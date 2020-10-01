Для России оккупация Крыма должна стать неподъемной, - Волкер

Для того, чтобы Кремль почувствовал реальную цену за оккупацию Крыма, нужно усилить эффективность санкций и заблокировать морское движение для российских судов.

Об этом заявил в четверг бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нужно сделать так, чтобы для россиян стало невозможным пользование Крымом, и в частности портом Севастополя", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что важна не только поддержка со стороны США, но и усилия всех европейских стран, чтобы поднять цену для Путина за аннексию Крыма.

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"Все страны должны признавать и выполнять санкции, введенные ЕС, согласно которым любое судно, выходящее из порта Крым, подпадает под санкции и считается занимающимся контрабандой, и оно не может зайти в любой другой порт", - подчеркнул Волкер.

Он отметил, что за этим должна заниматься, прежде всего, Международная морская организация с офисом в Лондоне, членом которой является, в том числе, Россия.

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