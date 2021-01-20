США будуть непохитні у своїй підтримці України, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявляє, що поки новообраний президент США Джо Байден і його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої і зовнішньої політики Сполучених Штатів, Вашингтон залишатиметься непохитним у своїй підтримці України.

Про це вона сказала у вітальному слові з нагоди інавгурації Джо Байдена, текст якого опубліковано на сайті посольства США, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки новообраний президент і його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої і зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була багатою, демократичною і вільною, надійно захищеною у своїх міжнародно визнаних кордонах, включно з Донбасом і Кримом, і стійкою проти російської агресії", - сказала Квін.

Читайте також: Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України