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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Для России оккупация Крыма должна стать неподъемной, - Волкер

Для России оккупация Крыма должна стать неподъемной, - Волкер

Для того, чтобы Кремль почувствовал реальную цену за оккупацию Крыма, нужно усилить эффективность санкций и заблокировать морское движение для российских судов.

Об этом заявил в четверг бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нужно сделать так, чтобы для россиян стало невозможным пользование Крымом, и в частности портом Севастополя", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что важна не только поддержка со стороны США, но и усилия всех европейских стран, чтобы поднять цену для Путина за аннексию Крыма.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совет ЕС расширил список антироссийских санкций против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста

"Все страны должны признавать и выполнять санкции, введенные ЕС, согласно которым любое судно, выходящее из порта Крым, подпадает под санкции и считается занимающимся контрабандой, и оно не может зайти в любой другой порт", - подчеркнул Волкер.

Он отметил, что за этим должна заниматься, прежде всего, Международная морская организация с офисом в Лондоне, членом которой является, в том числе, Россия.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать

Автор: 

Крым (26421) россия (96125) санкции (11445) Волкер Курт (628)


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Топ комментарии
+15
https://twitter.com/le_cavelier1

https://twitter.com/le_cavelier1 Житейские воззрения кота Мурра

Шайен Бешеный Волк. Участник грабительского набега в Мексику. Внимательно вглядитесь в его лицо. Кого же это он напоминает?

Для России оккупация Крыма должна стать неподъемной, - Волкер - Цензор.НЕТ 4969
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01.10.2020 20:15 Ответить
+14
Гимарой - в кажну избу...
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01.10.2020 20:14 Ответить
+11
тиотиуканское куйло и его шойгу?
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01.10.2020 20:46 Ответить
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Гимарой - в кажну избу...
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01.10.2020 20:14 Ответить
...избу бочки
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01.10.2020 20:16 Ответить
Клоун - гнида.
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01.10.2020 21:04 Ответить
https://twitter.com/le_cavelier1

https://twitter.com/le_cavelier1 Житейские воззрения кота Мурра

Шайен Бешеный Волк. Участник грабительского набега в Мексику. Внимательно вглядитесь в его лицо. Кого же это он напоминает?

Для России оккупация Крыма должна стать неподъемной, - Волкер - Цензор.НЕТ 4969
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01.10.2020 20:15 Ответить
какой у тебя ай кью?
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01.10.2020 20:29 Ответить
-154
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01.10.2020 20:32 Ответить
Для России оккупация Крыма должна стать неподъемной, - Волкер - Цензор.НЕТ 3202
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01.10.2020 20:31 Ответить
тиотиуканское куйло и его шойгу?
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01.10.2020 20:46 Ответить
Ппц) как ты точно сказал)))😁😂😁
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01.10.2020 20:59 Ответить
мокша
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01.10.2020 20:53 Ответить
оЙ...а якщо поміняти одну літеру...
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01.10.2020 20:59 Ответить
Только плеши и ботокса не хватает.
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01.10.2020 21:10 Ответить
О, *****)))
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01.10.2020 21:52 Ответить
А Бубачька погодиться? У нього є у Крімє нерухомість.
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01.10.2020 20:16 Ответить
Яким чином ?
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01.10.2020 20:16 Ответить
санкциями приплющить
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01.10.2020 20:54 Ответить
Весь час пишу , що "санкції" , які застосовано - неефективні , бо мають змінювати поведінку окупанта в бажаному напрямку , чого до сьогодні не спостерігаємо . Треба справжні санкції .
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01.10.2020 20:18 Ответить
нафту по 10 баксів або навіть 8
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01.10.2020 20:47 Ответить
от армяно-азербайджанского конфликта, нефть вырастет в цене...даже азербайджанская
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01.10.2020 21:46 Ответить
Потому что РФ обходит санкции и никто за этим не следит.
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01.10.2020 21:44 Ответить
Они будут все корабли отправлять из порта Кавказ.Для них подделка документов-тьфу.Украина вовсю торгует с ордой и подпитывает бюджет орды.
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01.10.2020 20:20 Ответить
Жалко наши гниды етого не понимают. Все время пытаются то дать окупантам водичку и свет то торговлю возобновить, то туристов с деньгами запустить, то КПВВ и дороги обустроить для комфортного пересечения линии фронта турыстами
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01.10.2020 20:22 Ответить
На жаль, вони скотини, все дуже розуміють. Просто , вони вороги в нашій країні.
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01.10.2020 20:57 Ответить
питання не в тому, повинна чи ні, а стане, чи не стане?
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01.10.2020 20:26 Ответить
А что про авиасообщение с Крымом ??? Все страны мира ОБОСРАЛИСЬ наложить санкции на воздушный флот России.
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01.10.2020 20:26 Ответить
в Крым летают только ( !) "левые" рашкованские компании
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01.10.2020 21:02 Ответить
Например, такие как "Аэрофлот".
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02.10.2020 06:17 Ответить
Ну заявил и заявил. Не реагируй. Тоже можешь что-то заявить.
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01.10.2020 20:38 Ответить
Більш нема нікого.
Завдяки тому, що обрали ЗЕ.
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01.10.2020 20:40 Ответить
бывших Спецпредставителей США, как и Президентов и Послов, не бывает, дорогой !
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01.10.2020 20:59 Ответить
Для репоедов это непонятно)))
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01.10.2020 21:25 Ответить
так это уже так, ноет русня, но некоторые ещё гордо, это хорошо, меня радует.
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01.10.2020 20:44 Ответить
Ни отнять,ни прибавить,все в точку!
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01.10.2020 20:54 Ответить
На правах рекламы.
ТОВ "Веселая струя" совместно с авикомпанией "Воздушный поцелуй" приглашает всех совершить увлекательный полет в воздушном пивном пабе, оборудованном на базе В-52. Полет состоится над территорией оккупированного крыма.
Свежее пиво, симпатичные стюардессы и хорошее настроение ждут вас.
Туалеты начнут работают работать сразу после пересечения воздушного пространства админграницы.
Желающие могут взять с собой камни.
Не дадим засохнуть крыму.
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01.10.2020 20:58 Ответить
скорее турецкий Ерлоган -оглу смог бы устроить рашисту дарданело- босфорскую мать ,за оккупацию украинского Крыма
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01.10.2020 21:05 Ответить
не может, есть определенные международные обязатенльства по проливам
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01.10.2020 21:12 Ответить
с рашистом нас,,,авшим и на Хельсинский акт и на Будапештскую бумагу,оккупировавшим часть Украины,Грузии,Молдовы (международные договора) был бы весьма коректный ответ взаимностю
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01.10.2020 22:13 Ответить
Россиюшка нарушила множество договоров.
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02.10.2020 06:24 Ответить
Поэтому и стоит на "задних лапках" перед Эрдоганом, не то б "кашеварил" полным ходом в Карабахе.
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01.10.2020 21:14 Ответить
Волкер (который никогда не прочитает этот перевод), Вы совершенно правы, Орду (самую дикую на планете и реликтовую в своей уникальности) можно обуздать от бандитизма, только когда они почувствуют, что издержки, убытки от бандитизма заметно превышают их профит, к сожалению обоим вашим кандидатам, и Байдену, и тем более Трампу (болельщику Путлера), это совершенно неинтересно, как и большинству американцев, им внешние людоеды совершенно неинтересны, у них отдельное внутреннее onto мировоззрение, кто больше даст подачек, тот и лучший президент, и ваши кандидаты желают им услужить (а ведь Рейган был другим, и всеравно нравился американцам).
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01.10.2020 21:20 Ответить
Поддерживаю!
Только не при вашем оранжевом трампоне, да при микроне и некоторых других лидеров ЕС, которых ***** и ко, покупают с потрхами. Посмотрите на шредера, ла пеншу, итальянский министр-клоун, бегал по красной площади в футболке ****** тд,
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01.10.2020 21:23 Ответить
Огромный плюс
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01.10.2020 21:29 Ответить
Волкера в президенты Украины, и я серьёзно.
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01.10.2020 21:40 Ответить
Он пока что не баллотируется.
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02.10.2020 06:25 Ответить
Волкер больше думает за Украину нежели вся наша власть.
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01.10.2020 21:41 Ответить
Волкер прежде всего думает об интересах США. Украине повезло - её интересы совпадают с интересами Америки, точно так же как во время Второй мировой войны с интересами США совпадали интересы СССР.
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02.10.2020 06:29 Ответить
Зе - Пулинский холуй, менять его надо.
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01.10.2020 21:45 Ответить
путєн скиглив, що другого терміну Порошенка путєноміка не витримає.

Інших кандідатур поки що не виникло. Хіба що Кровавий Пастор.
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01.10.2020 21:48 Ответить
Уолкер балотується?
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01.10.2020 21:51 Ответить
Запад консолидировано мог это сделать в 2014 году.. или сделать это вообще не возможным прими соответствующие меры во время нападения РФерии на Грузию.. Или даже еще раньше после Мюнхенской речи Путинила. Но увы...
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01.10.2020 21:53 Ответить
Почитаешь точку зрения Волкера, и понимаешь. что не всё так плохо в этом мире.
Правильно. как можно давать Московии пользоваться севастопольским портом ?
Это как ГАИ разрешало бы ездить на угнанных машинах.
Курт Волкер всегда поднимает настроение - человек из той же шеренги,
что и сенатор Джон Маккейн.
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01.10.2020 23:27 Ответить
Рашисты использовали климатическое оружие, чтобы наполнить водой Крым. Перестарались на острове Невезения чуток. Прям, как в Индинане Джонс:
Воды! Воды! Вода! Вода!
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01.10.2020 23:44 Ответить
СКОРЕЕ КОНЕЧНОЙ!)
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02.10.2020 04:19 Ответить
бла бла бла

всем начхать пока бабло идет
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02.10.2020 05:53 Ответить
Кто? Англичане? Дешёвые меркантильные сцыкуны. Эти "гаранты" только и способны озабоченность выражать и платить своим инструкторам за обучение папуасов.
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02.10.2020 14:45 Ответить
 
 