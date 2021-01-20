Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер

Двухпартийная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов будет продолжаться. При этом во время президентства Джо Байдена внимание США к нашей стране может возрасти.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя перспективы развития ситуации на Донбассе при новом президенте США, Волкер указал на то, что они зависят прежде всего от готовности России прекратить агрессию.

"Вопрос в том, хочет ли Россия остановить войну, или нет. Сейчас Путин, по моему мнению, считает, что война служит его целям: она расшатывает Украину, несколько дестабилизирует ее, она удерживает ее от взаимодействия с Европой, от взаимодействия с НАТО. Поэтому, я думаю, Путин считает полезным делом, чтобы война продолжалась", - сказал Волкер.

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Он высказал мнение, что Запад "должен пойти на большее давление на Россию", чтобы ее президент Владимир Путин "увидел, что он ничего не приобретает, оккупируя части Украины, а наоборот платит очень высокую цену за это".

По мнению бывшего представителя Госдепа, стоит ожидать большего присутствия украинской темы в повестке дня Вашингтона.

"Будет и новое: новые лица и новый уровень внимания. Во время последнего года администрации Трампа - из-за процесса импичмента - присутствия США, привлечения США к украинским вопросам не было. Я думаю, администрация Байдена добьется того, что это привлечение вернется", - спрогнозировал Волкер.

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В общем бывший спецпредставитель Госдепа прогнозирует, что политика Вашингтона по поддержке Киева не изменится. Это касается как суверенитета и территориальной целостности Украины, так и экономических реформ.

"За время администрации Трампа мы изначально достигли значительного прогресса по установлению политики непризнания по захвату Россией Крыма, снятия запрета на поставки вооружений, так что мы смогли продавать полезное оборонное оборудование, те же "Джавелины". И все это будет продолжаться и при администрации Байдена", - считает он.

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Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.