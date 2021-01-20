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США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин

США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявляет, что пока новоизбранный президент США Джо Байден и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, Вашингтон будет оставаться непоколебимым в своей поддержке Украины.

Об этом она сказала в приветственном слове по случаю инаугурации Джо Байдена, текст которого опубликован на сайте посольства США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - сказала Квин.

Также на Цензор.НЕТ: Байден стал 46-м президентом США (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

посольство (1079) США (26409) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+17
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 2033
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20.01.2021 20:09
+14
зєлєнський бігом відмовляйся від 95 кварталу! падай на коліна і проси пробачення у США та Байдена.
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20.01.2021 20:08
+10
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 3105
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20.01.2021 20:10
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зєлєнський бігом відмовляйся від 95 кварталу! падай на коліна і проси пробачення у США та Байдена.
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20.01.2021 20:08 Ответить
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 3105
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20.01.2021 20:10 Ответить
✌️🇺🇦😁🇺🇲👍
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20.01.2021 20:08 Ответить
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 2033
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20.01.2021 20:09 Ответить
То Байден поздоровляє Петра Олексійовича з результатами виборів 2019 року?
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20.01.2021 20:34 Ответить
То він питав у нього чи зєлєнське буде на корпоративі виступати?
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20.01.2021 20:36 Ответить
Цікаво як прийде запит на видачу Бені і друзів от тоді і побачимо як поведе себе зелена пліснява.
Здається що не буде ні грошей ні допомоги поки не знімуть агентів лапотних і не зроблять реформи.Хотів Ще побути при владі, запам'ятаеш надовго.
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20.01.2021 21:00 Ответить
Лучше бы была картинка как байден стоит перед порошенком и ему в рот даёт
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21.01.2021 08:46 Ответить
Байдена в президенты Украины!!!
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20.01.2021 20:10 Ответить
Согласен ,тварь,за полное ручное управление, а ты идешь лесом,тундрой и болотами...
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20.01.2021 22:26 Ответить
Как то тревожно за Воронеж...
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20.01.2021 20:11 Ответить
Ні секунди в цьому не сумнівався.
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20.01.2021 20:14 Ответить
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины... зуб Зе даю - Квин
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20.01.2021 20:15 Ответить
ГУЛАГ нерушимый республик Мавзолейных смотрятся после гибели ссср весьма органично...
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20.01.2021 20:22 Ответить
і зеленський з єрмаком нєпоколєбімі в підтримці росії.
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20.01.2021 20:22 Ответить
Нєпокобєліми?
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20.01.2021 20:35 Ответить
Пекин ввел санкции против госсекретаря при https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле https://lenta.ru/tags/persons/navarro-piter/ Питера Наварро .
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20.01.2021 20:22 Ответить
Армения и Азербайджан помирятся,РАБссия с Украиной тоже,а Белорусь с РАБссией начнут войну компроматов.... а Леха Провальный додавит Путлерскую банду Чекистана...,Джо Байденко и Петр Порошенко достроят Северный поток,наступит Счастье всемирное короче...
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20.01.2021 20:29 Ответить
Пістон Зеленському і Єрмаку та публічне зняття шкури з ФСБешного крота, буде чудовий подарунок Україні від нової влади США.
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20.01.2021 20:56 Ответить
Допомога США Україні буде непоколєбіма якщо ЗеБеня буде непокобєлім.........
Почистить своє оточення від промоскальської шушари.
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20.01.2021 21:28 Ответить
Та ще й шакАладного щура дератизуэ з посипаками.
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21.01.2021 09:26 Ответить
Этот заголовок надо трезвым читать.
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20.01.2021 22:46 Ответить
ця пані ненадовго, вона призначена клінічним ідіотом і поїде, коли прибуде новий посол. Якщо приїде Йованович, оце буде номер. містечкові політологи з Брайтон-бічу впадуть на коліна по обидва боки океану і будуть причитати-Донні, на кого ти нас залишив. А Юрась точно впаде в ступор. Прийдеться продавати лігу сміху з особовим складом, а то цирк поїхав а к........ залишились.
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21.01.2021 01:48 Ответить
А може разом з КіВіН? Ближче по "духу".
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21.01.2021 06:47 Ответить
Украина и дальше остаётся под оккупацией Америки,пукнуть власть Украины без разрешения из Америки даже не может,незалежна ещё называется
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21.01.2021 08:44 Ответить
 
 