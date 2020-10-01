Для России оккупация Крыма должна стать неподъемной, - Волкер
Для того, чтобы Кремль почувствовал реальную цену за оккупацию Крыма, нужно усилить эффективность санкций и заблокировать морское движение для российских судов.
Об этом заявил в четверг бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Нужно сделать так, чтобы для россиян стало невозможным пользование Крымом, и в частности портом Севастополя", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.
В этом контексте он подчеркнул, что важна не только поддержка со стороны США, но и усилия всех европейских стран, чтобы поднять цену для Путина за аннексию Крыма.
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"Все страны должны признавать и выполнять санкции, введенные ЕС, согласно которым любое судно, выходящее из порта Крым, подпадает под санкции и считается занимающимся контрабандой, и оно не может зайти в любой другой порт", - подчеркнул Волкер.
Он отметил, что за этим должна заниматься, прежде всего, Международная морская организация с офисом в Лондоне, членом которой является, в том числе, Россия.
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https://twitter.com/le_cavelier1 Житейские воззрения кота Мурра
Шайен Бешеный Волк. Участник грабительского набега в Мексику. Внимательно вглядитесь в его лицо. Кого же это он напоминает?
Завдяки тому, що обрали ЗЕ.
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Желающие могут взять с собой камни.
Не дадим засохнуть крыму.
Только не при вашем оранжевом трампоне, да при микроне и некоторых других лидеров ЕС, которых ***** и ко, покупают с потрхами. Посмотрите на шредера, ла пеншу, итальянский министр-клоун, бегал по красной площади в футболке ****** тд,
Інших кандідатур поки що не виникло. Хіба що Кровавий Пастор.
Правильно. как можно давать Московии пользоваться севастопольским портом ?
Это как ГАИ разрешало бы ездить на угнанных машинах.
Курт Волкер всегда поднимает настроение - человек из той же шеренги,
что и сенатор Джон Маккейн.
Воды! Воды! Вода! Вода!
всем начхать пока бабло идет