розуміє, що війна – це не тільки проблема України. Що це наслідок вибору на користь демократичних цінностей, який зробила Україна. Люди, яких він призначає в адміністрацію, теж, як правило, добре знаються на українському питанні, деякі з них навіть мають українське коріння. Тому нова адміністрація Білого дому приділятиме Україні більше уваги. Очевидно, політика стане жорсткішою. Її описують як tough love, тобто жорстка любов. Це означає, що увагу приділятимуть і допомогу збільшать, але вимоги стануть чіткішими, пріоритети – зрозумілішими", – розповів Гончарук.

Він звернув увагу на те, що американські політики розуміють, яку загрозу для України становить внутрішня корупція.

"[Майбутній державний секретар США] Ентоні Блінкен чітко артикулював під час виступу в Сенаті, що, крім російської агресії, в Україні є ще одна проблема – внутрішня корупція. Що старі корумповані еліти та проросійські сили піднімають голову. Що зараз є безлад у владних кабінетах і провладній команді, і це неможливо не помічати. Ситуація турбує нашого союзника. Тому я очікую, що антикорупційний порядок денний точно опиниться у фокусі уваги нової адміністрації США", – заявив Гончарук.

Читайте також: Президентство Байдена відкриває для України шанс домогтися отримання ПДЧ у НАТО і посилити санкції проти Росії, - Порошенко



Щодо політики стосовно Росії, то, на думку Гончарука, вона стане зрозумілішою після того, як призначать чиновників у сфері безпеки США.

"Росія проводить дуже агресивну політику проти демократії в усьому світі. Не тільки в Україні, але й у країнах ЄС та у США. Рівень розбрату в американському суспільстві – це, зокрема, наслідок російської агресивної інформаційної кампанії, яку проводить російська пропаганда. Серйозність цього виклику в новій американській адміністрації, безумовно, розуміють. Нова політика щодо Росії буде значно жорсткішою. Але, щоб зрозуміти, які конкретно кроки робитимуть, я почекав би на завершення процедури призначення на посади у сфері безпеки. Тому що багато чого залежить від того, кого призначать, і від публічної риторики, яку ці люди виберуть у перші дні своєї діяльності. Тоді багато що проясниться", – сказав Гончарук.

Автор: 

Байден Джо (2883) Гончарук Олексій (1103) США (22590)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 8767
показати весь коментар
22.01.2021 18:34
+13
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 7354
показати весь коментар
22.01.2021 18:26
+11
Надо Федя, надо ...
показати весь коментар
22.01.2021 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь
Источник: https://censor.net/ru/n3243533

Что-то даже мне стало не по себе. Может не надо.
показати весь коментар
22.01.2021 18:18 Відповісти
the https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fact fact of https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/deliberately deliberately not https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/showing showing too much https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/kindness kindness to a https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person person who has a https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/problem problem so that the https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person person will https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/start start to https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/solve solve https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/their their own https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/problem problem

Ну проблемы действительно надо решать.
показати весь коментар
22.01.2021 18:46 Відповісти
Надо Федя, надо ...
показати весь коментар
22.01.2021 18:54 Відповісти
....да уж, видать будут кого - то бить больно и возможно даже ногами!!!))
показати весь коментар
22.01.2021 20:06 Відповісти
Поки не розберуться зі своїми справами , не варто чекати якоїсь реакції на нашу країну . Мене радить вже те , що Байден в пріорітеті наказав розслідувати ймовірні злочини росіян проти американців в Афгані , кібератаці на держустанови і т . п .
показати весь коментар
22.01.2021 18:37 Відповісти
Поки розбиратимуться, Україні конче потрібне змінення в Конституції - дозвіл на розміщення баз НАТО, бо конституція забороняє розміщення іноземних військових баз, наразі.
показати весь коментар
22.01.2021 19:13 Відповісти
А як же рузькие в Ватостополе сидели?
показати весь коментар
22.01.2021 21:56 Відповісти
Не с теми людьми Луценко виски пил.
показати весь коментар
22.01.2021 18:22 Відповісти
залетейте на стрим Вольнова:
https://www.youtube.com/watch?v=nIoCfudtNsQ
мочит рашиков, смешно как бомбят эти.... "люди"
показати весь коментар
22.01.2021 18:24 Відповісти
Єто хорошо...и Леху-перевертыша и зелень пакостную к ногтю!
показати весь коментар
22.01.2021 18:24 Відповісти
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 7354
показати весь коментар
22.01.2021 18:26 Відповісти
А ты кто такой ,татаромордвин чебурашка , ерничать будешь на чеченбутылке ,умник хреноффффф...
показати весь коментар
22.01.2021 21:09 Відповісти
Да - зелебобиков будут жестко!
показати весь коментар
22.01.2021 18:29 Відповісти
В твоих влажных мечтах
показати весь коментар
22.01.2021 21:57 Відповісти
Не сцы - и тебя будут
показати весь коментар
22.01.2021 22:51 Відповісти
то есть самокат будет одноколесный - тренируйся...
показати весь коментар
22.01.2021 18:30 Відповісти
Ага жестко всех нагнут..
показати весь коментар
22.01.2021 18:31 Відповісти
"За лагерное время хорошо я узнал и понял советских врагов человечества: КУЛАК они уважают, больше ничего, чем сильнее кулаком их улупишь - тем и безопасней. Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить."
А. Солженицын, "Бодался теленок с дубом"
показати весь коментар
22.01.2021 18:31 Відповісти
"Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. -мнение бывшего посла США в РФ, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу."

Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".

А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...

Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
показати весь коментар
22.01.2021 18:32 Відповісти
Нічого ви не зрозуміли в словах Гончарука. Взагалі нічого.
показати весь коментар
22.01.2021 19:04 Відповісти
Рашкотварь , лупить и чморить будет Байден твою заСраху паскудную ,наблюдай уже вчера...,потому и сретесь и подрываетесь фейерверками,падлы...
показати весь коментар
22.01.2021 21:14 Відповісти
Татьяна Михайлюк! Эллочка-людоедка - персонаж сатирического романа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F Ильи Ильфа и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Петрова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Двенадцать стульев » с ее словарем в 30 слов которыми она могла выразить практически любую свою мысль была более убедительной и даже более интеллигентной. Так и представляется: Татьяну Михайлюк посадили на цепь и позволили ее облаивать, используя стандартный набор псевдо- "патриотического" лексикона: Рашкотварь, сретесь и прочее, или не на той половие ж*пы Татьяну Михайлюк спала, не на ту ногу встала, не ту метлу взяла и не в ту ступу села и не туда полетела ... и еще шлея в промежности трет. И разве хуже будет Украине когда цивилизованный мир возьмет наших богатеев на учет и сделает так как предложено в том комментарии, который Вас так... вдохновил... И как Вы, Татьяна Михайлюк! можете облаивать человека, которого Вы не знаете ?
показати весь коментар
23.01.2021 07:23 Відповісти
Льоша, катайся на самокаті
а політична аналітика - то не твоє
показати весь коментар
22.01.2021 18:33 Відповісти
пионер решил воздух сотрясти - то нехай трясет, абы место свое знал )))
показати весь коментар
22.01.2021 18:36 Відповісти
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 8767
показати весь коментар
22.01.2021 18:34 Відповісти
В Україні при Зельонськом такі заголовки, що не і зрозумієш відразу - це анекдот, тролінг або правда.Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 9308
показати весь коментар
22.01.2021 18:38 Відповісти
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 3623
показати весь коментар
22.01.2021 18:39 Відповісти
Дуже сподівається вся країна що політика до влади буде отака
показати весь коментар
22.01.2021 18:40 Відповісти
Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой - Цензор.НЕТ 6301
показати весь коментар
22.01.2021 18:42 Відповісти
Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
22.01.2021 21:58 Відповісти
Рашкотвари, вы еще не поняли, что шлюха в постели - это вы,животные?
показати весь коментар
22.01.2021 21:18 Відповісти
А вы почему такая агрессивная?
показати весь коментар
22.01.2021 22:45 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2021 18:52 Відповісти
Буде не так, як хоче цей екс-премьєр-невдаха. Не треба цім випадково потрапившим до влади діячам ототожнювати себе з Україною.
Треба розуміти, що
Політика США по відношенню до корумпованої влади слуг Зеленського стане більш жорсткою.
показати весь коментар
22.01.2021 18:58 Відповісти
Не надоело лить своё дерьмо на Зеленского? В надежде на халяву, вы же, 73% быдла проголосовало за него. Вы ж голосовали, не папуасы за вас. И невдомек вам было, что за халяву нужно расплачиваться своей шкурой. И когда шкуру начали сдирать, взвыли. А ведь это ещё цветочки. А что Зеленский? Он, как в американском варианте: Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Вот и играет. А весь придурочный народ "танцюйте і співайте". Заслужили.
показати весь коментар
22.01.2021 18:59 Відповісти
А к кому ты обращаешься? Здесь в основном сидят те, которые не голосовали за эту хриплую кончиту, и других дебилоидов убеждал этого не делать. Адресом ошибся, тебе нужно в фейсбук, в фанклуб Зекарлика гневные тирады писать.
показати весь коментар
22.01.2021 19:19 Відповісти
Не против Украины, а против шмаркли и его кукловодов
показати весь коментар
22.01.2021 18:59 Відповісти
Требования к зекоманде должны быть как можно жёстче: мордой об стол.
показати весь коментар
22.01.2021 19:03 Відповісти
Розумний хлопчик, далеко піде.
показати весь коментар
22.01.2021 19:05 Відповісти
США: предупреждаем - ступеньки могут быть намазаны мылом !
- Иебать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать-бать ...
показати весь коментар
22.01.2021 19:06 Відповісти
Була ще тільки інавгурація Байдена.А вже шо робиться,шо робиться-.Вже пашинян- презирливо називає путіна "мавр " і намяківає ,шоб цар не путався під ногами. ---
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17662 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17662&force-full=1
🇦🇲💣🇷🇺Премьер-министр Армении продолжает играть и обманывать Кремль и лично Путина - но на этот раз, делая вид, что ничего особенного не происходит. Однако суть подковерных процессов можно отследить, элементарно наблюдая хронологию последних назначений и газетных публикаций: • Пашинян продавливает на должность члена Высшего судебного совета Армении директора фонда Сороса Давида Хачатряна - назначение протолкнула фракция «Мой Шаг», имеющая большинство в Парламенте. Хачатрян - фигура любопытная в свете отношений с Россией: он известен своими яркими русофобскими взглядами и был активным участником киевского Майдана. С подачи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, этнического армянина, Хачатрян проходил обучение в представительстве Сороса на Украине; • издание «Грапарк», курируемая Хачатряном, обрушилась с нападками и обвинениями на посла России. Дело дошло до того, что после публикации наше посольство пригрозило соросовской газете судебными исками. Российские дипломаты в Армении, впрочем, продолжают уверять своё руководство, что держат ситуацию на контроле. Это, конечно, не так. В итоге, как рассказывают источники в окружении Пашиняна, он не скрывает от своих соратников, что от России, после прихода Байдена к власти в США, теперь мало что зависит в регионе. Как бывший журналист, Пашинян образно высказался про Путина на закрытом совещании лидеров фракции «Мой шаг»: «Мавр сделал своё дело, мавр может уходить».
показати весь коментар
22.01.2021 19:34 Відповісти
Любитимуть...
показати весь коментар
22.01.2021 19:45 Відповісти
Понятно. Будут пороть. Нещадно.
показати весь коментар
22.01.2021 20:01 Відповісти
Гончарук лично беседовал с Байденом?
показати весь коментар
22.01.2021 20:30 Відповісти
Ее описывают как tough love, то есть жесткая любовь.Источник: https://censor.net/ru/n3243533

Бьет значит любит
показати весь коментар
22.01.2021 20:48 Відповісти
Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою - Цензор.НЕТ 5653

«Я - не українець, але я відчуваю Україну»(с)...
показати весь коментар
22.01.2021 20:49 Відповісти
Рашисты-неофашисты,вас тут много и вы должны понять, что драть вас будут жестко,уже без прелюдий и 90е покажутся вам очень жирными ,тупые злобные длббы...
показати весь коментар
22.01.2021 21:24 Відповісти
Щось тебе давно не було
Гончарук: політика США щодо України за Байдена стане більш жорсткою - Цензор.НЕТ 3426
показати весь коментар
22.01.2021 21:38 Відповісти
неужели снова сынулю потребуют трудоустроить....
показати весь коментар
22.01.2021 22:36 Відповісти
Зрадників і грабіжників нашого люду вони не будуть підносить!!!
показати весь коментар
23.01.2021 18:54 Відповісти
 
 