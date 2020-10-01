Для Росії окупація Криму повинна стати непідйомною, - Волкер
Для того, аби Кремль відчув реальну ціну за анексію Криму, потрібно посилити ефективність санкцій та заблокувати морський рух для російських суден.
Про це заявив у четвер колишній спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер під час онлайн-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Потрібно зробити так, щоб для росіян стало неможливим користування Кримом, й зокрема портом Севастополя", - зауважив колишній високопоставлений дипломат.
У цьому контексті він підкреслив, що важлива не тільки підтримка з боку США, але й зусилля всіх європейських країн, щоб підняти ціну для Путіна за анексію Криму.
"Усі країни повинні визнавати та виконувати санкції, введені ЄС, відповідно до яких будь-яке судно, що виходить з порту Криму, підпадає під санкції і вважається таким, що займається контрабандою, й воно не може зайти в будь-який інший порт", - підкреслив Волкер.
Він наголосив, що за цим має спостерігати, насамперед, Міжнародна морська організація, яка має офіс у Лондоні, і членом якої є, в тому числі, Росія.
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https://twitter.com/le_cavelier1 Житейские воззрения кота Мурра
Шайен Бешеный Волк. Участник грабительского набега в Мексику. Внимательно вглядитесь в его лицо. Кого же это он напоминает?
Завдяки тому, що обрали ЗЕ.
ТОВ "Веселая струя" совместно с авикомпанией "Воздушный поцелуй" приглашает всех совершить увлекательный полет в воздушном пивном пабе, оборудованном на базе В-52. Полет состоится над территорией оккупированного крыма.
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Не дадим засохнуть крыму.
Только не при вашем оранжевом трампоне, да при микроне и некоторых других лидеров ЕС, которых ***** и ко, покупают с потрхами. Посмотрите на шредера, ла пеншу, итальянский министр-клоун, бегал по красной площади в футболке ****** тд,
Інших кандідатур поки що не виникло. Хіба що Кровавий Пастор.
Правильно. как можно давать Московии пользоваться севастопольским портом ?
Это как ГАИ разрешало бы ездить на угнанных машинах.
Курт Волкер всегда поднимает настроение - человек из той же шеренги,
что и сенатор Джон Маккейн.
Воды! Воды! Вода! Вода!
всем начхать пока бабло идет