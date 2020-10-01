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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать

Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя совместно с Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд в Гаагу представление с информацией о милитаризации детей в Крыму.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила глава правления КПГ Ольга Скрипник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Представление касается военного преступления – призыва граждан Украины в российскую армию. В этот раз собрана доказательная база не только об уголовном преследовании граждан, которые не хотят служить в российской армии, но и главный акцент работы в этот раз был направлен на крымских детей, которые стали жертвами российской военной милитаристской пропаганды. Эта пропаганда используется как часть принуждения к службе в армии", – сказала Скрипник.

Юрист, эксперт по международному гуманитарному праву Крымской правозащитной группы Богдан Мельникович объяснил, почему информация о милитаризации детей была включена в представление.

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"Мы рассказали об учебных заведениях в Крыму, которые осуществляют военную подготовку среди детей: это как и специализированные учебные заведения, так и военные курсы для школьников. Они были включены в представление, потому что на протяжении учебы кроме обучения владения оружием, детям прививается российская военная традиция для дальнейшей службы в армии оккупанта. В отчете говорится о таких организациях как "Крым патриот центр", ДОСААФ России и "Юнармия", которые включены в систему пропаганда военной службы среди детей", – сказал юрист.

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Оккупационные власти открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение "Юнармия". Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму.

Автор: 

Гаага (298) дети (6560) Крым (26421) оккупация (10190) прокуратура (5032)


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Топ комментарии
+3
Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
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01.10.2020 16:03 Ответить
+1
Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 4136
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01.10.2020 15:53 Ответить
+1
На Донбассе тоже учат детей воевать и уже 6 лет,нам говорят что скоро будет мир и наши украинские дети будут дружить с такими же детками с ЛДНР,только родители их воевали по разные стороны ,а некоторые погибли,интересная дружба будет,это равносильно как ....
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01.10.2020 15:59 Ответить
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Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 4136
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01.10.2020 15:53 Ответить
А Украина, что учит детей здаваться?
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01.10.2020 15:55 Ответить
Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
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01.10.2020 16:03 Ответить
На Донбассе тоже учат детей воевать и уже 6 лет,нам говорят что скоро будет мир и наши украинские дети будут дружить с такими же детками с ЛДНР,только родители их воевали по разные стороны ,а некоторые погибли,интересная дружба будет,это равносильно как ....
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01.10.2020 15:59 Ответить
А чего в предыдущей новости комментарии закрыли? Видно ведь что билборд слуги народа убил своего избирателя!
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01.10.2020 16:06 Ответить
Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 334Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 8184
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01.10.2020 16:20 Ответить
В Украине четверть века учили детей пацифизму и результатом стали итоги 14го года в плане её территориальной целостности
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01.10.2020 16:21 Ответить
Путлеру нужно мясо,а не дети...вдруг нефть и газ упрадут? Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать - Цензор.НЕТ 9979
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01.10.2020 16:26 Ответить
Про мілітарізацію дітей під час навчального процесу в Криму, на сході окупованої України, в самій РФ- вже говорилось не раз і не два. Вова наш ! Твої "квартальні жарти" для таких "абученних" маленькіх упирят в майбутньому не пройдуть.
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01.10.2020 19:04 Ответить
Хорошо, что еще детей пиво российское пить насильно не заставляют, засуха там у них и жажда, вроде бы.
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01.10.2020 19:21 Ответить
 
 