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Байден: Трамп залишив мені великодушний прощальний лист

Байден: Трамп залишив мені великодушний прощальний лист

Президент США Джо Байден, який вступив на посаду кілька годин тому, позитивно охарактеризував лист, залишений йому попередником - Дональдом Трампом.

"Президент написав мені дуже великодушний лист", - цитує Байдена CNN, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що не розповідатиме про зміст листа, поки не поговорить із Трампом.

"Це - приватний лист, і я не буду говорити вам про зміст, поки не поговорю з ним", - пояснив президент.

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Трамп відповідно до традиції перед від'їздом з Білого дому залишив наступнику лист. Пізніше під час останньої церемонії як глава держави Трамп побажав новій адміністрації удачі, але при цьому - не згадував особисто Байдена.

Відносини між Трампом і Байденом останніми місяцями були складними. На перших теледебатах Трамп і Байден не приховували неприязні один до одного і навіть обмінювалися образами.

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Після листопадових президентських виборів республіканець Трамп не визнав перемогу демократа Байдена і марно намагався через суди домогтися перегляду підсумків голосування.

Зрештою, Трамп визнав, що не зможе перешкодити приходу Байдена в Білий дім і зобов'язався організувати процес передачі влади наступнику. Водночас Трамп так і не визнав, що перемога його суперника була чесною: республіканець вважає, що Байден виграв лише завдяки масштабним порушенням на виборах.

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22525) Трамп Дональд (5483)


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Топ коментарі
+8
" Не верьте данайцам , дары приносящим" Поверить в " великодушное" прощальное письмо такого жулика , проходимцы, хама и авторитарной личности как Трамп, это равносильно что поверить Путину что он" за мир во все мире", и самый что ни на есть " демократ и либерал".
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21.01.2021 10:21
+7
Великодушное письмо:
Всего два слова: " Putin - ЧМО " .
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21.01.2021 08:28
+4
Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо - Цензор.НЕТ 4830
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21.01.2021 08:28
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Великодушное письмо:
Всего два слова: " Putin - ЧМО " .
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21.01.2021 08:28 Відповісти
Не ЧМО, а *****
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21.01.2021 10:56 Відповісти
Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо - Цензор.НЕТ 4830
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21.01.2021 08:28 Відповісти
Байден: Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо - Цензор.НЕТ 202
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21.01.2021 08:29 Відповісти
Мэ и нэ не на месте, неспроста! Это знак!
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21.01.2021 09:19 Відповісти
Наконец-то Трамп понял , что его поезд ушел безвозвратно... На оченреди пыня(стал уже совсем немочный)... туда ему и дорога...АМИНЬ,
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21.01.2021 08:30 Відповісти
содержимое письма было приблизительно как фраза в том фильме?
Байден: Трамп залишив мені великодушний прощальний лист - Цензор.НЕТ 8438
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21.01.2021 08:34 Відповісти
Здорово. И клоун скоро письмо-амнистию пришлет. Жизнь налаживается
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21.01.2021 08:41 Відповісти
..кремлядьский.
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21.01.2021 08:56 Відповісти
Думаю Байден великодушно соврал о "великодушном" письме Трампа.
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21.01.2021 08:49 Відповісти
Дождалась Америка и своего ******** с вазелиновой душой. Гряде великая битва вазелина со скрепной нагайкой.
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21.01.2021 09:37 Відповісти
Пісьмо не було великодушним, але дуже коротким. Вчора десь пройшов його скан. Там було:
Joe, you now I won.
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21.01.2021 08:50 Відповісти
Что там было написано, не знает никто кроме Байдена.
Всё остальное - инсинуации.
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21.01.2021 08:59 Відповісти
Згідний.
Скажу більше, навряд чи сам Байден знає, що там було написано ))
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21.01.2021 12:36 Відповісти
Насрал на коврике в Овальном кабинете?
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21.01.2021 08:51 Відповісти
обос-ал.
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21.01.2021 08:57 Відповісти
в стране с населением 350 миллионов, сотня-другая дебилов, думающих спинным мозгом, выглядит очень показательно и жалко.
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21.01.2021 11:10 Відповісти
Громадяне, не забувайте виймати однин одного зі спаму, бо прогавите найцікавіше.
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21.01.2021 11:23 Відповісти
так же нельзя забывать, ватное чмо должно сидеть в спаме. пока его не зачистит админ, как этого
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21.01.2021 11:44 Відповісти
" Не верьте данайцам , дары приносящим" Поверить в " великодушное" прощальное письмо такого жулика , проходимцы, хама и авторитарной личности как Трамп, это равносильно что поверить Путину что он" за мир во все мире", и самый что ни на есть " демократ и либерал".
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21.01.2021 10:21 Відповісти
 
 