Байден: Трамп залишив мені великодушний прощальний лист

Президент США Джо Байден, який вступив на посаду кілька годин тому, позитивно охарактеризував лист, залишений йому попередником - Дональдом Трампом.

"Президент написав мені дуже великодушний лист", - цитує Байдена CNN, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що не розповідатиме про зміст листа, поки не поговорить із Трампом.

"Це - приватний лист, і я не буду говорити вам про зміст, поки не поговорю з ним", - пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заявив про перемогу демократії і закликав американський народ до єдності: Ми - велика нація і хороші люди

Трамп відповідно до традиції перед від'їздом з Білого дому залишив наступнику лист. Пізніше під час останньої церемонії як глава держави Трамп побажав новій адміністрації удачі, але при цьому - не згадував особисто Байдена.

Відносини між Трампом і Байденом останніми місяцями були складними. На перших теледебатах Трамп і Байден не приховували неприязні один до одного і навіть обмінювалися образами.

Також читайте: Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер

Після листопадових президентських виборів республіканець Трамп не визнав перемогу демократа Байдена і марно намагався через суди домогтися перегляду підсумків голосування.

Зрештою, Трамп визнав, що не зможе перешкодити приходу Байдена в Білий дім і зобов'язався організувати процес передачі влади наступнику. Водночас Трамп так і не визнав, що перемога його суперника була чесною: республіканець вважає, що Байден виграв лише завдяки масштабним порушенням на виборах.