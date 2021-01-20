УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11179 відвідувачів онлайн
Новини
4 779 37

США будуть непохитні у своїй підтримці України, - Квін

США будуть непохитні у своїй підтримці України, - Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявляє, що поки новообраний президент США Джо Байден і його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої і зовнішньої політики Сполучених Штатів, Вашингтон залишатиметься непохитним у своїй підтримці України.

Про це вона сказала у вітальному слові з нагоди інавгурації Джо Байдена, текст якого опубліковано на сайті посольства США, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки новообраний президент і його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої і зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була багатою, демократичною і вільною, надійно захищеною у своїх міжнародно визнаних кордонах, включно з Донбасом і Кримом, і стійкою проти російської агресії", - сказала Квін.

Читайте також: Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України

Автор: 

посольство (942) США (22512) Квін Крістіна (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 2033
показати весь коментар
20.01.2021 20:09
+14
зєлєнський бігом відмовляйся від 95 кварталу! падай на коліна і проси пробачення у США та Байдена.
показати весь коментар
20.01.2021 20:08
+10
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 3105
показати весь коментар
20.01.2021 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зєлєнський бігом відмовляйся від 95 кварталу! падай на коліна і проси пробачення у США та Байдена.
показати весь коментар
20.01.2021 20:08 Відповісти
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 3105
показати весь коментар
20.01.2021 20:10 Відповісти
✌️🇺🇦😁🇺🇲👍
показати весь коментар
20.01.2021 20:08 Відповісти
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины, - Квин - Цензор.НЕТ 2033
показати весь коментар
20.01.2021 20:09 Відповісти
То Байден поздоровляє Петра Олексійовича з результатами виборів 2019 року?
показати весь коментар
20.01.2021 20:34 Відповісти
То він питав у нього чи зєлєнське буде на корпоративі виступати?
показати весь коментар
20.01.2021 20:36 Відповісти
Цікаво як прийде запит на видачу Бені і друзів от тоді і побачимо як поведе себе зелена пліснява.
Здається що не буде ні грошей ні допомоги поки не знімуть агентів лапотних і не зроблять реформи.Хотів Ще побути при владі, запам'ятаеш надовго.
показати весь коментар
20.01.2021 21:00 Відповісти
Лучше бы была картинка как байден стоит перед порошенком и ему в рот даёт
показати весь коментар
21.01.2021 08:46 Відповісти
Байдена в президенты Украины!!!
показати весь коментар
20.01.2021 20:10 Відповісти
Согласен ,тварь,за полное ручное управление, а ты идешь лесом,тундрой и болотами...
показати весь коментар
20.01.2021 22:26 Відповісти
Как то тревожно за Воронеж...
показати весь коментар
20.01.2021 20:11 Відповісти
Ні секунди в цьому не сумнівався.
показати весь коментар
20.01.2021 20:14 Відповісти
США будут непоколебимы в своей поддержке Украины... зуб Зе даю - Квин
показати весь коментар
20.01.2021 20:15 Відповісти
ГУЛАГ нерушимый республик Мавзолейных смотрятся после гибели ссср весьма органично...
показати весь коментар
20.01.2021 20:22 Відповісти
і зеленський з єрмаком нєпоколєбімі в підтримці росії.
показати весь коментар
20.01.2021 20:22 Відповісти
Нєпокобєліми?
показати весь коментар
20.01.2021 20:35 Відповісти
Пекин ввел санкции против госсекретаря при https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле https://lenta.ru/tags/persons/navarro-piter/ Питера Наварро .
показати весь коментар
20.01.2021 20:22 Відповісти
Армения и Азербайджан помирятся,РАБссия с Украиной тоже,а Белорусь с РАБссией начнут войну компроматов.... а Леха Провальный додавит Путлерскую банду Чекистана...,Джо Байденко и Петр Порошенко достроят Северный поток,наступит Счастье всемирное короче...
показати весь коментар
20.01.2021 20:29 Відповісти
Пістон Зеленському і Єрмаку та публічне зняття шкури з ФСБешного крота, буде чудовий подарунок Україні від нової влади США.
показати весь коментар
20.01.2021 20:56 Відповісти
Допомога США Україні буде непоколєбіма якщо ЗеБеня буде непокобєлім.........
Почистить своє оточення від промоскальської шушари.
показати весь коментар
20.01.2021 21:28 Відповісти
Та ще й шакАладного щура дератизуэ з посипаками.
показати весь коментар
21.01.2021 09:26 Відповісти
Этот заголовок надо трезвым читать.
показати весь коментар
20.01.2021 22:46 Відповісти
ця пані ненадовго, вона призначена клінічним ідіотом і поїде, коли прибуде новий посол. Якщо приїде Йованович, оце буде номер. містечкові політологи з Брайтон-бічу впадуть на коліна по обидва боки океану і будуть причитати-Донні, на кого ти нас залишив. А Юрась точно впаде в ступор. Прийдеться продавати лігу сміху з особовим складом, а то цирк поїхав а к........ залишились.
показати весь коментар
21.01.2021 01:48 Відповісти
А може разом з КіВіН? Ближче по "духу".
показати весь коментар
21.01.2021 06:47 Відповісти
Украина и дальше остаётся под оккупацией Америки,пукнуть власть Украины без разрешения из Америки даже не может,незалежна ещё называется
показати весь коментар
21.01.2021 08:44 Відповісти
 
 