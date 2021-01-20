Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер
Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме. При цьому за президентства Джо Байдена увага США до нашої країни може зрости.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи перспективи розвитку ситуації на Донбасі за нового президента США, Волкер вказав на те, що це залежить передусім від готовності Росії припинити агресію.
"Питання в тому, чи Росія хоче зупинити війну, чи ні. Зараз Путін, на мою думку, вважає, що війна служить його цілям: вона розхитує Україну, дещо дестабілізує її, вона утримує її від взаємодії з Європою, від взаємодії з НАТО. Тому, я думаю, Путін вважає корисною справою, щоб війна тривала", – сказав Волкер.
Він висловив думку, що Захід "мав би піти на більший тиск на Росію", аби її президент Володимир Путін "побачив, що він нічого не здобуває, окупуючи частини України, а натомість платить дуже високу ціну за це".
На думку експредставника Держдепу, варто очікувати більшої присутності української теми в порядку денному Вашингтону.
"Буде й нове: нові обличчя і новий рівень уваги. Під час останнього року адміністрації Трампа – через процес імпічменту – присутності США, залучення США в українських питаннях не було. Я думаю, адміністрація Байдена доможеться, що це залучення повернеться", – спрогнозував Волкер.
Загалом ексдипломат прогнозує, що політика Вашингтону щодо підтримки Києва не зміниться. Це стосується як суверенітету та територіальної цілісності України, так і економічних реформ.
"За час адміністрації Трампа ми з самого початку досягли значного прогресу зі встановлення політики невизнання щодо захоплення Росією Криму, зняття заборони на постачання озброєнь, так що ми змогли продавати корисне оборонне обладнання, ті ж "джавеліни". І все це буде тривати і за адміністрації Байдена", – вважає він.
Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.
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Против избранных ведет войну. А на расее это разве не говорят?!
И можно привести пример управления госдепом? Кремлем много.
Депутати Європарламенту підготували резолюцію, у якій Раді ЄС пропонується через арешт Навального запровадити санкції проти олігархів із оточення Путіна і заборонити добудову «Північного потоку-2».
Як повідомляє https://www.spiegel.de/ Spiegel , проект такої резолюції підтримали парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів та зелених. Згідно з нею, ЄС повинен негайно зупинити завершення трубопроводу в Балтійському морі, запровадити санкції проти «фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та затримання Алексєя Навального», а також осіб, відповідальних за напади на представників опозиції, російських олігархів, членів найближчого оточення президента Путіна та пропагандистів засобів масової інформації.
Проект резолюції Європарламент повинен розглянути в четвер, 21 січня. Але Рада ЄС, яка має повноваження запроваджувати санкції, може цю резолюцію проігнорувати або запровадити символічні санкції, як це було після отруєння Навального. (мерзавцы! ) Сам російський опозиціонер тоді просив покарати не російських спецслужбістів, які його труїли, а олігархів Путіна, що грабують російський народ.
Отсутствие действий - тоже действия! Можно не воспринимать Трампа, и на это есть причины, но как серьезно можно воспринимать тех, кто уже показал себя в самый тяжелый период начала войны в Украине???(с)
и кста.. я еще в 2014-м сказал когда весь этот шухер с кацапами начался - Кто первый встретится и пожмет руку Куйлу - тот и предатель !!! И это был твой шеф пЭтя !!! крапка *** !!!
Зе має приготуватися... Саме через Зе Волкер позбувся статусу спеціального посла в Україні.
Так было бы лучше для всех.
Еще немного и даже зебилы будут ЗЕ это желать.
Доказано Зеленским!
и прокуроров осмелившихся расследовать его коррупцию - на дыбу