Зеленский и Ермак смотрели инаугурацию Байдена вместе с Квин
Президент Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и временная поверенная США в Украине Кристина Квин вместе смотрели трансляцию церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.
Об этом Ермак сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Смотрим инаугурацию президента США вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин", - отметил он.
"Уверен, отношения наших стран должны выйти на новый уровень.
Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Джозеф Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", - добавил Ермак.
Джо Байден стал 46-м президентом США 20 января.
Также на Цензор.НЕТ: США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин
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... а по ногам течет...а жопа уже болит...и что делать пока не знаем...
А сьогодні є........
Хи-хи !!!
висновок: ВІРИМО, НАДІЄМОСЯ І ЖДЕМО. СЛАВА УКРАЇНІ (а босяки ніколи не були українцями і не будуть керувати Україною, вони своїм кавказом не можуть керувати.)
Приємно.
Дуже приємно.
Такі твіти принижують країну.
Все из решения коррупционно мотивированы. Профессиональные качества в их выборе играют второстепенную роль (если вообще учитывается). Назначение идет по принципу "свой-чужой" или "что я буду иметь взамен?".
Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны.
Его вежливо отшили.
Ну а послом США в Україні буде Курт Волкер.
А Квин в процессе просмотра перепуганным ************ подгузники меняла и нюни вытирала. А еще, думаю, Квин снимала этих двух чертей на видео и потом ролик запулила Байдену. Чисто поржать с перепуганной гопоты!
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.