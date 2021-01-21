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Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо

Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо

Президент США Джо Байден, вступивший в должность несколько часов назад, положительно охарактеризовал письмо, оставленное ему предшественником - Дональдом Трампом.

"Президент написал мне очень великодушное письмо", - цитирует Байдена CNN, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что не будет рассказывать о содержании письма, пока не поговорит с Трампом.

"Это - частное письмо, и я не буду говорить вам о содержании, пока не поговорю с ним", - пояснил президент.

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Трамп в соответствии с традицией перед отъездом из Белого дома оставил преемнику письмо. Позже в ходе последней церемонии в качестве главы государства Трамп пожелал новой администрации удачи, но при этом - не упоминал лично Байдена.

Отношения между Трампом и Байденом в последние месяцы были сложными. На первых теледебатах Трамп и Байден не скрывали неприязни друг к другу и даже обменивались оскорблениями.

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После ноябрьских президентских выборов республиканец Трамп не признал победу демократа Байдена и тщетно пытался через суды добиться пересмотра итогов голосования.

В конце концов, Трамп признал, что не сможет воспрепятствовать приходу Байдена в Белый дом и обязался организовать процесс передачи власти преемнику. В то же время, Трамп так и не признал, что победа его соперника была честной: республиканец считает, что Байден выиграл лишь благодаря масштабным нарушениям на выборах.

Байден Джо (2785) США (26409) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+8
" Не верьте данайцам , дары приносящим" Поверить в " великодушное" прощальное письмо такого жулика , проходимцы, хама и авторитарной личности как Трамп, это равносильно что поверить Путину что он" за мир во все мире", и самый что ни на есть " демократ и либерал".
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21.01.2021 10:21
+7
Великодушное письмо:
Всего два слова: " Putin - ЧМО " .
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21.01.2021 08:28
+4
Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо - Цензор.НЕТ 4830
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21.01.2021 08:28
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Великодушное письмо:
Всего два слова: " Putin - ЧМО " .
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21.01.2021 08:28 Ответить
Не ЧМО, а *****
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21.01.2021 10:56 Ответить
Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо - Цензор.НЕТ 4830
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21.01.2021 08:28 Ответить
Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо - Цензор.НЕТ 202
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21.01.2021 08:29 Ответить
Мэ и нэ не на месте, неспроста! Это знак!
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21.01.2021 09:19 Ответить
Наконец-то Трамп понял , что его поезд ушел безвозвратно... На оченреди пыня(стал уже совсем немочный)... туда ему и дорога...АМИНЬ,
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21.01.2021 08:30 Ответить
содержимое письма было приблизительно как фраза в том фильме?
Байден: Трамп залишив мені великодушний прощальний лист - Цензор.НЕТ 8438
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21.01.2021 08:34 Ответить
Здорово. И клоун скоро письмо-амнистию пришлет. Жизнь налаживается
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21.01.2021 08:41 Ответить
..кремлядьский.
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21.01.2021 08:56 Ответить
Думаю Байден великодушно соврал о "великодушном" письме Трампа.
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21.01.2021 08:49 Ответить
Дождалась Америка и своего ******** с вазелиновой душой. Гряде великая битва вазелина со скрепной нагайкой.
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21.01.2021 09:37 Ответить
Пісьмо не було великодушним, але дуже коротким. Вчора десь пройшов його скан. Там було:
Joe, you now I won.
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21.01.2021 08:50 Ответить
Что там было написано, не знает никто кроме Байдена.
Всё остальное - инсинуации.
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21.01.2021 08:59 Ответить
Згідний.
Скажу більше, навряд чи сам Байден знає, що там було написано ))
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21.01.2021 12:36 Ответить
Насрал на коврике в Овальном кабинете?
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21.01.2021 08:51 Ответить
обос-ал.
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21.01.2021 08:57 Ответить
в стране с населением 350 миллионов, сотня-другая дебилов, думающих спинным мозгом, выглядит очень показательно и жалко.
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21.01.2021 11:10 Ответить
Громадяне, не забувайте виймати однин одного зі спаму, бо прогавите найцікавіше.
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21.01.2021 11:23 Ответить
так же нельзя забывать, ватное чмо должно сидеть в спаме. пока его не зачистит админ, как этого
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21.01.2021 11:44 Ответить
" Не верьте данайцам , дары приносящим" Поверить в " великодушное" прощальное письмо такого жулика , проходимцы, хама и авторитарной личности как Трамп, это равносильно что поверить Путину что он" за мир во все мире", и самый что ни на есть " демократ и либерал".
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21.01.2021 10:21 Ответить
 
 