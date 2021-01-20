Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер
Двухпартийная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов будет продолжаться. При этом во время президентства Джо Байдена внимание США к нашей стране может возрасти.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя перспективы развития ситуации на Донбассе при новом президенте США, Волкер указал на то, что они зависят прежде всего от готовности России прекратить агрессию.
"Вопрос в том, хочет ли Россия остановить войну, или нет. Сейчас Путин, по моему мнению, считает, что война служит его целям: она расшатывает Украину, несколько дестабилизирует ее, она удерживает ее от взаимодействия с Европой, от взаимодействия с НАТО. Поэтому, я думаю, Путин считает полезным делом, чтобы война продолжалась", - сказал Волкер.
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Он высказал мнение, что Запад "должен пойти на большее давление на Россию", чтобы ее президент Владимир Путин "увидел, что он ничего не приобретает, оккупируя части Украины, а наоборот платит очень высокую цену за это".
По мнению бывшего представителя Госдепа, стоит ожидать большего присутствия украинской темы в повестке дня Вашингтона.
"Будет и новое: новые лица и новый уровень внимания. Во время последнего года администрации Трампа - из-за процесса импичмента - присутствия США, привлечения США к украинским вопросам не было. Я думаю, администрация Байдена добьется того, что это привлечение вернется", - спрогнозировал Волкер.
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В общем бывший спецпредставитель Госдепа прогнозирует, что политика Вашингтона по поддержке Киева не изменится. Это касается как суверенитета и территориальной целостности Украины, так и экономических реформ.
"За время администрации Трампа мы изначально достигли значительного прогресса по установлению политики непризнания по захвату Россией Крыма, снятия запрета на поставки вооружений, так что мы смогли продавать полезное оборонное оборудование, те же "Джавелины". И все это будет продолжаться и при администрации Байдена", - считает он.
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Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.
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Против избранных ведет войну. А на расее это разве не говорят?!
И можно привести пример управления госдепом? Кремлем много.
Депутати Європарламенту підготували резолюцію, у якій Раді ЄС пропонується через арешт Навального запровадити санкції проти олігархів із оточення Путіна і заборонити добудову «Північного потоку-2».
Як повідомляє https://www.spiegel.de/ Spiegel , проект такої резолюції підтримали парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів та зелених. Згідно з нею, ЄС повинен негайно зупинити завершення трубопроводу в Балтійському морі, запровадити санкції проти «фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та затримання Алексєя Навального», а також осіб, відповідальних за напади на представників опозиції, російських олігархів, членів найближчого оточення президента Путіна та пропагандистів засобів масової інформації.
Проект резолюції Європарламент повинен розглянути в четвер, 21 січня. Але Рада ЄС, яка має повноваження запроваджувати санкції, може цю резолюцію проігнорувати або запровадити символічні санкції, як це було після отруєння Навального. (мерзавцы! ) Сам російський опозиціонер тоді просив покарати не російських спецслужбістів, які його труїли, а олігархів Путіна, що грабують російський народ.
Отсутствие действий - тоже действия! Можно не воспринимать Трампа, и на это есть причины, но как серьезно можно воспринимать тех, кто уже показал себя в самый тяжелый период начала войны в Украине???(с)
и кста.. я еще в 2014-м сказал когда весь этот шухер с кацапами начался - Кто первый встретится и пожмет руку Куйлу - тот и предатель !!! И это был твой шеф пЭтя !!! крапка *** !!!
Зе має приготуватися... Саме через Зе Волкер позбувся статусу спеціального посла в Україні.
Так было бы лучше для всех.
Еще немного и даже зебилы будут ЗЕ это желать.
Доказано Зеленским!
и прокуроров осмелившихся расследовать его коррупцию - на дыбу