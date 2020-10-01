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Прокуратура АРК поскаржилася в Гаагу, що окупанти навчають кримських дітей воювати

Прокуратура АРК поскаржилася в Гаагу, що окупанти навчають кримських дітей воювати

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя спільно з Кримською правозахисною групою направили в Міжнародний кримінальний суд у Гаагу подання з інформацією про мілітаризацію дітей у Криму.

Про це на пресконференції в Києві повідомила глава правління КПГ Ольга Скрипник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Подання стосується військового злочину - призову громадян України в російську армію. Цього разу зібрана доказова база не тільки про кримінальне переслідування громадян, які не хочуть служити в російській армії, а й головний акцент роботи цього разу був направлений на кримських дітей, які стали жертвами російської військової мілітаристської пропаганди. Ця пропаганда використовується як частина примусу до служби в армії", - сказала Скрипник.

Юрист, експерт з міжнародного гуманітарного права Кримської правозахисної групи Богдан Мельникович пояснив, чому інформація про мілітаризацію дітей була включена в подання.

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"Ми розповіли про навчальні заклади в Криму, які здійснюють військову підготовку серед дітей: це як і спеціалізовані навчальні заклади, так і військові курси для школярів. Вони були включені в подання, тому що впродовж навчання крім навчання володіння зброєю, дітям прищеплюється російська військова традиція для подальшої служби в армії окупанта. У звіті говориться про такі організації як "Крим патріот центр", ДОСААФ Росії і "Юнармія", які включені в систему пропаганди військової служби серед дітей", - сказав юрист.

Окупаційна влада відкриває в кримських школах кадетські класи і проводить набір у військово-патріотичний рух "Юнармія". Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму.

Автор: 

Гаага (315) діти (5140) Крим (14185) окупація (6744) прокуратура (3699)


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Топ коментарі
+3
Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
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01.10.2020 16:03 Відповісти
+1
Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 4136
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01.10.2020 15:53 Відповісти
+1
На Донбассе тоже учат детей воевать и уже 6 лет,нам говорят что скоро будет мир и наши украинские дети будут дружить с такими же детками с ЛДНР,только родители их воевали по разные стороны ,а некоторые погибли,интересная дружба будет,это равносильно как ....
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01.10.2020 15:59 Відповісти
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Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 4136
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01.10.2020 15:53 Відповісти
А Украина, что учит детей здаваться?
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01.10.2020 15:55 Відповісти
Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
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01.10.2020 16:03 Відповісти
На Донбассе тоже учат детей воевать и уже 6 лет,нам говорят что скоро будет мир и наши украинские дети будут дружить с такими же детками с ЛДНР,только родители их воевали по разные стороны ,а некоторые погибли,интересная дружба будет,это равносильно как ....
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01.10.2020 15:59 Відповісти
А чего в предыдущей новости комментарии закрыли? Видно ведь что билборд слуги народа убил своего избирателя!
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01.10.2020 16:06 Відповісти
Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 334Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 8184
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01.10.2020 16:20 Відповісти
В Украине четверть века учили детей пацифизму и результатом стали итоги 14го года в плане её территориальной целостности
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01.10.2020 16:21 Відповісти
Путлеру нужно мясо,а не дети...вдруг нефть и газ упрадут? Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 9979
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01.10.2020 16:26 Відповісти
Про мілітарізацію дітей під час навчального процесу в Криму, на сході окупованої України, в самій РФ- вже говорилось не раз і не два. Вова наш ! Твої "квартальні жарти" для таких "абученних" маленькіх упирят в майбутньому не пройдуть.
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01.10.2020 19:04 Відповісти
Хорошо, что еще детей пиво российское пить насильно не заставляют, засуха там у них и жажда, вроде бы.
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01.10.2020 19:21 Відповісти
 
 