США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявляет, что пока новоизбранный президент США Джо Байден и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, Вашингтон будет оставаться непоколебимым в своей поддержке Украины.

Об этом она сказала в приветственном слове по случаю инаугурации Джо Байдена, текст которого опубликован на сайте посольства США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - сказала Квин.

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