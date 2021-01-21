Байден: Трамп залишив мені великодушний прощальний лист
Президент США Джо Байден, який вступив на посаду кілька годин тому, позитивно охарактеризував лист, залишений йому попередником - Дональдом Трампом.
"Президент написав мені дуже великодушний лист", - цитує Байдена CNN, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що не розповідатиме про зміст листа, поки не поговорить із Трампом.
"Це - приватний лист, і я не буду говорити вам про зміст, поки не поговорю з ним", - пояснив президент.
Трамп відповідно до традиції перед від'їздом з Білого дому залишив наступнику лист. Пізніше під час останньої церемонії як глава держави Трамп побажав новій адміністрації удачі, але при цьому - не згадував особисто Байдена.
Відносини між Трампом і Байденом останніми місяцями були складними. На перших теледебатах Трамп і Байден не приховували неприязні один до одного і навіть обмінювалися образами.
Після листопадових президентських виборів республіканець Трамп не визнав перемогу демократа Байдена і марно намагався через суди домогтися перегляду підсумків голосування.
Зрештою, Трамп визнав, що не зможе перешкодити приходу Байдена в Білий дім і зобов'язався організувати процес передачі влади наступнику. Водночас Трамп так і не визнав, що перемога його суперника була чесною: республіканець вважає, що Байден виграв лише завдяки масштабним порушенням на виборах.
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Всего два слова: " Putin - ЧМО " .
Joe, you now I won.
Всё остальное - инсинуации.
Скажу більше, навряд чи сам Байден знає, що там було написано ))