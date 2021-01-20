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Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер

Україну за Байдена може очікувати

Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме. При цьому за президентства Джо Байдена увага США до нашої країни може зрости.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ. 

Коментуючи перспективи розвитку ситуації на Донбасі за нового президента США, Волкер вказав на те, що це залежить передусім від готовності Росії припинити агресію.

"Питання в тому, чи Росія хоче зупинити війну, чи ні. Зараз Путін, на мою думку, вважає, що війна служить його цілям: вона розхитує Україну, дещо дестабілізує її, вона утримує її від взаємодії з Європою, від взаємодії з НАТО. Тому, я думаю, Путін вважає корисною справою, щоб війна тривала", – сказав Волкер.

Він висловив думку, що Захід "мав би піти на більший тиск на Росію", аби її президент Володимир Путін "побачив, що він нічого не здобуває, окупуючи частини України, а натомість платить дуже високу ціну за це".

Читайте також: Для Росії окупація Криму повинна стати непідйомною, - Волкер

На думку експредставника Держдепу, варто очікувати більшої присутності української теми в порядку денному Вашингтону.

"Буде й нове: нові обличчя і новий рівень уваги. Під час останнього року адміністрації Трампа – через процес імпічменту – присутності США, залучення США в українських питаннях не було. Я думаю, адміністрація Байдена доможеться, що це залучення повернеться", – спрогнозував Волкер.

Загалом ексдипломат прогнозує, що політика Вашингтону щодо підтримки Києва не зміниться. Це стосується як суверенітету та територіальної цілісності України, так і економічних реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер

"За час адміністрації Трампа ми з самого початку досягли значного прогресу зі встановлення політики невизнання щодо захоплення Росією Криму, зняття заборони на постачання озброєнь, так що ми змогли продавати корисне оборонне обладнання, ті ж "джавеліни". І все це буде тривати і за адміністрації Байдена", – вважає він.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22512) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+21
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 340
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20.01.2021 23:26
+16
Ясна справа
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 4969
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20.01.2021 23:19
+16
Очень необходим "новый уровень внимания" США к нашей "правоохранительной" системе, находящейся в полном коррупционном и профессиональном параличе. Вплоть до прямого участия в кадровых вопросах. Без этого, никакого дальнейшего развития, а тем более дороги в ЕС и НАТО и вообще цивилизованной жизни в принципе
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20.01.2021 23:21
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Через год не раньше....,Байдену нужно для начала убрать "художества" Трампутлера в США...
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20.01.2021 23:15 Відповісти
Да, скорее всего он заберёт Джавелины первым делом.
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20.01.2021 23:30 Відповісти
Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 6706
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20.01.2021 23:49 Відповісти
Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 4483
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21.01.2021 00:28 Відповісти
Посол Украины в США -- за 7 лет войны с Россией США оказали Украине военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. в этом году США запланировали помощь Украине на 738 000 000 долларов. Сюда же входит и военная помощь
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20.01.2021 23:16 Відповісти
Mr. Kurt, Ukraine needs a strong US ambassador! Welcome !
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20.01.2021 23:29 Відповісти
Ясна справа
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 4969
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20.01.2021 23:19 Відповісти
Очень необходим "новый уровень внимания" США к нашей "правоохранительной" системе, находящейся в полном коррупционном и профессиональном параличе. Вплоть до прямого участия в кадровых вопросах. Без этого, никакого дальнейшего развития, а тем более дороги в ЕС и НАТО и вообще цивилизованной жизни в принципе
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20.01.2021 23:21 Відповісти
А самим на вистачає розуму?
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20.01.2021 23:28 Відповісти
Ні немає.Був би розум- результат Майдану був би іншим,і країна жила б по іншому.Олігархат і корупція звели все нанівець.
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21.01.2021 06:53 Відповісти
Шоб медведчуки завели пісню про "внєшнєєуправление"?
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20.01.2021 23:52 Відповісти
Україні необхідне саме зовнішнє управління,бо з ріднесеньким внутрішнім українці вже з голими сраками залишились
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21.01.2021 06:55 Відповісти
А внешнее управление кремя - нормально?!
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21.01.2021 09:42 Відповісти
Кремль назначает нам гауляйтеров?
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21.01.2021 10:35 Відповісти
Да! Уже как минимум 2-й!
Против избранных ведет войну. А на расее это разве не говорят?!
И можно привести пример управления госдепом? Кремлем много.
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21.01.2021 21:21 Відповісти
Эстония быстро переформатировала свое правительства в свете выборов в США,несколько эстонских чиновников замечены в коррупции...,сумеет ли Зеля сделать чистку в своем правительстве скоро узнаем...
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20.01.2021 23:23 Відповісти
Емм, а що він може? З себе ж не почне... А Зе ж особисто розповідав Трампу про 100% свого генпрокурора саме у контексті розслідування по сину Байдена!
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20.01.2021 23:26 Відповісти
Сенаторе, Ви ще маєте надію !???
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21.01.2021 01:47 Відповісти
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 340
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20.01.2021 23:26 Відповісти
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20.01.2021 23:31 Відповісти
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 7391
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20.01.2021 23:28 Відповісти
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 3233 На Колчаковском фронте перемены,опять Перестройка...
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20.01.2021 23:36 Відповісти
_Хочется чтобы новый уровень внимания не обошёл стороной расию. Которая вообще-то атаковала США и ведёт настоящую войну на уничтожение.
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20.01.2021 23:43 Відповісти
Байден в Украине не появится до окончания реформ.Будут Посол,Нуланд,другие клерки.Это уровень Украины.Харрис может появиться только если надо кому - то гайку на груди закрутить потуже.Много будет сенаторов и военных.А вот санкции на головы нерадивых депутатов Типа Дубинского или Деркача посыпятся,как из рога изобилия.На КСУ и судей -тоже.Так что писять против байденовского ветра будет очень дорого.Посол будет раздавать кнутом и пряники.
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20.01.2021 23:45 Відповісти
чим швидше, тим краще!
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20.01.2021 23:49 Відповісти
Рашу буде очікувати новий рівень санкцій і деградації, до припинення її існування.
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21.01.2021 00:06 Відповісти
https://ua.news/ua/evroparlament-progolosuet-za-sanktsyy-protyv-olygarhov-putyna-y-severnogo-potoka-2/ Європарламент проголосує за санкції проти олігархів Путіна і «Північного потоку-2»

Депутати Європарламенту підготували резолюцію, у якій Раді ЄС пропонується через арешт Навального запровадити санкції проти олігархів із оточення Путіна і заборонити добудову «Північного потоку-2».
Як повідомляє https://www.spiegel.de/ Spiegel , проект такої резолюції підтримали парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів та зелених. Згідно з нею, ЄС повинен негайно зупинити завершення трубопроводу в Балтійському морі, запровадити санкції проти «фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та затримання Алексєя Навального», а також осіб, відповідальних за напади на представників опозиції, російських олігархів, членів найближчого оточення президента Путіна та пропагандистів засобів масової інформації.
Проект резолюції Європарламент повинен розглянути в четвер, 21 січня. Але Рада ЄС, яка має повноваження запроваджувати санкції, може цю резолюцію проігнорувати або запровадити символічні санкції, як це було після отруєння Навального. (мерзавцы! ) Сам російський опозиціонер тоді просив покарати не російських спецслужбістів, які його труїли, а олігархів Путіна, що грабують російський народ.
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20.01.2021 23:50 Відповісти
А что же мешало Обаме/Байдену это сделать в 2014 г когда аннексировали Крым и оккупировали Донбасс? Почему не выполнили условия Будапештского меморандума?
Отсутствие действий - тоже действия! Можно не воспринимать Трампа, и на это есть причины, но как серьезно можно воспринимать тех, кто уже показал себя в самый тяжелый период начала войны в Украине???(с)
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20.01.2021 23:52 Відповісти
дебіл, в Будапештському меморандумі не прописано санкцій за порушення сторонами його положень. Про які ти умови ти патякаєш?
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21.01.2021 00:24 Відповісти
Какие санкции чучело !? В Б.Меморандуме нет санкций !!! Санкции в Минске подписал твой кнур с шоколадной хфабрики чем отверг Будапешт полностью и пошел танцевать под Куйла!!!
и кста.. я еще в 2014-м сказал когда весь этот шухер с кацапами начался - Кто первый встретится и пожмет руку Куйлу - тот и предатель !!! И это был твой шеф пЭтя !!! крапка *** !!!
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21.01.2021 00:43 Відповісти
А шо твой шеф ***** на это сказало?
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21.01.2021 06:29 Відповісти
сказало шо масла слишком докуя порохоботы едят - на мозги влияет им..тупеют !!!
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21.01.2021 10:25 Відповісти
ага.. не те що у вас.. бодяра гостроту мозку на новий рівень підійма..
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21.01.2021 10:38 Відповісти
Шо ты высрало, никто не понял, такие тупые любители *****
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21.01.2021 11:42 Відповісти
дуже потрібен "новий рівень уваги" бо з 73% йолопів нормального життя в Україні не збудувати без жорсткої допомоги США
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20.01.2021 23:59 Відповісти
Це було інтерв'ю майбутнього посла. У всяк випадку, з оточення Блінкена-Нуланд виринуло саме прізвище Волкера.
Зе має приготуватися... Саме через Зе Волкер позбувся статусу спеціального посла в Україні.
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21.01.2021 00:30 Відповісти
Боюсь, що д"Єрмак може "впертися"... (Про "Блазня" нема мови - він зробить те, що йому скажуть...). А без агремана призначення не буде...
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21.01.2021 00:50 Відповісти
Пишуть, що Байден визначився з кандидатом на посла в Україні, - це Волкер.
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21.01.2021 01:03 Відповісти
А что ЗЕ готовиться? Остался только один вариант - нагнуться и раздвинуть булки.
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21.01.2021 00:47 Відповісти
ЗЕ может быстро собрать вещи и, не дожидась особого внимания, свалить подальше из Украины.

Так было бы лучше для всех.
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21.01.2021 00:48 Відповісти
еще немного и украинцы будут желать Зе сдохнуть в муках.
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21.01.2021 00:52 Відповісти
Укранцы ему этого желают уже второй год.

Еще немного и даже зебилы будут ЗЕ это желать.
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21.01.2021 00:58 Відповісти
Тут по степени зебелизма уже происходит, те кто больше всего орали за Зе, молчат как рыбы, а те кто поумней, вовсю его уже ху.сосят.
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21.01.2021 13:02 Відповісти
Как всегда. И это прибыльно! Принимать со всех сторон и во всех позах!
Доказано Зеленским!
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21.01.2021 09:46 Відповісти
Как то угрожающе прозвучало для зеленой плесени.
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21.01.2021 00:51 Відповісти
Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 9820
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21.01.2021 01:01 Відповісти
У вас есть что красть? Голожопый, не 3,14зди!
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21.01.2021 03:08 Відповісти
Обана) Где то засуетился беня)) Чаем поперхнулся зе)Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 8222
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21.01.2021 03:07 Відповісти
Америка знову у грі
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21.01.2021 03:10 Відповісти
За - за - за-- за......................................................
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21.01.2021 06:49 Відповісти
В перекладі на загальнозрозумілу: Будуть грабувати так, як і при Порошенко. За Байденом і його "командою" тягнеться цілий шлейф гешефтів...
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21.01.2021 08:58 Відповісти
Тю дурний! Зараз грабують так,як ніколи раніше! Янек від заздрощів заснути не може!
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21.01.2021 09:49 Відповісти
пенсы-маразматики из задрыпаного села срущие каждые 5 минут коменты уже решают что байден зделает!работать идите а не херню строчите без отдыха! когдато был хороший сайт.было что почитать а счас? даже на маскальских сайтах менше гавна про украину чем здесь! самая позорная нация эвропы! все народы дружны а нам лиш бы кого обосрать ! не жить нам хорошо с такими людьми
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21.01.2021 09:14 Відповісти
Сайт був хороший... Поки твій господар не послав у Крим і на Донбас "іхтамнєтів", а тебе - сюди...
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21.01.2021 12:45 Відповісти
А ты сашок пенс или по работе тут?
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21.01.2021 12:59 Відповісти
хантеру байдену нужно будет долю засылать,

и прокуроров осмелившихся расследовать его коррупцию - на дыбу
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21.01.2021 09:21 Відповісти
Волкер толковый мужик. Говорит по делу и делает правильные вещи без популизма.
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21.01.2021 11:52 Відповісти
Байдан в первую очередь президент США, а не Украины. Украине пора становится самодостаточной и не заглядывать в рот то восточным соседям, то западным. Данный принцип является основополагающим для суверенитета любого государства. А обещания, равно как и международные договоры ничего не стоят. У Украины есть печальный опыт с Будапештским Меморандумом.
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21.01.2021 12:35 Відповісти
 
 