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Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер

Украину при Байдене может ожидать

Двухпартийная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов будет продолжаться. При этом во время президентства Джо Байдена внимание США к нашей стране может возрасти.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя перспективы развития ситуации на Донбассе при новом президенте США, Волкер указал на то, что они зависят прежде всего от готовности России прекратить агрессию.

"Вопрос в том, хочет ли Россия остановить войну, или нет. Сейчас Путин, по моему мнению, считает, что война служит его целям: она расшатывает Украину, несколько дестабилизирует ее, она удерживает ее от взаимодействия с Европой, от взаимодействия с НАТО. Поэтому, я думаю, Путин считает полезным делом, чтобы война продолжалась", - сказал Волкер.

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Он высказал мнение, что Запад "должен пойти на большее давление на Россию", чтобы ее президент Владимир Путин "увидел, что он ничего не приобретает, оккупируя части Украины, а наоборот платит очень высокую цену за это".

По мнению бывшего представителя Госдепа, стоит ожидать большего присутствия украинской темы в повестке дня Вашингтона.

"Будет и новое: новые лица и новый уровень внимания. Во время последнего года администрации Трампа - из-за процесса импичмента - присутствия США, привлечения США к украинским вопросам не было. Я думаю, администрация Байдена добьется того, что это привлечение вернется", - спрогнозировал Волкер.

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В общем бывший спецпредставитель Госдепа прогнозирует, что политика Вашингтона по поддержке Киева не изменится. Это касается как суверенитета и территориальной целостности Украины, так и экономических реформ.

"За время администрации Трампа мы изначально достигли значительного прогресса по установлению политики непризнания по захвату Россией Крыма, снятия запрета на поставки вооружений, так что мы смогли продавать полезное оборонное оборудование, те же "Джавелины". И все это будет продолжаться и при администрации Байдена", - считает он.

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Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26409) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+21
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 340
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20.01.2021 23:26
+16
Ясна справа
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 4969
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20.01.2021 23:19
+16
Очень необходим "новый уровень внимания" США к нашей "правоохранительной" системе, находящейся в полном коррупционном и профессиональном параличе. Вплоть до прямого участия в кадровых вопросах. Без этого, никакого дальнейшего развития, а тем более дороги в ЕС и НАТО и вообще цивилизованной жизни в принципе
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20.01.2021 23:21
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Через год не раньше....,Байдену нужно для начала убрать "художества" Трампутлера в США...
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20.01.2021 23:15 Ответить
Да, скорее всего он заберёт Джавелины первым делом.
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20.01.2021 23:30 Ответить
Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 6706
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20.01.2021 23:49 Ответить
Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 4483
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21.01.2021 00:28 Ответить
Посол Украины в США -- за 7 лет войны с Россией США оказали Украине военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. в этом году США запланировали помощь Украине на 738 000 000 долларов. Сюда же входит и военная помощь
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20.01.2021 23:16 Ответить
Mr. Kurt, Ukraine needs a strong US ambassador! Welcome !
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20.01.2021 23:29 Ответить
Ясна справа
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 4969
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20.01.2021 23:19 Ответить
Очень необходим "новый уровень внимания" США к нашей "правоохранительной" системе, находящейся в полном коррупционном и профессиональном параличе. Вплоть до прямого участия в кадровых вопросах. Без этого, никакого дальнейшего развития, а тем более дороги в ЕС и НАТО и вообще цивилизованной жизни в принципе
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20.01.2021 23:21 Ответить
А самим на вистачає розуму?
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20.01.2021 23:28 Ответить
Ні немає.Був би розум- результат Майдану був би іншим,і країна жила б по іншому.Олігархат і корупція звели все нанівець.
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21.01.2021 06:53 Ответить
Шоб медведчуки завели пісню про "внєшнєєуправление"?
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20.01.2021 23:52 Ответить
Україні необхідне саме зовнішнє управління,бо з ріднесеньким внутрішнім українці вже з голими сраками залишились
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21.01.2021 06:55 Ответить
А внешнее управление кремя - нормально?!
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21.01.2021 09:42 Ответить
Кремль назначает нам гауляйтеров?
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21.01.2021 10:35 Ответить
Да! Уже как минимум 2-й!
Против избранных ведет войну. А на расее это разве не говорят?!
И можно привести пример управления госдепом? Кремлем много.
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21.01.2021 21:21 Ответить
Эстония быстро переформатировала свое правительства в свете выборов в США,несколько эстонских чиновников замечены в коррупции...,сумеет ли Зеля сделать чистку в своем правительстве скоро узнаем...
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20.01.2021 23:23 Ответить
Емм, а що він може? З себе ж не почне... А Зе ж особисто розповідав Трампу про 100% свого генпрокурора саме у контексті розслідування по сину Байдена!
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20.01.2021 23:26 Ответить
Сенаторе, Ви ще маєте надію !???
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21.01.2021 01:47 Ответить
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 340
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20.01.2021 23:26 Ответить
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20.01.2021 23:31 Ответить
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 7391
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20.01.2021 23:28 Ответить
Украину при Байдене может ожидать "новый уровень внимания", - Волкер - Цензор.НЕТ 3233 На Колчаковском фронте перемены,опять Перестройка...
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20.01.2021 23:36 Ответить
_Хочется чтобы новый уровень внимания не обошёл стороной расию. Которая вообще-то атаковала США и ведёт настоящую войну на уничтожение.
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20.01.2021 23:43 Ответить
Байден в Украине не появится до окончания реформ.Будут Посол,Нуланд,другие клерки.Это уровень Украины.Харрис может появиться только если надо кому - то гайку на груди закрутить потуже.Много будет сенаторов и военных.А вот санкции на головы нерадивых депутатов Типа Дубинского или Деркача посыпятся,как из рога изобилия.На КСУ и судей -тоже.Так что писять против байденовского ветра будет очень дорого.Посол будет раздавать кнутом и пряники.
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20.01.2021 23:45 Ответить
чим швидше, тим краще!
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20.01.2021 23:49 Ответить
Рашу буде очікувати новий рівень санкцій і деградації, до припинення її існування.
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21.01.2021 00:06 Ответить
https://ua.news/ua/evroparlament-progolosuet-za-sanktsyy-protyv-olygarhov-putyna-y-severnogo-potoka-2/ Європарламент проголосує за санкції проти олігархів Путіна і «Північного потоку-2»

Депутати Європарламенту підготували резолюцію, у якій Раді ЄС пропонується через арешт Навального запровадити санкції проти олігархів із оточення Путіна і заборонити добудову «Північного потоку-2».
Як повідомляє https://www.spiegel.de/ Spiegel , проект такої резолюції підтримали парламентські групи консерваторів, соціал-демократів, лібералів та зелених. Згідно з нею, ЄС повинен негайно зупинити завершення трубопроводу в Балтійському морі, запровадити санкції проти «фізичних та юридичних осіб, які брали участь у прийнятті рішення про арешт та затримання Алексєя Навального», а також осіб, відповідальних за напади на представників опозиції, російських олігархів, членів найближчого оточення президента Путіна та пропагандистів засобів масової інформації.
Проект резолюції Європарламент повинен розглянути в четвер, 21 січня. Але Рада ЄС, яка має повноваження запроваджувати санкції, може цю резолюцію проігнорувати або запровадити символічні санкції, як це було після отруєння Навального. (мерзавцы! ) Сам російський опозиціонер тоді просив покарати не російських спецслужбістів, які його труїли, а олігархів Путіна, що грабують російський народ.
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20.01.2021 23:50 Ответить
А что же мешало Обаме/Байдену это сделать в 2014 г когда аннексировали Крым и оккупировали Донбасс? Почему не выполнили условия Будапештского меморандума?
Отсутствие действий - тоже действия! Можно не воспринимать Трампа, и на это есть причины, но как серьезно можно воспринимать тех, кто уже показал себя в самый тяжелый период начала войны в Украине???(с)
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20.01.2021 23:52 Ответить
дебіл, в Будапештському меморандумі не прописано санкцій за порушення сторонами його положень. Про які ти умови ти патякаєш?
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21.01.2021 00:24 Ответить
Какие санкции чучело !? В Б.Меморандуме нет санкций !!! Санкции в Минске подписал твой кнур с шоколадной хфабрики чем отверг Будапешт полностью и пошел танцевать под Куйла!!!
и кста.. я еще в 2014-м сказал когда весь этот шухер с кацапами начался - Кто первый встретится и пожмет руку Куйлу - тот и предатель !!! И это был твой шеф пЭтя !!! крапка *** !!!
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21.01.2021 00:43 Ответить
А шо твой шеф ***** на это сказало?
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21.01.2021 06:29 Ответить
сказало шо масла слишком докуя порохоботы едят - на мозги влияет им..тупеют !!!
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21.01.2021 10:25 Ответить
ага.. не те що у вас.. бодяра гостроту мозку на новий рівень підійма..
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21.01.2021 10:38 Ответить
Шо ты высрало, никто не понял, такие тупые любители *****
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21.01.2021 11:42 Ответить
дуже потрібен "новий рівень уваги" бо з 73% йолопів нормального життя в Україні не збудувати без жорсткої допомоги США
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20.01.2021 23:59 Ответить
Це було інтерв'ю майбутнього посла. У всяк випадку, з оточення Блінкена-Нуланд виринуло саме прізвище Волкера.
Зе має приготуватися... Саме через Зе Волкер позбувся статусу спеціального посла в Україні.
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21.01.2021 00:30 Ответить
Боюсь, що д"Єрмак може "впертися"... (Про "Блазня" нема мови - він зробить те, що йому скажуть...). А без агремана призначення не буде...
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21.01.2021 00:50 Ответить
Пишуть, що Байден визначився з кандидатом на посла в Україні, - це Волкер.
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21.01.2021 01:03 Ответить
А что ЗЕ готовиться? Остался только один вариант - нагнуться и раздвинуть булки.
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21.01.2021 00:47 Ответить
ЗЕ может быстро собрать вещи и, не дожидась особого внимания, свалить подальше из Украины.

Так было бы лучше для всех.
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21.01.2021 00:48 Ответить
еще немного и украинцы будут желать Зе сдохнуть в муках.
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21.01.2021 00:52 Ответить
Укранцы ему этого желают уже второй год.

Еще немного и даже зебилы будут ЗЕ это желать.
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21.01.2021 00:58 Ответить
Тут по степени зебелизма уже происходит, те кто больше всего орали за Зе, молчат как рыбы, а те кто поумней, вовсю его уже ху.сосят.
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21.01.2021 13:02 Ответить
Как всегда. И это прибыльно! Принимать со всех сторон и во всех позах!
Доказано Зеленским!
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21.01.2021 09:46 Ответить
Как то угрожающе прозвучало для зеленой плесени.
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21.01.2021 00:51 Ответить
Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 9820
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21.01.2021 01:01 Ответить
У вас есть что красть? Голожопый, не 3,14зди!
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21.01.2021 03:08 Ответить
Обана) Где то засуетился беня)) Чаем поперхнулся зе)Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер - Цензор.НЕТ 8222
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21.01.2021 03:07 Ответить
Америка знову у грі
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21.01.2021 03:10 Ответить
За - за - за-- за......................................................
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21.01.2021 06:49 Ответить
В перекладі на загальнозрозумілу: Будуть грабувати так, як і при Порошенко. За Байденом і його "командою" тягнеться цілий шлейф гешефтів...
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21.01.2021 08:58 Ответить
Тю дурний! Зараз грабують так,як ніколи раніше! Янек від заздрощів заснути не може!
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21.01.2021 09:49 Ответить
пенсы-маразматики из задрыпаного села срущие каждые 5 минут коменты уже решают что байден зделает!работать идите а не херню строчите без отдыха! когдато был хороший сайт.было что почитать а счас? даже на маскальских сайтах менше гавна про украину чем здесь! самая позорная нация эвропы! все народы дружны а нам лиш бы кого обосрать ! не жить нам хорошо с такими людьми
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21.01.2021 09:14 Ответить
Сайт був хороший... Поки твій господар не послав у Крим і на Донбас "іхтамнєтів", а тебе - сюди...
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21.01.2021 12:45 Ответить
А ты сашок пенс или по работе тут?
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21.01.2021 12:59 Ответить
хантеру байдену нужно будет долю засылать,

и прокуроров осмелившихся расследовать его коррупцию - на дыбу
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21.01.2021 09:21 Ответить
Волкер толковый мужик. Говорит по делу и делает правильные вещи без популизма.
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21.01.2021 11:52 Ответить
Байдан в первую очередь президент США, а не Украины. Украине пора становится самодостаточной и не заглядывать в рот то восточным соседям, то западным. Данный принцип является основополагающим для суверенитета любого государства. А обещания, равно как и международные договоры ничего не стоят. У Украины есть печальный опыт с Будапештским Меморандумом.
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21.01.2021 12:35 Ответить
 
 