Для Росії окупація Криму повинна стати непідйомною, - Волкер

Для того, аби Кремль відчув реальну ціну за анексію Криму, потрібно посилити ефективність санкцій та заблокувати морський рух для російських суден.

Про це заявив у четвер колишній спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер під час онлайн-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Потрібно зробити так, щоб для росіян стало неможливим користування Кримом, й зокрема портом Севастополя", - зауважив колишній високопоставлений дипломат.

У цьому контексті він підкреслив, що важлива не тільки підтримка з боку США, але й зусилля всіх європейських країн, щоб підняти ціну для Путіна за анексію Криму.

"Усі країни повинні визнавати та виконувати санкції, введені ЄС, відповідно до яких будь-яке судно, що виходить з порту Криму, підпадає під санкції і вважається таким, що займається контрабандою, й воно не може зайти в будь-який інший порт", - підкреслив Волкер.

Він наголосив, що за цим має спостерігати, насамперед, Міжнародна морська організація, яка має офіс у Лондоні, і членом якої є, в тому числі, Росія.

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