Прокуратура АРК поскаржилася в Гаагу, що окупанти навчають кримських дітей воювати

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя спільно з Кримською правозахисною групою направили в Міжнародний кримінальний суд у Гаагу подання з інформацією про мілітаризацію дітей у Криму.

Про це на пресконференції в Києві повідомила глава правління КПГ Ольга Скрипник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Подання стосується військового злочину - призову громадян України в російську армію. Цього разу зібрана доказова база не тільки про кримінальне переслідування громадян, які не хочуть служити в російській армії, а й головний акцент роботи цього разу був направлений на кримських дітей, які стали жертвами російської військової мілітаристської пропаганди. Ця пропаганда використовується як частина примусу до служби в армії", - сказала Скрипник.

Юрист, експерт з міжнародного гуманітарного права Кримської правозахисної групи Богдан Мельникович пояснив, чому інформація про мілітаризацію дітей була включена в подання.

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"Ми розповіли про навчальні заклади в Криму, які здійснюють військову підготовку серед дітей: це як і спеціалізовані навчальні заклади, так і військові курси для школярів. Вони були включені в подання, тому що впродовж навчання крім навчання володіння зброєю, дітям прищеплюється російська військова традиція для подальшої служби в армії окупанта. У звіті говориться про такі організації як "Крим патріот центр", ДОСААФ Росії і "Юнармія", які включені в систему пропаганди військової служби серед дітей", - сказав юрист.

Окупаційна влада відкриває в кримських школах кадетські класи і проводить набір у військово-патріотичний рух "Юнармія". Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму.