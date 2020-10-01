Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя совместно с Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд в Гаагу представление с информацией о милитаризации детей в Крыму.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила глава правления КПГ Ольга Скрипник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Представление касается военного преступления – призыва граждан Украины в российскую армию. В этот раз собрана доказательная база не только об уголовном преследовании граждан, которые не хотят служить в российской армии, но и главный акцент работы в этот раз был направлен на крымских детей, которые стали жертвами российской военной милитаристской пропаганды. Эта пропаганда используется как часть принуждения к службе в армии", – сказала Скрипник.

Юрист, эксперт по международному гуманитарному праву Крымской правозащитной группы Богдан Мельникович объяснил, почему информация о милитаризации детей была включена в представление.

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"Мы рассказали об учебных заведениях в Крыму, которые осуществляют военную подготовку среди детей: это как и специализированные учебные заведения, так и военные курсы для школьников. Они были включены в представление, потому что на протяжении учебы кроме обучения владения оружием, детям прививается российская военная традиция для дальнейшей службы в армии оккупанта. В отчете говорится о таких организациях как "Крым патриот центр", ДОСААФ России и "Юнармия", которые включены в систему пропаганда военной службы среди детей", – сказал юрист.

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Оккупационные власти открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение "Юнармия". Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму.