Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин

Президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и временная поверенная США в Украине Кристина Квин вместе смотрели трансляцию церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Об этом Ермак сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Смотрим инаугурацию президента США вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин", - отметил он.

"Уверен, отношения наших стран должны выйти на новый уровень.

Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Джозеф Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", - добавил Ермак.

Джо Байден стал 46-м президентом США 20 января.

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